Esnaf Kredisi başvuru şartları nelerdir? Esnaf kredisi için gerekli belgeler nelerdir?

Halkbank’ın esnaflar için duyurduğu yeni kredi pek çok kişi tarafından merak edilmeye başladı. Halkbank Esnaf Kefalet Kredisi adı altında verilen ve 2021 yılı başı ile başvuruları başlayan 50 bin TL kredinin şartları ve gerekli evraklar ekonomik zorluklar yaşayan esnaflar tarafından merak ediliyor.

Esnaf kredisi nasıl alınır?

Dükkan sahibi olan ve işletmesini Covid-19 salgını nedeni ile kapatarak ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destekler yapılmaya devam ediyor. Halkbank’ta talep edilen esnaf kefalet kredisi kapsamında 50 bin TL destek verileceği açıklandı. Banka tarafından ilk olarak kredi notu talep edilirken işletmenin mali tablosu incelemeye alınarak kredi sonucu açıklanacak açıklaması yapıldı.

3 – 60 ay vade seçeneği ile sunulacak olan kredilerden faydalanmak isteyen esnaflar banka tarafından belirlenen şartları yerine getirmek zorundadır açıklamalarına yer verildi.

Halkbank Esnaf Kefalet Kredisi gerekli evraklar nelerdir?

Krediden faydalanabilmek için esnaf sicil belgesinin alınması ve bağlı olunan ilin esnaf kooperatiflerine kayıtlı olarak iş yapmaları gerekmektedir. Esnaf kefalet kooperatiflerinden alınan dilekçeler ile bankadan başvuru yapılabileceği belirtilirken 30 TL’lik kredi başvurusu yapan esnafların yapılan mali durum ve kooperatif incelemeleri sonrasında 15 gün içerisinde başvuruları değerlendirilecektir.

Halkbank esnaf kredisi

ESKKK Kefaletiyle Krediler

ESKKK Kefaleti Olmaksızın Krediler,

0 Faizli Esnaf Kredileri,

Halk Esnaf Destek Paketi esnaflara destek sağlanmaktadır.

Esnaf Kefalet Kredisi başvurusu için gerekli olan evraklar nelerdir?

İşletme sahibinin Nüfus cüzdanı fotokopisi,

İşletme adına kayıtlı vergi levhası fotokopisi,

Oda kayıt belgesi,

Esnaf sicil kayıt belgesi ve fotokopisi

Esnaf sicil günlük tasdiknamesi,

Yeni üye olacak esnaf için son ayda çektirilmiş Vesikalık fotoğraf

İkametgah belgesi,

Vergi dairesi mükellefiyet belgesi,

Yıllık ciroyu gösteren belge Esnaf kefaletten kredi almak isteyen esnaflardan istenen belgelerdir.

Esnaf Kefalet Kredisi kefillerden istenen belgeler nelerdir?

60 ay vade seçeneği ile sunulan esnaf kredilerinde ham madde alımları ve sermaye yatırımları için destekelr sağlanacaktır. Aylık %4,5 faiz oranı ile sunulan kredi destekleri sayesinde ESKK’nin risk gruplarında bulunan esnaflar bile 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL ve 225.000 TL kredi çekilebilmektedir.

Kredi başvurusunda bulunan esnaflardan;

İşletmenin vergi levhası fotokopisi,

İşletme sahibinin T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı,

Esnaf Sicil Tasdiknamesi,

Gerekli görülmesi halinde iki kefil ve İpotek gibi

Belgeleri zorunlu olarak talep edilmektedir.

ESKK kefillerinden talep edilen belgeler ise;

Kimlik fotokopisi,

İkametgah Belgesi,

Son aya ait gelir belgesi maaş bordrosu,

Vergi levhası fotokopisi,

Oda belgesi,

Kimlik fotokopisi,

İkametgah Belgesi,

Esnaf olan kefiller için;

Çalışan kefiller için;

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

İkametgah belgesi,

Son aya ait gelir belgesi/ maaş bordrosu,

Esnaf Kefalet Kredisi alabilmek için işletme sahibinin gösterdiği ipotek yeterli olursa krediler için kefil talep edilmeyecektir açıklamaları yapılmıştır.

Kredi teminatı için gösterilen ve taşınmazlar için talep edilen evraklar;

Tapu sahibinin kimlik fotokopisi,

Tapu sahibinin ikametgahı,

Tapu fotokopisi,

Belediye emlak beyannamesi,

Dask Fotokopisi,

Sabıka kaydı,

Dar klasör,

Resim gibi belgeler istenmektedir.

Aynı zamanda iletişim için;

Cep telefonu numarası,

Fax ve E-mail

Talep edilmektedir.

Esnaf Kefalet Kredisi alma şartları

Banka ve Esnaf Kefalet Kooperatifleri tarafından belirlenen şartları sağlayan esnaflara krediler verilmektedir. Dükkan sahibi esnaf kefalet kredilerinden yararlanmak isterse esnaf odalarına kayıt olması gerekmektedir. Ayrıca odalara kayıt olan esnaflar odada 6 ay süre geçirmeden kredi alamazlar. Kooperatiften kredi almak isteyen kişiler işletmeyi açabilmek için KOSGEB veya devlet desteği almamış kişilerden seçilecektir. İşletmeyi açabilmek için devletten destek alan kişilere 5 yıl süre ile kredi verilmez.

Halkbank tarafından belirlenen esnaf kredisi kolları ise;

Bakkallar, Bayiler ve Büfeciler

Kıraathane, Kafeterya İşletmecileri

Kadın ve Erkek Kuaförleri

Lokanta, Kafe İşletmecileri

Terziler, Butik İşletmecileri

Mobilya ve Ağaç İşleri Yapanlar

Manavlar

Kırtasiyeciler ve Kitapçılar

Taksici, Otobüs ve Servis Aracı İşletmecileri

Kamyoncular, Kamyonetçiler ve Nakliyeciler

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kollarında Faaliyet Gösterenlere destek kredileri de verilmektedir. Bu destek kredilerinde istenen evraklarda dükkan sahibinin nüfus cüzdanı, vergi levhası ve mali durumunu gösteren belgeler ve ikametgah belgesidir.

Bankadan esnaf kredisi alabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

Esnaflara bankalar tarafından verilen kredilerde talep edilen belgeler şahıs firma, LTD şirket veya anonim şirket olmalarına göre farklılıklar göstermektedir. Buna göre;