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Esnaf, memur ve emekliler için müjde! Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere ve memurlara müjdeyi verdi! Erdoğan ne açıkladı? Emekli ve memur maaşı aynı mı? İşte Erdoğan'ın MKEK açılışında yaptığı konuşmanın detayları...

30 Aralık 2021 Perşembe 15:00
Esnaf, memur ve emekliler için müjde! Erdoğan açıkladı
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Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi açılışına katıldı. Törende hem memura hem esnafa müjdeli haberler verdi. Yapılan açıklamada, ‘’Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 TL gelir desteği ile 750 TL ve 500 TL arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz.’’ İfadelerini kullanan Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıstan itibaren hesaplara yansıyacağını belirtti.

O açıklama

‘’Açılışını yaptığımız patlayıcı tesisiyle yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve boran 105 taşınabilir OBÜSlerin ülkemize, savunma sanayimize, TSK’mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bu ürünleri geliştirilmesinde katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Günümüzde barışı korumanın yolu her türlü saldırıya hazır olmaktan geçiyor. İstiklal yolunun güçlü bir ordudan geçtiği çok iyi anlaşılmıştır.

Yerli ve milli kurumlarla ordumuzun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dünyadaki ender kuruluşlardan biridir. Bugün de kurumumuz, 203 mm’ye kadar silah ve mühimmatı tek çatı altında üretebilen tek yapıdır. Barut fabrikasında sevk barutlarını üretiyor. Tank, obüs, ve havan mühimmatları üretimi yapılıyor.’’

Tamamı yerli imkânlarla üretiliyor

‘’Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız. Yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkânlarla üretilecek. Türkiye dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu patlayıcıları üretme imkanına kavuşuyor. Uzaktan kumanda ile insansız çalışabilen zırhlı muhasebe aracımız artık TSK’nın emrindedir. Bugün burada platform makinalı tüfeği inceleme fırsatını bulduk. Diğer alanlarda da bitmesini dört gözle beklediğimiz pek çok proje bulunuyor. 

Makine ve Kimya Endüstri Kurumumuzun özel sektörle yakın iş birliği halinde ordumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dışa bağımlılığı bitirecek, bizimle birlikte dostlarımızı da destekleyecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz.’’

Memura müjde

Memurları ve esnafları ilgilendiren haber geldi. 2018 senesinde Emekliler için başlayan bayram ikramiyesi ödemesinin miktarı 1000 TL iken güncellenerek 1100 TL oldu. Memurların maaşları 10 Mayıs tarihi itibariyle hesaplarda olacak.


Son Güncelleme: 30.12.2021 15:00
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanMemur MaaşıMkek
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