Esnaf Kefalet Odası tarafından konut kredisi alınır mı? Hangi bankalar esnafa konut kredisi veriyor?

Ev almanın yani bir eve sahip olmak günümüzde oldukça zorlaşmıştır. Bu nedenle ev sahibi olmak isteyen bireyler birçok farklı yere konut kredisi için başvuru yapmaktadır. Bunlar; bankalar, Bir Evim ve EminEvim gibi, sırf konut kredisi için kurulmuş olan yerlerdir. Uygun faiz ve vadeleri ile konut kredisinden yararlanmak isteyen bireyler başvuru yapmaktadır. Esnaf Kefalet Odası ise maalesef konut kredisi vermez. Bunun dışında Halkbank tarafından verilmekte olan esnaf özel kredisinden yararlanabilirsiniz.

Esnaf Kefalet Odası tarafından konut kredisi alınır mı?

Esnaf Kefalet Kooperatifi ya da Esnaf Odası, esnafa konut kredisi gibi bir imkan tanımamaktadır. Tekrar esnaflar için faizsiz bir konut kredisi bulunmuyor. Lakin bankalardan, ticari KOBİ anlaşması olan esnafın kredi imkanından yararlanması diğer müşterilere nazaran daha kolaydır. Esnaf bireyler yaptıkları ticari anlaşma neticesinde, yalnızca mortgage ya da konut kredisinde değil, bütün bankalar tarafından verilen özel faizlerden yararlanmakta ve düşük faiz oranlarına tâbi tutulmaktadır. Yani konut alımı ve diğer krediler için verilen imkanlar;

• 3 ayda bir kez taksit ödeme,

• Esnafa özel düşürülmüş faizler,

• Risk taşımayan büyük ücretli krediler,

• Evin tamamı için, yüzde yüz oranında kredi alımı gibi imkanlar.

Bu fırsatlardan yararlanan esnaflar; esnaf bankalarının kredileri, yani BBDK teamülü kapsamında krediden yararlanmaktadır. Başvuruda bulunan esnafın, başvuruda bulunduğu banka ile hiçbir ticari sözleşmesi ve işlemi bulunmuyorsa, Esnaf Kefalet Kooperatifinin herhangi bir kredi seçeneği bulunmamaktadır.

Esnaf için verilen daha düşük faizli konut kredisinden nasıl yararlanılır?

Bankalar tarafından; sanatkarlar ve esnaflara verilmekte olan özel konut kredileri ile birlikte esnaf bireyler, düşük faizlerle kredi imkanından yararlanabiliyor ve kolayca geri ödeme yöntemlerini seçebiliyor. Esnaf bireylerin yararlanmakta olduğu düşük faizli kredi başvuruları ise online bankacılık ile yapılabileceği gibi banka şubelerine gidilip yüz yüze de yapılabilmektedir. Online bankacılık aracılığıyla başvuruda bulunacağınız sırada; esnaflara özel fırsatlardan faydalanabilirsiniz, daha düşük faizlerle konut kredisinin kolaylıkla ödenebilen kredi alabilir ve vade seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Esnaf bireyler hemen esnafa özel fırsatlarla konut kredisi vermekte olan bankalara ve düşük faizli kredi imkanlarına başvuruda bulunabilirler. Bankalar öncelikle esnaflardan birtakım belge ve koşullar isteyecektir. Esnaflar bu şart ve belgeleri yerine getirirse çok kısa bir sürede konut kredisinden yararlanabilir ve kendi evinin sahibi olabilirler!

Hangi bankalar esnafa konut kredisi vermekte?

Türkiye’ de birden fazla özel ve kamu bankaları sanatkar ve esnaflara özel bir şekilde kredi imkanı ve fırsatları sunmaktadır. Birçok bankanın ortak bir özelliğiyse; esnaf ve sanatkarların ihtiyacını en kolay bir şekilde karşılamak ve esnaflara destek olmaktır. Bu nedenle çok düşük faizlerle uygun vadeli kredi imkanları sunmakta birden fazla kampanya düzenlemektedir. Bu kampanyalar ise ara ara güncellenmekte ve hep esnaflar tarafından kullanılabilecek en uygun hâle getirilerek sunulmaktadır.

İsmini özellikle esnaflar için hazırladığı hizmetler ile duyuran Şekerbank en uygun faiz ve geri ödeme seçenekleri ile hazırladığı kampanyalar ile esnaflar tarafından tercih edilmektedir. Şekerbank; esnaflar için 6 ayda bir ve 3 ayda bir olarak her şey dahil edilerek 3 ya da 6 ayda bir ödeme imkanları ile sunduğu kredi kampanyası ile esnaflar artık kira ödemiyor. Başvurular ise çok çabuk bir şekilde kabul edilmektedir. Her şey dahil olarak sunulmakta olan kredide; elektrik, su ve tapu giderleri gibi masrafları da içinde barındırmaktadır ve 30 yıla kadar vadelidir.

360 aya kadar vadeli(30 sene) kredi ile esnafları kira vermekten kurtaran Şekerbank tarafından konut kredisi almak isteyen esnaf bireylerin ise başvuruları; yüz yüze yapması gerekiyor. Yani en yakın Şekerbank şubesine giderek başvuruda bulunulabiliyor. Şekerbank tarafından istenilecek olan belgeler ve evraklar ile birlikte yapılacak olan; esnafa özel düşük faizli konut kredilerinden yararlanabilirsiniz ve kendi evinizin sahibi olabilirsiniz. Sadece Şekerbank tarafından esnafa özel kredi verilmemektedir. Birçok bankanın birbirinden farklı düzenlediği esnaf kampanyaları bulunmaktadır.

Esnaf için 0 faizli konut kredileri

Özellikle uzun vadeli verilen konut kredileri için bankalar birtakım ücret çıkartmaktadır. Bu ücretler; verilen konut kredileri için hesap kesimi tahsis ücretlendirmesi, ipotek fiyatı, eksper fiyatı gibi etkenlerin içinde olduğu dosya masrafları verilecek olan kredinin içinden tarafınızdan alınmaktadır. Yapılacak olan kesintiyle masrafların alınmayacağı durumlar için banka; bu masrafları kesinlikle kredinin faizine yansıtacaktır ve bu nedenle oran artışı görülecektir. Her türlü bankalar; yapmış oldukları dosya masraflarını bir şekilde tüketiciden alır. Ne yazık ki şuan esnaflara verilmekte olan faizsiz bir kredi kampanyası bulunmamaktadır.

Her bankanın yapmış olduğu masraflar birbirlerinden değişik olmaktadır. Bu nedenle tahsilatı yapılacak olan; eksper fiyatı, DASK, hayat sigorta, hesabın tahsisinin fiyatı, ipotek fiyatları gibi etkenleri içinde bulunduran dosyanın masrafı da farklılık göstermektedir. Bunun için konut kredisi alacak olan esnaflar şubelere giderek konut kredisinin fırsatlarını incelemeli ve karşılaştırmalarda bulunmalıdır. Bunun ardından esnaf; hangi kampanya kendine iyi geliyorsa onu tercih edebilir ve başvuru sürecini başlatabilir. Esnaflardan da bu dosya masrafı tahsil edilmektedir. Bazı bankalarda alınmakta olan eksper fiyatlandırması 1500 Türk lirası olmaktadır. Bazı bankalarda ise fiyatlar daha düşüktür. Önek vermek gerekirse, Şekerbank 650 Türk lirası kesinti yapmaktadır. Bankaların yapacağı kesintiler ise birbirinden farklıdır. Bunun için yapılması gereken tek tek şubeleri ziyaret edip bilgi almaktır.

Sanatkar ve esnaflara özel verilen konut kredisi koşulları

Bütün esnaf bireyler, bankalar tarafından sunulan uygun geri ödeme imkanları ile konut kredisinden yararlanabilir. Başvuruda bulunmak için yapılması gereken ise ilgili bankanın şubesine gitmektir. Konut kredisine başvuru yapan bireylerden bankalar en az %25 peşinat alırlar ve konut kredisinde ev ekspert değeri dahilinde %75’lik bir kısmı için kredi verirler. %25’lik peşinat tutarını önden bir şekilde vermek istemeyen esnafların, evin %100’ ne kadar yani tümüne kadar kredi imkanından yararlanabilmektedir. Peşinatsız bir şekilde evin tümü için kredi almak isteyen esnaflar bankanın müşteri hizmetine bunu belirtmelidir. Sanatkar ve esnaflar için verilmekte olan kredilerde öteki kredilere bakıldığında faiz oranlarındaki düşüş göze çarpmaktadır.

Esnaf bireyler için verilmekte olan özel konut kredilerinden yararlanmak isteyenlerin, bankalar tarafından belirlenen yönlendirmelerden başvuru yapması yeterlidir. Bunlar ise; online bankacılık, mobil bankacılık ve şubeden başvuru şeklindedir. İntenet aracılığı ile başvuru işlemlerine başlayan kişilerin ön başvuru sürecinden sonra bankaya gerekli belgeler ile giderek, alacağı evi ipotek olarak göstermeli ve bunun ardından istediği kadar kredi çekebilmektedir. Bankalar konut kredisi alacak olan esnaf bireylerden; gelir durumunu gösteren maddi bilançosunu ister ve kimlik bilgileriyle kredi başvurularını kabul eder. Bu belgeler aracılığı ile banka şubesine giderek sizde istediğiniz eve sahip olabilirsiniz.