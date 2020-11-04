Esnaf kredisi alma şartları nelerdir? Esnaf kredisi için gereken belgeler

Ülkemizin önemli bir bölümü esnaf KOBİ’lerden oluşmaktadır. 250’den daha az personel çalıştıran ve yıllık hasılatı 40 milyon TL’yi geçmeyen işletmeler KOBİ’dir. Vergi levhasına sahip bu işletmeler, işletme adına esnaf kredisine başvuru yapabiliyor.

Büyümek veya finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için esnaf kredisi arayışına girdiyseniz şartları bilip gerekli belgeleri hazırlamanız gerekmektedir.

Esnaf kredisi alma şartları nelerdir?

Esnaf kredisi almak istediğinizde bireysel değil, işletme adına olması gerekmektedir. Esnaf kredilerinde şirketin mali durumu, şirket sahibi ile ortakların finansal durumu büyük bir önem taşımaktadır.

Banka, işletmenin finansal tablolarını inceledikten sonra ipotekli veya ipoteksiz kredi tutarı ile vade belirlenir. İpotek istenip istenmeyeceği bankaya bağlı olmasına karşın, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredilerinde olduğu gibi esnaf kredilerinde de teminat gerekebiliyor.

Esnaf kredisi için istenen belgeler nelerdir?

Esnaf kredilerinde işletme sahibinin ve varsa ortaklarının T.C. kimlik fotokopileri,

İmza sirküleri,

Oda kayıt belgesi,

Ticaret sicil gazetesi,

Vergi levhası,

Bilanço ve gelir tablosu gerekmektedir.