Esnaf Kefalet Kredi faiz oranlarına beklenmedik zam!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre esnaflara verilen düşük kredili faizler sonrasında kredi faizlerine %93 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Halkbank üzerinden esnaflara yapılan kredi destekleri ve Esnafı Destekleme Paketlerinde açıklanan kredi faiz oranları zamlandı. Banka üzerinde %4,5 olarak verilen faiz oranları TESKOMB tarafından yapılan açıklamalar sonrasında %93 oranında zamlanarak %8,5 seviyesine yükseltildi.

TESKOMB acil toplantı yaptı

4 Ocak 2021 tarihi ile birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşların kredilerini %4,5 yerine %8,5ile alacağı belirtilirken zamların neden yapıldığı açıklanmadı.

Halkbank tarafından talep edilen faiz artırış talepleri için Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen mektup kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gönderilen cevap ile birlikte TESKOMB acil toplantı yapma kararı aldı.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan TESKOMB durumun esnaflara ve sanatkarlara anlatılmasının çok zor olduğunu ancak 31 kişilik yönetim kurulunun ilerleyen günlerde toplantı yaparak kararı net bir şekilde açıklayacağı belirtildi.