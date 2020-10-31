Esnaf kefalet kredisi üst limitleri ne kadardır?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, toplumumuzun hiçbir kesimini ayırmadan maddi desteklerde bulunmaktadır. Bu destekler kapsamına esnaf vatandaşlarımız da girmektedir. Ülkemizde ekmek parasını kazanmak için mücadele eden birçok esnafımız vardır. Esnaf vatandaşlarımız esnaf kefalet kredisi üst limitlerinin ne kadar olduğunu merak etmektedir.

Esnaf Kefalet Kredi Başvuru Şartları

Esnaf kefalet kredisinde 1 yıllık süreyle alınan ve 1 yıldan fazla süreyle alınan olmak üzere ayrılmaktadır ve %4,5 faiz oranıyla esnaflarımıza verilmektedir. Halkbank üzerinden bu krediye başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak buna başvurabilmek için bir kooperatife bağlı olmanız gerekiyor. Çünkü başvuruda bulunabilmek için kooperatif üzerinden başvurmanız gerekiyor. Esnaf kefalet kredisi başvuru şatları şu şekildedir;

İş adresinizin ya da ikametgahınızın, bağlı olduğunuz kooperatifin çalışma alanı içerisinde olması gerekmektedir.

Resmi esnaf ve sanatkarlar siciline kayıt yaptırmak gerekiyor.

Ayna anda iki kez Esnaf ve Sanatkarlar Kredisi ya da Kefalet Kooperatif ortağı olmamanız gerekmektedir.

Kooperatifin koyduğu bir kural olan esnaf ya da sanatkar olmak gerekiyor.

Esnaf Kefalet Kredisi Başvuru Süreci Nasıl Olur?

Bağlı olunan kooperatif, başvuruda bulunan kişinin durumunu ve sicilini araştırmaktadır.

Bağlı olunan kooperatife yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Esnafın ortağı varsa o kişinin ekonomik ve mali durumları araştırılır.

İstihbarat hakkında bir raporun hazırlanabilmesi için kefaret miktarının tespitinin yapılması gerekiyor.

15 gün içinde kabul olduğuna ya da reddedildiğine yönelik yazılı beyan yapılması gerekiyor.

Kredi teklifini Halkbank’a göndermek gerekiyor.

Halkbank talebi inceler ve banka bünyesinde bir istihbarat raporu daha hazırlanır.

İstihbarat onaylanır ve kredi verilir.

Esnaf Kefalet Kredisi Gerekli Evraklar Nelerdir?

Esnaf kişinin sicil belgesi orijinali ya da fotokopisi,

Son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

Esnaf kişinin vergi levhasının orijinali veya fotokopisi,

İkametgah belgenizin orijinali,

Muhasebeciden alınan imzalı veya kaşeli olarak alınmış son dönemi gösteren bir hesap özeti,

Şoförlerin ticari araç ruhsatı orijinali ve fotokopisi,

Kooperatiften alınan ortaklık beyan belgesi,

Bağlı olduğunuz odadan alınacak olan faaliyet belgesi,

S.G.B fotokopisi,

Kimliğinizin orijinali ve fotokopisi.

Başvurunuz için yanınızda getirdiğiniz kefilden de bazı belgeler istenmektedir. Kefilinizden istenen belgeler ise şunlardır;

Orijinal ikametgah belgesi,

Vergi levhanızın orijinali ve fotokopisi,

Kimliğinizin orijinali ve fotokopisi.

Esnaf Kefalet Kredisi Ne Kadar?

Esnaf kefalet kredisinin alt limiti 20 bin TL’dir. Üst limit olarak ise 500 bin TL belirlenmiştir. Halkbank’tan alınan bu kredi sayesinde araç alabilirsiniz ve iş yeri açabilirsiniz. Çekeceğiniz kredinin tutarı, başvuruda bulunan kişinin mali durumu, faaliyet durumu ve meslek koluna bağlı olarak değişmektedir.

Esnaf Kefalet Kredilerinin Limiti Ne Kadar?

İşletme Kredisi Üst Limiti

Odalara bağlı olan esnaflar, odalar üzerinden birçok destekten yararlanabilmektedirler. Ülkemizde bu işi Halkbank yapmaktadır. 1 yıla kadar çekilecek kredilerde faiz oranı %4,5 olarak belirlenmiştir. 1 yılın üzerindeki kredi kullanımlarında ise yine %4,5 oranında faiz oranı mevcuttur.

Büyük ölçekli ya da küçük ölçekli esnaf kişiler, kayıtlı bulundukları esnaf ve sanatkar odaları bünyesinden yapacağı başvurularda işletme kredisi adı altında başvuruda bulunabilmektedir. Bu kredilerin üst limiti 200 bin TL’dir. Bu kredi ham madde ihtiyacının karşılanmasında ve giderlerde kullanılmaktadır. 1 yıldan 5 yıla kadar, %4,5 faiz oranıyla kredi imkanı sağlanmaktadır. Şu evrakları hazırlayarak başvurunuzu yapabilirsiniz;

Ticari işletmenize ait rehin belgesi,

Kooperatif kefaret belgesi,

Taşınır ve taşınmaz ipotekler,

Geçerli olan bir gelir belgesi ya da bir kefil.

Esnaf Ticari Araç alım Kredisi Üst Limiti

Esnafların kullandığı işletme kredilerinden sonra en fazla başvuru yaptığı krediler ticari araç kredileridir. Esnaf ticari araç kredilerinin üst limiti ise 500 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu krediyle şu araçlar alınabilmektedir;

Kamyon

Otobüs

Minibüs

Kamyonet

Çekici

Taksi

İş Yeri Açmak İçin Alınan Kredinin Üst Limiti Ne Kadar?

Her esnaf kendi dükkanının olmasını istemektedir. Bu hayalle yaşamaktadır. Günümüzde bu hayalinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 2020 yılında esnaflara ticari mekan açmak için 500 bin TL kredi verilmektedir. Bu kredilerde 120 ay vade imkanı da vardır. Mekanı satın almadan önce kredi başvurusunda bulunmanız gerekiyor. İş yeri kredisinde ekspertiz iş yerinin değerinin en fazla %75’ine kredi vermektedir. Önek verecek olursak, alacağınız dükkanın fiyatı 400 bin TL ise, 375 bin TL’ye kadar kredi çekilebilmektedir. Bu kredilerin faizi %4,5 oranındadır.

İskonto Kredisi Üst Limiti

Esnafın kısa vadeli ihtiyaçlarının karşılanması adına verilen kredilerdir. Bu kredinin vadesi 9 ay olmaktadır. Bu krediye bağlı olduğunuz oda üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu kredinin üst limiti ise 200 bin TL olarak belirlenmiştir.

Taşıt Onarım Servis ve Kamyonet Yenileme Kredisi Üst Limiti

İşletme için alınan ticari taşıtlar için kullanılan bu kredide araçların bakımı ve onarımı, yedek parça ve lastik alımı gibi ihtiyaçlar karşılanır. Üst limit olarak 200 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu kredinin vadesi 5 yıla çıkmaktadır. Şoför olanların 10 yılı bulan ticari araçlarında yine üst limit olarak 200 bin TL belirlenmektedir. Ayrıca bu kredi 60 ay vadelidir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kredi Faiz Oranları Ne Kadardır?

1 yıl ve 1 yıldan fazla olan kredi faizlerinde faiz oranı %4,5 olarak karşımıza çıkıyor. Pandemiden dolayı bu krediler için esnaflarımıza %50 indirim faizi uygulandı.

1 yıla kadar çekilen kredilerde faiz oranı %4,5 iken vade ise 60 aydır.

1 yıldan fazla çekilen kredilerde faiz oranı %4,5 iken vadesi ise yine 60 aydır.

Esnafa Kredi Veren Bankalar