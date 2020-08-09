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Esnaf Kefalet Kredisi alma şartları nelerdir? Kimler EKK alabilir, nasıl alınır?

Kredi çekmek için başvuru yapmak isteyen esnafların dikkatine! Çeşitli amaçlar için değişkenlik gösteren kredi türleri için aranılan şartlar esnaf tarafından oldukça merak ediliyor. 2020 esnaf kefalet kredisi nasıl alınır, şartları nelerdir sorularının cevabı…

09 Ağustos 2020 Pazar 23:08
Esnaf Kefalet Kredisi alma şartları nelerdir? Kimler EKK alabilir, nasıl alınır?
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Esnaf Kefalet Kredisi almak isteyenler başvuru şartları belirlendi. Krediden faydalanmak isteyenler koşulları sağlamalı ve aksi takdirde başvuruları reddedilmektedir. Kredi talebinde bulunanların uygun olması gereken şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Kişinin sicil kayıtlı esnaf olması ya da sanatkâr olması gerekmektedir.
  • Kişinin iş adresi ya da ikamet adresinin kooperatif çalışma alanında bulunması gerekir.
  • Kişinin esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatifliğinde üyelik kaydının bulunması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen koşulların sağlandığı takdirde kişi esnaf kefalet başvuru yapmaya hak kazanmaktadır. Ancak kredi cevabının olumlu karşılanması için yukarıdaki şartlar tek başına yeterli olmamaktadır. Bu şartlar yalnızca başvuru hakkı kazanmayı sağlar.

Esnaf Kefalet Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Esnaf Kefalet Kredisi başvurusu Esnaf Odalarında yapılmaktadır. Kişi bağlı olduğu esnaf odasına giderek başvuruda bulunmaktadır. Başvuru işleminin başlamasının ardından uzmanlar tarafından başvuru değerlendirme sürecine alınacaktır. Başvuru sürecinin olumlu değerlendirilmesinin ardından bir sonraki aşama olan Yönetim Kurulu’na devir yapılmaktadır. Son karar merci Yönetim Kurulu’dur. Verilen karar bu aşamada sonuçlanarak başvuru sahibine bildirilir. Verilen karar olumlu ise eğer başvuruda bulunan kişi banka işlemlerine yönlendirilir. Kredi için anlaşmalı banka Halkbank’tır.  Banka tarafından inceleme ve araştırmalar yapılmasının ardından ön onay işlemi tamamlanır. Başvuru esnasında kredi notuna bağlı olarak ekstra teminat banka tarafından talep edilebilmektedir.

Esnaf Kefalet Kredisi için hangi belgeler gerekir?


Esnaf Kefalet Kredisi için başvuruda bulunan adayların gerekli evraklarını tam eksiksiz doldurması gerekmektedir. Bilgilerin gerçeği yansıtmaması halinde kişinin başvurusu direk ret sayılacaktır. Başvurunun olumlu sonuçlanması için aşağıda belirtilen evrakların eksiksiz olması ve içerdiği bilgilerin doğru olması gerekmektedir;

  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik ve belgenin arkalı önlü bir nüshası
  • Vergi levhası ve nüshası
  • Esnaf sicil belgesi ve nüshası
  • Kişinin adresinin belgelendiği ikamet adresi
  • 4 adet vesikalık fotoğraf
  • Kooperatiften alınan ortaklık beyannamesi,
  • Bağlı olduğu sosyal güvencenin belgesi
  • Son döneme dair hesap özetinin muhasebeci imzalı ve kaşeli nüshası
  • Başvuruyu yapan aday şoförlük mesleğini icra ediyorsa eğer aracın ruhsatı ve nüshası

Bu evrakların zamanında, eksiksiz ve doğru beyanı ile kuruma başvuru yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde başvuru ret cevabı alabilir ve aksayabilir.

Hangi tür esnaf kefalet kredileri vardır?

İşletme destekleme kredisi;

200 bin TL ye kadar kredi imkânı sağlayan bu kredi türünden tüm kooperatif üyeleri eşit şartlarda faydalanmaktadır. Kredinin 5 yıla kadar vadesi bulunmaktadır.

Taşıt edindirme kredisi;

Yalnızca şoför esnafın faydalanabildiği bu kredi türünde 500 bin TL’ye kadar kredi çekme imkânı tanınmaktadır. 84 ay vade hakkıyla ödeme planı hazırlanmaktadır. Başvuru yapacak kişilerin plaka alma doğrultusunda başvuru yapmaları gerekmektedir.

İş yeri açmak için destek kredisi;

İşi yeri açmak isteyen esnafın kullanabildiği bir kredi türüdür. Kişi iş yeri açmadan önce başvurusunu tamamlamalı iş yeri açılmasının ardından kredi verilmemektedir. Bu kapsamda kredi çeken başvuru sahibine 500 bin TL’ye kadar kredi verilebilmektedir. 2 yıla kadar vadeyle ödeme planı hazırlanmaktadır. Kredi başvuru esnasında ekspertiz incelemesinin %70’i kadar kredi verilir.

Aylık eşit taksitli işletme sermaye kredileri

; Hammadde ihtiyacının karşılanması adına oluşturulan bu kredi türünde kooperatif üyesi esnafa 200 bin TL’ye kadar 24 ay vadeyle kredi imkânı sağlanmaktadır.

Şoför esnaflara taşıt onarım kredisi.

Servis aracı ya da şehir içi kamyonet yenileme kredisi;

Araç Yenileme kredisi çeken esnaflara kredi doğrudan satıcıya yönlendirilerek verilmektedir. Kredi esnafa iletilmez ve doğrudan satıcıya aktarılır. İki kefil ile gerçekleşen kredi için bir diğer bulunması gereken husus da kasko sigortasıdır. Satın alınacak araç bu süre zarfında rehin olarak bulundurulur.

 

Esnaf Kefalet Kredisi kefillik koşulları nelerdir?

Esnaf Kefalet Kredisi için başvuranlardan kefil talebi kurumlarca yapılır. Bu kefillik işlemi belli başlı şartlar sağlanmalıdır. Başvuru sahibi kefil gösterdiği kişilerin gerektirdiği özellikte kişileri bulmalıdır. Kefillik tüm kredi türlerinde geçerli olmamakla birlikte bazı krediler için talep edilmektedir. Kefillik isteyen kredilerde başvuru sahibin finansal siciline bağlı olarak kefil sayısı değişkenlik gösterebilir. Kefil olacak kişilerin kimlik belgesi vergi levhası ve ikamet adresinin belgelendiği belgesi kuruma sunulmak zorundadır. Kurumlar tarafından belge taleplerinde değişiklik olabilmektedir. En net ve doğru kefil evrakları başvuru yapılacak kurumlar aranarak bilgi alınarak düzenlenmelidir.



Son Güncelleme: 09.08.2020 23:08
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