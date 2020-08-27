Belirli kurumlardan Esnaf Kefalet Kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu kredi başvurusunun yanıtlanma süresi başvurduğunuz kuruma bağlıdır. Başvuruda bulunduğunuz Esnaf Kefalet Kredisinin başvurduğunuz kurumun yönetim kurulu tarafından denetlemesi ve incelenmesi sağlandıktan sonra kabul edilip edilmediği kurum tarafından size bildirilir. Bu işlemlerdeki ortalama geri dönüş süresi ise 15 gündür.

Esnaf Kefalet Kredisi tutarları ne kadardır?

Alıcağınız kefalet kredilerinin limitleri durumdan duruma değişiklik göstermektedir. Çekiceğiniz kredinin türü ve içeriği bu hususta önemlidir. Bu türler için verilebilecek limitler bunlardır;

İş yeri almak için çekebileceğiniz İşyeri Alım Kredisi tutarı 500.000 TL kadardır.

İşletme, iskonto kredisi için 200.000 TL limit bulunmaktadır.

Taşıt kredisi çekmek istiyorsanız bu hususta çekebileceğiniz kredi tutarı da satın alacağınız taşıtın 0 km ya da 2. el olmasına göre belirlenmektedir. Eğer 0 km araç alacaksanız fatura bedeli kadar Esnaf Kefalet Kredisi çekebilirsiniz. Alacağınız araç 2. el için çekebileceğiniz kredi tutarı da aracın kasko değerinin %70’i kadardır.

Taşıt onarımı ya da servis aracını yenilemek için çekebileceğiniz Esnaf Kefalet Kredisi tutarı ise 200.000 TL’ye kadar olmaktadır.

Esnaf Kefalet Kredisi almak için gerekli koşullar nelerdir?

Bu kredi fırsatından yararlanmak için belli şartlara gerek duyulmaktadır. Bu şartlardan herhangi birisini bulundurmayan vatandaşlar fırsattan yararlanamazlar. Bundan dolayı başvuruda bulunucak kişinin şartları iyice gözden geçirmesi ve bu şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmesi gerekmektedir. Eğer başvuran kişi koşulları sağlamıyorsa direkt olarak başvurusu kabul edilmeyecektir. Bu koşullar şu şekildedir;

Başvuru sahiplerinin esnaf ya da sanatkâr olması gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak kişilerin esnaf ve sanatkâr sicilinde kaydı olması gerekir.

İş adresi ya da ikametgâh adresinin kooperatif çalışma alanı kapsamında bir bölgede yer alması şarttır.

Bu hususta başvuru sahiplerinin Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi üyeliği bulunması gerekmektedir.

Bu şartların tamamını sağlayan vatandaşlar Esnaf Kefalet Kredisi başvurusunda bulunabileceklerdir. Aksi durumlarda olan kişilerin ise başvuruları kabul edilmeyecektir.

Esnaf Kefalet Kredisi için hangi belgeler gerekir?

Bu şartların sağlanması dışında gereken hususlardan biriside evraklardır. Başvuru yaparken yanınızda bulundurmanız gereken belli evraklar vardır. Bu evraklardan herhangi birinin eksikliği halinde başvurunuz geçerli sayılmayacaktır. Esnaf Kefalet Kredisi’ne başvuruda bulunmak için gereken evraklardır şunlardır;

T.C. kimlik kartı ve önlü arkalı fotokopisi,

Vergi levhası (Aslı ve fotokopisi),

Esnaf Sicil Belgesi (Aslı ve fotokopisi),

Ortaklık beyannamesi (Kooperatiften alınacak),

Oda Faaliyet Belgesi,

İkametgâh belgesi,

Vesikalık fotoğraf (4 adet),

Son döneme ait hesap özeti (Muhasebeciden alınmalı ve hem imzalı hem de kaşeli olmalı),

Bağ-Kur ya da SGK belgelerinin fotokopileri,

Şoför olarak mesleğini icra eden esnaflar için ticari araçlarının ruhsatı (aslı ve fotokopileri).

Kredi başvurusunda bulunucak kişilerin bu belgelerin eksiksiz bir şekilde yanlarında bulunduğuna emin olması gerekir. Bu belgelerden herhangi birinin eksikliği durumunda başvurunuz kabul edilmeyecektir. Esnaf Kefalet Kredisi başvrusu yaparken dikkat edilmesi gereken belgeler bunlardır.

Esnaf Kefalet Kredisi için kefil gerekir mi?

Kurum tarafından kredi başvurusunda bulunucak kullanıcının kredi puanı ve işletme cirosuna bakılarak kefil talep edilebilir. Yönetici kurulu tarafından denetlemeler ve incelemeler yapıldıktan sonra bu durumlara bakılarak kefil talebinde bulunabilir. Tabi ki eğer bu durumlarda bir sorun yoksa kefil talep edilmeyebilir. Başvuran bireyin bu durumuna göre kurum 1 ila 3 arası kefil isteğinde bulunabilir.

Esnaf Kefalet Kredisi kefilleri hangi belgeleri hazırlamalıdır?

Kredi başvurusunda bulunan kişinin durumuna bakılarak bazı kurumlar kefil talep edebilir. Bu tarz durumlarda başvuru sahibi gibi kefillerinde bazı evrakları hazırlayıp kuruma sunması gereklidir. Kefil olarak bulunucak kişinin evrakları tam bulundurması zorunludur. Aksi halde bu başvuru sahibinin başvurusunun kabul edilmemesine yol açabilir. Kefil sahibinin bulundurması gereken evraklar şunlardır;

T.C. kimlik kartı (Aslı ve fotokopisi),

İkametgâh belgesi (Aslı ve fotokopisi),

Vergi levhası (Aslı ve fotokopisi).

Esnaf Kefalet Kredisi için ipotek gerekir mi?

Esnaf Kefalet Kredisi başvurusu yaparken ipotek göstermek zorunludur. Bazı durumlarda başvuru sahiplerinden kefil istenmeyebilir ama bu tarz durumlarda bile başvuru sahibinin bir ipotek göstermesi gereklidir. İpotekin gösterilmediği başvurularda başvuru kabul edilmeyecektir. Araç alımı ve iş yeri alımlarında başvuranların ipotek göstermesi zorunludur.

Esnaf Kefalet Kredisi için kredi notu önemli midir?

Esnaf Kefalet Kredisi almak için yapılan başvurularda kredi notunun önemi yüksektir. Yönetim kurulu tarafından en çok önem gösterilen şeylerden biri olan kredi notu kredi başvurusu alınırken kullanıcının diğer bankalarla olan geçmişini kontrol etmek için önemlidir. Kredi notu yüksek olan kullanıcıların başvurularının kabul edilmesi çok yüksek ihtimaldir.

Bunun dışında kredi notu ve diğer bankalarla olan geçmişi sağlıklı olmayan kullanıcıların başvurusunun kabul edilmemesi çok yüksek bir olasılıktır. Kredi notu düşük kişilerden başvuru için kefil de istenebilir. Bunların dışında kredi notu düşük kullanıcılar arkasında kooperatifler olduğu için kredi notunu önemseyen Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirler.