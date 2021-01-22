Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi kredisi 2021 yılı hesaplama tablosu ve örnek ödeme planı

Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kefalet Kooperatifi aracılığıyla düşük faizli esnaf kredisi veriliyor. TESKOMB’un 2020-2021 yıları için sunduğu finansmanın geri ödeme planı, faiz oranı ve tüm ayrıntıları derledik.

TESKOMB kredi hesaplama tablosu

TESKOMB tarafından verilen kredinin geri ödeme planı aylık taksitler ve kesinti oranları baz alınarak belirlenmektedir. Kredideki kesinti oranları şöyledir;

Yıllık faiz yüzde 8,5 (Aylık 0,70)

Bloke edilen sonradan esnafa iade edilen sermaye kesintisi yüzde 2

Dosya masrafı yüzde 1,25

Risk sermayesi kesinti oranı yüzde 1

Yıllık Halkbank komisyonu yüzde 1

TESKOMB kesintisi yüzde 0,25

Bölge birliği kesintisi yüzde 0,25

Halkbank esnaf kefalet kredisi hesaplama

Halkbank esnaf kredisi miktarı, esnaf odasına kayıtlı üyeler için ESKKK’nin risk grubuna göre belirlenmektedir. 1 ve 3 aylık dönemler halinde ödenen kredide dört farklı risk grubu bulunmaktadır. Bu risk grupları şöyle sıralanır;

1.Risk grubu 125.000 TL

2.Risk grubu 150.000 TL

3.Risk grubu 175.000 TL

4.Risk grubu 225.000 TL

Esnaf kefalet kredisi üst limit nasıl hesaplanır?

Esnaf kefalet kredisi için üst limitin nasıl hazırlandığını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Kredi türü Kredi tutarı Vade Kimlere veriliyor? İhtiyaç kredisi 200.000 TL 60 ay Tüm esnaflara Araç satın alma 350.000 TL 7 yıl Şoför esnafına Dükkan satın alma 500.000 TL 120 ay Tüm esnaflara Servis aracı satın alma 500.000 TL 7 yıl Servisçilere

Esnaf kefalet kredileri önek ödeme planı

Kredi tutarı Toplam geri ödeme Aylık ilk ve son taksit 50.000 TL 65.964 TL 3.866 TL – 2.556 TL 100.000 TL 131.928 TL 7.731 TL – 5.112 TL 150.000 TL 197.892 TL 11.597 TL – 7.667 TL 200.000 263.856 TL 15.462 TL – 10.223 TL

Halkbank faizsiz esnaf kredisi hesaplama

Halkbank, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olan esnaflara verdiği desteklerin dışında 3 farklı kategoride faizsiz kredi vermektedir.

Kredi tutarı Vade Aylık taksit 50.000 TL 60 ay 833 TL 100.000 TL 60 ay 1.666 TL 150.000 TL 60 ay 2.500 TL 175.000 TL 60 ay 2.916 TL 200.000 TL 60 ay 3.333 TL

Esnaf kredisi veren bankalar ve önek ödeme tabloları

Türkiye genelinde 6 banka esnaflara uygun faizle kredi imkanı sunmaktadır. Bu bankaların faiz oranları ve aylık taksitleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Banka Faiz oranı Aylık taksit İş Bankası %2 4.180 TL Garanti %1.73 3.971 TL Akbank %1.74 3.979 TL Yapı Kredi %1.83 4.048 TL ING Bank %1,65 3.911 TL Fibabanka %1,73 3.971 TL

Halkbank esnaf kredisi geri ödeme planı öneği

Kredi tutarı Aylık taksit Toplam geri ödeme 20.000 TL 800 TL 28.813 TL 30.000 TL 1.200 TL 43.219 TL 40.000 TL 1.600 TL 57.626 TL 50.000 TL 2.000 TL 72.033 TL

Küçük esnaf kefalet kredisi limit hesaplaması

Kredi nedeni Üst limit Vade Esnaf kredisi 200.000 TL 1-5 yıl Taşıt alımı amaçlı 500.000 TL 84 ay Dükkan satın alma 500.000 TL 120 ay Aylık ödemeli ihtiyaç 200.000 TL 12-24 ay Araç onarım kredisi 200.000 TL İşletme: 1-5 yıl İskonto: 1-9 ay Servis aracı yenileme kredisi 300.000 TL 60 ay İskonto kredisi 200.000 TL 1-9 ay

Esnaf ve Sanatkarlar için kredi erteleme duyurusu

1 Temmuz 2020 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasına gelen taksitlerde ortağın vadesinde ödemediği taksit, ana para tutarı ve dönem faizi kalan diğer taksitlere ana para olarak eklenmektedir.

Ertelenen taksitlerde kalan banka komisyonu ise ait olduğu yılın komisyonlarına paylaştırılacak, şayet komisyon ait olduğu yılın son taksitinde ise bir sonraki yılın komisyonlarına yayılmaktadır.

Esnaflara 1000 TL kira desteği verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerini kapatmak zorunda kalan ve ekonomik açıdan sorun yaşayan esnaflara müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 1000 TL maddi yardım yapılacağını ve büyükşehirlerde 750 TL diğer illerde ise 500 TL tutarında kira desteği verileceğini açıkladı.