Esnaf Kefalet Yardım Paketiyle Ağır Vasıta Araç Ve Kamyon Kredisi Nasıl Alınır, Şartlar Nelerdir?

Nakliye veya taşımacılığı işi ile uğraşanlar için en yarar sağlayan araçlardan biri olan ağır vasıta araçtır. Esnaflara ağır vasıta kamyon alabilmeleri için kefalet kooperatifleri ile bankalar kredi imkanlarından faydalanılması için Ağır vasıta kamyon kredisi çekme seçeneği sunmaktadır. Bu krediyi çekmek için gerekli şartlar sağlanırsa krediyi çekmek isteyen kişilere özel faiz oranları belirlenir ve kredi çekmeleri mümkün olmaktadır.

Ağır Vasıta Kategorisindeki Ticari Araçlar İçin Nasıl Kredi Çekilmektedir?

Şoförlüğü olan kişilere özel 4 farklı birim tarafından ağır vasıta ticari araç kredisi veriliyor. Bu birimler; esnaf kefalet kredileri, Halkbank tarafından sunulan krediler, diğer özel bankaların sunmuş oldukları ticari araç finansman destek kredileri, otobüs veya kamyon üretimi sektöründe olan anlaşmalı bankalar ile vermiş oldukları finans destek paketleri sağlayan birimler olarak bilinmektedir.

Bu kapsam dâhilinde özel veya kamuya ait olan bankalar da dâhil olmaktadır. Alacağınız her marka araçlara sıfır ya da ikinci el vasıta seçeneklerine krediyle sahip olma imkanları vardır. Şartlar sağlandığı takdirde ikinci el araçlar için 10 yaşa kadar alınmak istenen iş makineleri veya taşımacılık kredileri 48 ay vade seçeneği ile verilmektedir. Vade süresi sıfır araçlar için değişkenlik göstermektedir. Alınacak olan sıfır aracın fiyatı esas alınarak vade ayları artış göstermektedir.

Ağır Vasıta Araç Kredisi Alım Şartları Nelerdir?

Başvuruyu yapacak olan firmanın vergi borcundan muaf olması gereklidir. Ağır vasıta araç alacak kişinin şoför odalarında yasal bir şekilde kaydının olması gereklidir. Şoför odasına herhangi bir kaydı olmayan kişiler bireysel kredi imkanlarından yararlanabilecektir. Eğer KOSGEB’den herhangi bir kredi desteği alınmışsa, 5 yıl süre içerisinde kooperatif kredilerinden yararlanılamaz. Başvuru sahibinin kredi notunun yüksek olması gereklidir. Düşük kredi notu olan kişiler, sicil kaydı bozuk veya kara listede olan şoför ve kişiler şoför esnafı olsalar bile bu imkanlardan faydalanamazlar. Başvuru sahibi şoför ise krediye başvurmadan önce kendi muhasebecisinden gelir gider belgesini temin etmesini istemesi gereklidir. Gelir gider bordrosu olmadığı zaman maaş bordrosu da bulunmayacağından, esnaf kredi çekemez, şartlar sağlanırsa vergi levhası veya fotokopisi ile başvuru yapabilirler. Başvuru belgeleri arasında ikamet belgesi ve kimlik fotokopisinin de olması gerekmektedir. Ortaklı olan bir ticari işletme bulunuyorsa bu durumda diğer ortakların da belgeleri temin edilmesi gerekmektedir. Sıfır kilometre kamyon ya da otobüs alımlarında bayiler ile anlaşma sağlanması halinde banka kredilerinde proforma fatura ibraz edilmesi gerekmektedir. Bireysel taşıt kredileri için bankalar en fazla aracın yüzde 75 oranındaki tutarını öderler, finansmanın ticari olmasında ise yüzde 100 oranında kredi kullanımı mümkündür.

Esnaf Kefalet Ağır Vasıta Kredisine Faiz İşler Mi?

Her kredi imkanında olduğu gibi Esnaf kefalet ağır vasıta kredisinde de faiz işlemi uygulanmaktadır. Ancak kooperatifin bankalara göre vermiş olduğu kredilerin aksine faiz oranları düşüktür. Önek olarak 50 bin lira kredi çeken kişi 60 ay vade imkânlarından yararlanabilmekte ve aylık ödemesi de 800 TL olacaktır. Bu bakımdan esnaf kefalet kredisi çekmek düşük faizler ile ağır vasıta almak isteyenlere önemli avantajlar sunmaktadır. 12 ay vadede faiz oranları 0,33 olurken, 12 ayı geçen kredilerde faiz oranı yüzde 0,41’dir.

Kredi şartlarını sağlayan kişiler esnaf kefalet kooperatiflerinden başvurularını yapabilir. Kooperatif eğer kredi onaylanırsa kesintiler yapacağının da bilinmesi gereklidir. Buna göre yüzde 1,5 masraf, yüzde 1 kredi risk fonu, yüzde 1,5 bloke sermayesi ve yüzde 0,05 kuruluş katılım payı kesintisi yapılacağından talep edilen tutar, kredi notu karşılığında sağlanacaktır. Bu koşullardan yararlanılması için başvuruyu yapan kişinin kredi kooperatiflerinde kaydının olması gereklidir.