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Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi kredisi 2021 yılı hesaplama tablosu ve örnek ödeme planı

Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi tarafından 2021 yılı içerisinde verilen kredilerin hesaplama tablosu ve örnek ödeme planına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

22 Ocak 2021 Cuma 10:17
Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi kredisi 2021 yılı hesaplama tablosu ve örnek ödeme planı
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Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kefalet Kooperatifi aracılığıyla düşük faizli esnaf kredisi veriliyor. TESKOMB’un 2020-2021 yıları için sunduğu finansmanın geri ödeme planı, faiz oranı ve tüm ayrıntıları derledik.

TESKOMB kredi hesaplama tablosu

TESKOMB tarafından verilen kredinin geri ödeme planı aylık taksitler ve kesinti oranları baz alınarak belirlenmektedir. Kredideki kesinti oranları şöyledir;

Yıllık faiz yüzde 8,5 (Aylık 0,70)

Bloke edilen sonradan esnafa iade edilen sermaye kesintisi yüzde 2

Dosya masrafı yüzde 1,25

Risk sermayesi kesinti oranı yüzde 1

Yıllık Halkbank komisyonu yüzde 1

TESKOMB kesintisi yüzde 0,25

Bölge birliği kesintisi yüzde 0,25

Halkbank esnaf kefalet kredisi hesaplama

Halkbank esnaf kredisi miktarı, esnaf odasına kayıtlı üyeler için ESKKK’nin risk grubuna göre belirlenmektedir. 1 ve 3 aylık dönemler halinde ödenen kredide dört farklı risk grubu bulunmaktadır. Bu risk grupları şöyle sıralanır;

1.Risk grubu 125.000 TL

2.Risk grubu 150.000 TL

3.Risk grubu 175.000 TL

4.Risk grubu 225.000 TL

Esnaf kefalet kredisi üst limit nasıl hesaplanır?

Esnaf kefalet kredisi için üst limitin nasıl hazırlandığını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Kredi türü

Kredi tutarı

Vade

Kimlere veriliyor?

İhtiyaç kredisi

200.000 TL

60 ay

Tüm esnaflara

 

Araç satın alma

350.000 TL

7 yıl

Şoför esnafına

 

Dükkan satın alma

500.000 TL

120 ay

Tüm esnaflara

 

Servis aracı satın alma

500.000 TL

7 yıl

Servisçilere

 

 

Esnaf kefalet kredileri önek ödeme planı

Kredi tutarı

Toplam geri ödeme

Aylık ilk ve son taksit

 

50.000 TL

65.964 TL

3.866 TL – 2.556 TL

100.000 TL

131.928 TL

7.731 TL – 5.112 TL

150.000 TL

197.892 TL

11.597 TL – 7.667 TL

200.000

263.856 TL

15.462 TL – 10.223 TL

 

Halkbank faizsiz esnaf kredisi hesaplama

Halkbank, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olan esnaflara verdiği desteklerin dışında 3 farklı kategoride faizsiz kredi vermektedir.

Kredi tutarı

Vade

Aylık taksit

50.000 TL

60 ay

833 TL

100.000 TL

60 ay

1.666 TL

150.000 TL

60 ay

2.500 TL

175.000 TL

60 ay

2.916 TL

200.000 TL

60 ay

3.333 TL

 

Esnaf kredisi veren bankalar ve önek ödeme tabloları

Türkiye genelinde 6 banka esnaflara uygun faizle kredi imkanı sunmaktadır. Bu bankaların faiz oranları ve aylık taksitleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Banka

Faiz oranı

Aylık taksit

İş Bankası

%2

4.180 TL

Garanti

%1.73

3.971 TL

Akbank

%1.74

3.979 TL

Yapı Kredi

%1.83

4.048 TL

ING Bank

%1,65

3.911 TL

Fibabanka

%1,73

3.971 TL

 

Halkbank esnaf kredisi geri ödeme planı öneği

Kredi tutarı

Aylık taksit

Toplam geri ödeme

20.000 TL

800 TL

28.813 TL

30.000 TL

1.200 TL

43.219 TL

40.000 TL

1.600 TL

57.626 TL

50.000 TL

2.000 TL

72.033 TL

 

Küçük esnaf kefalet kredisi limit hesaplaması

Kredi nedeni

Üst limit

Vade

Esnaf kredisi

200.000 TL

1-5 yıl

Taşıt alımı amaçlı

500.000 TL

84 ay

Dükkan satın alma

500.000 TL

120 ay

Aylık ödemeli ihtiyaç

200.000 TL

12-24 ay

Araç onarım kredisi

200.000 TL

İşletme: 1-5 yıl

İskonto: 1-9 ay

Servis aracı yenileme kredisi

300.000 TL

60 ay

İskonto kredisi

200.000 TL

1-9 ay

 

Esnaf ve Sanatkarlar için kredi erteleme duyurusu

1 Temmuz 2020 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasına gelen taksitlerde ortağın vadesinde ödemediği taksit, ana para tutarı ve dönem faizi kalan diğer taksitlere ana para olarak eklenmektedir.

Ertelenen taksitlerde kalan banka komisyonu ise ait olduğu yılın komisyonlarına paylaştırılacak, şayet komisyon ait olduğu yılın son taksitinde ise bir sonraki yılın komisyonlarına yayılmaktadır.

Esnaflara 1000 TL kira desteği verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerini kapatmak zorunda kalan ve ekonomik açıdan sorun yaşayan esnaflara müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 1000 TL maddi yardım yapılacağını ve büyükşehirlerde 750 TL diğer illerde ise 500 TL tutarında kira desteği verileceğini açıkladı.



Son Güncelleme: 22.01.2021 10:17
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Anahtar Kelimeler:
EsnafSanatkarKooperatifKrediHalkBank
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