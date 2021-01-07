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Esnaf Kefalet Kredi faiz oranlarına beklenmedik zam!

TESKOMB tarafından yapılan son dakika açıklamalarında esnaflar için kullandırılan faiz oranlarının zamlandığı açıklandı. Açıklamalar sonrasında pek çok esnaf ve sanatkar zamların nedenini araştırmaya başladı. Konu ile ilgili resmi açıklama yapılmazken ilerleyen günlerde konunun netlik kazanacağı aktarıldı.

07 Ocak 2021 Perşembe 15:51
Esnaf Kefalet Kredi faiz oranlarına beklenmedik zam!
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından yapılan son dakika açıklamalarına göre esnaflara verilen düşük kredili faizler sonrasında kredi faizlerine %93 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Halkbank üzerinden esnaflara yapılan kredi destekleri ve Esnafı Destekleme Paketlerinde açıklanan kredi faiz oranları zamlandı. Banka üzerinde %4,5 olarak verilen faiz oranları TESKOMB tarafından yapılan açıklamalar sonrasında %93 oranında zamlanarak %8,5 seviyesine yükseltildi.

4 Ocak 2021 tarihi ile birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşların kredilerini %4,5 yerine %8,5 faiz oranı ile alacağı belirtilirken zamların neden yapıldığı açıklanmadı.

TESKOMB acil toplantı yaptı

Halkbank tarafından talep edilen faiz artırış talepleri için Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilen mektup kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gönderilen cevap ile birlikte TESKOMB acil toplantı yapma kararı aldı.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan TESKOMB durumun esnaflara ve sanatkarlara anlatılmasının çok zor olduğunu ancak 31 kişilik yönetim kurulunun ilerleyen günlerde toplantı yaparak kararı net bir şekilde açıklayacağı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 15:51
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TeskombEsnaf Kefalet KredisiZamFaiz Oranı
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