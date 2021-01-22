Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi kredisi 2021 yılı hesaplama tablosu ve örnek ödeme planı

Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kefalet Kooperatifi aracılığıyla düşük faizli esnaf kredisi veriliyor. TESKOMB’un 2020-2021 yıları için sunduğu finansmanın geri ödeme planı, faiz oranı ve tüm ayrıntıları derledik.
TESKOMB kredi hesaplama tablosu
TESKOMB tarafından verilen kredinin geri ödeme planı aylık taksitler ve kesinti oranları baz alınarak belirlenmektedir. Kredideki kesinti oranları şöyledir;
Yıllık faiz yüzde 8,5 (Aylık 0,70)
Bloke edilen sonradan esnafa iade edilen sermaye kesintisi yüzde 2
Dosya masrafı yüzde 1,25
Risk sermayesi kesinti oranı yüzde 1
Yıllık Halkbank komisyonu yüzde 1
TESKOMB kesintisi yüzde 0,25
Bölge birliği kesintisi yüzde 0,25
Halkbank esnaf kefalet kredisi hesaplama
Halkbank esnaf kredisi miktarı, esnaf odasına kayıtlı üyeler için ESKKK’nin risk grubuna göre belirlenmektedir. 1 ve 3 aylık dönemler halinde ödenen kredide dört farklı risk grubu bulunmaktadır. Bu risk grupları şöyle sıralanır;
1.Risk grubu 125.000 TL
2.Risk grubu 150.000 TL
3.Risk grubu 175.000 TL
4.Risk grubu 225.000 TL
Esnaf kefalet kredisi üst limit nasıl hesaplanır?
Esnaf kefalet kredisi için üst limitin nasıl hazırlandığını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
|
Kredi türü
|
Kredi tutarı
|
Vade
|
Kimlere veriliyor?
|
İhtiyaç kredisi
|
200.000 TL
|
60 ay
|
Tüm esnaflara
|
Araç satın alma
|
350.000 TL
|
7 yıl
|
Şoför esnafına
|
Dükkan satın alma
|
500.000 TL
|
120 ay
|
Tüm esnaflara
|
Servis aracı satın alma
|
500.000 TL
|
7 yıl
|
Servisçilere
Esnaf kefalet kredileri önek ödeme planı
|
Kredi tutarı
|
Toplam geri ödeme
|
Aylık ilk ve son taksit
|
50.000 TL
|
65.964 TL
|
3.866 TL – 2.556 TL
|
100.000 TL
|
131.928 TL
|
7.731 TL – 5.112 TL
|
150.000 TL
|
197.892 TL
|
11.597 TL – 7.667 TL
|
200.000
|
263.856 TL
|
15.462 TL – 10.223 TL
Halkbank faizsiz esnaf kredisi hesaplama
Halkbank, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olan esnaflara verdiği desteklerin dışında 3 farklı kategoride faizsiz kredi vermektedir.
|
Kredi tutarı
|
Vade
|
Aylık taksit
|
50.000 TL
|
60 ay
|
833 TL
|
100.000 TL
|
60 ay
|
1.666 TL
|
150.000 TL
|
60 ay
|
|
175.000 TL
|
60 ay
|
2.916 TL
|
200.000 TL
|
60 ay
|
3.333 TL
Esnaf kredisi veren bankalar ve önek ödeme tabloları
Türkiye genelinde 6 banka esnaflara uygun faizle kredi imkanı sunmaktadır. Bu bankaların faiz oranları ve aylık taksitleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
|
Banka
|
Faiz oranı
|
Aylık taksit
|
İş Bankası
|
%2
|
4.180 TL
|
Garanti
|
%1.73
|
3.971 TL
|
Akbank
|
%1.74
|
3.979 TL
|
Yapı Kredi
|
%1.83
|
4.048 TL
|
ING Bank
|
%1,65
|
3.911 TL
|
Fibabanka
|
%1,73
|
3.971 TL
Halkbank esnaf kredisi geri ödeme planı öneği
|
Kredi tutarı
|
Aylık taksit
|
Toplam geri ödeme
|
20.000 TL
|
800 TL
|
28.813 TL
|
30.000 TL
|
1.200 TL
|
43.219 TL
|
40.000 TL
|
1.600 TL
|
57.626 TL
|
50.000 TL
|
2.000 TL
|
72.033 TL
Küçük esnaf kefalet kredisi limit hesaplaması
|
Kredi nedeni
|
Üst limit
|
Vade
|
Esnaf kredisi
|
200.000 TL
|
1-5 yıl
|
Taşıt alımı amaçlı
|
500.000 TL
|
84 ay
|
Dükkan satın alma
|
500.000 TL
|
120 ay
|
Aylık ödemeli ihtiyaç
|
200.000 TL
|
12-24 ay
|
Araç onarım kredisi
|
200.000 TL
|
İşletme: 1-5 yıl
İskonto: 1-9 ay
|
Servis aracı yenileme kredisi
|
300.000 TL
|
60 ay
|
İskonto kredisi
|
200.000 TL
|
1-9 ay
Esnaf ve Sanatkarlar için kredi erteleme duyurusu
1 Temmuz 2020 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasına gelen taksitlerde ortağın vadesinde ödemediği taksit, ana para tutarı ve dönem faizi kalan diğer taksitlere ana para olarak eklenmektedir.
Ertelenen taksitlerde kalan banka komisyonu ise ait olduğu yılın komisyonlarına paylaştırılacak, şayet komisyon ait olduğu yılın son taksitinde ise bir sonraki yılın komisyonlarına yayılmaktadır.
Esnaflara 1000 TL kira desteği verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerini kapatmak zorunda kalan ve ekonomik açıdan sorun yaşayan esnaflara müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflara 1000 TL maddi yardım yapılacağını ve büyükşehirlerde 750 TL diğer illerde ise 500 TL tutarında kira desteği verileceğini açıkladı.