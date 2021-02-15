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Esnaf kefalet kredi faiz oranları nedir? Esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır?

Koronavirüs döneminde esnaf kefalet kredisi hesaplamasının nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır? detaylar haberimizde yer almaktadır.

15 Şubat 2021 Pazartesi 03:07
Esnaf kefalet kredi faiz oranları nedir? Esnaf kefalet kredi hesaplaması nasıl yapılır?
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Koronavürüs sürecinde ilginin çokça arttığı esnaf kefalet kredisine yalnızca esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerine üye olan kişiler başvurabilirler. Pandemi sürecinde kapalı olan restoran, cafe, bar vb. işletmeler, kira ve personel giderlerini daha rahat ödeyebilmek adına esnaf kefalet kredilerine başvurmaktadır. Esnaf kefalet kredisi en fazla 500 bin TL’ye kadar alınabilmektedir. Esnaf kefalet kredisini ödenmemiş kredi borcu olan, kredi borcu icra yoluyla tahsil edilen, kredi borcunu ödemede temerrüde düşen kişiler, kredi borcu protesto edilenler ve banka kredi notu düşük olanlar; kooperatif üyesi olsalar bile bu krediden yararlanamamaktadırlar. 

Esnaf kefalet kredisi nasıl alınmaktadır?

Yalnızca kooperatif üyelerinin alabildiği Esnaf kefalet kredisine başvurmak isteyen esnaf ve sanatkârlar başvuru dilekçelerini hazırlayıp, gerekli evraklarla birlikte üye oldukları kooperatiflere bizzat gitmeleri gerekir. Kooperatiflerin yönetim kurulu tarafından başvurular değerlendirilir en fazla 15 gün değerlendirmeden sonra kişiye yanıt verilmektedir. Değerlendirme sırasında kişiye verilecek en yüksek kredi miktarda belirlenir. Miktar belirlenirken kişinin aylık geliri, maddi durumu ve ödenmemiş, icra ile tahsil edilmiş, protesto edilmiş ya da temerrüde düşmüş eski kredi borçlarının bulunup bulunmadığına da bakılır. Kredi çekecek kişinin iki kefil göstermesi ve bu kişilerin de kooperatif üyesi olması gerekmektedir. Yönetim kurulu, başvuru sahibinin ve kefillerin maddi durumunu, kredi borcunu ödeyip ödeyemeyeceklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirilir. Başvurusuna olumlu yanıt verilen kişilerin başvurusunu ise bizzat üye adına Halk Bankası’na yönetim kurulunun kendisi yapmaktadır. Banka da kredi başvurusunu onayladığı zaman kişi, kefalet kredisini alabilmektedir. 

Esnaf kefalet kredisi almak için gerekli şartlar nelerdir?

Halk Bankası’nın devlet tarafından tahsis edilen kaynakların kullandırılması için görevlendirilmiştir. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin faizleri ile ticari kredi faizleri arasındaki fark devlet tarafından karşılanan bu uygulamada kooperatif, ortağı olan esnaf ve sanatkara sadece bankaya karşı kefalet verir. Esnaf kefalet kredisi almak için ortak şartlar şunlardır:

-Esnaf ve sanatkâr olmak,

-Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak,

-İş veya ikamet yeri kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunmak,

-Aynı zamanda başka bir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak.

Esnaf kefalet kredisi almak için ortaklığa giriş şartları taşıyanlar: Yazılı olarak kooperatife müracaat ederler. Müracaat sahibinin durumu Yönetim Kurulu tarafından araştırılır. Kabul veya ret kararı 15 gün içerisinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Kooperatif, kredi talebi ile ilgili olarak; Ortağın ekonomik ve mali durumunu araştırır, istihbarat raporu veya bülteni düzenler ve kefalet haddini tespit eder, Kredi teklifini Halk Bankasına iletir. İletilen teklif T. Halk Bankasınca incelenir ve banka tarafından tekrar istihbarat yapılır. İstihbarat olumlu sonuçlandığı takdirde ortak kredilendirilir.

Halkbank esnaf kefaret kredisinden kimler yararlanabilmektedir?

Halkbank esnaf kefaret kredisinden şu kişiler yaralanabilir:

-Kooperatif tarafından talep edilen tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamak

-Esnaf ve sanatkârlar kefalet ve kredi kooperatif üyesi olmak

-Birden fazla sayıda kooperatif ortağı olmamak

-En az bir yıldır esnaflık mesleğini icra ediyor olmak

-Vergi borcunun bulunmaması

-Banka kara listesinde olmamak

-Yüksek kredi puanına sahip olmak

-Daha önce ödenmemiş, temerrüde düşmüş, protesto edilmiş ya da icra yoluyla tahsil edilmiş kredi borcunun bulunmaması

-Esnaf ve sanatkâr odasına üye olmak

-İşyeri adresinin ya da ikametgahın üye olunan kooperatif çalışma bölgesinde yani sınırlarında olması

Esnaf kefalet kredi faiz oranları nedir?

2021 yılının Ocak ayında yapılan güncellemeye göre önceki yıl %4,5 olan esnaf kefalet kredi faiz oranı, %8.5 olarak ciddi bir artış göstermiştir. Aylık ödenmesi gereken kredi faiz oranı ise %0,70 olarak açıklandı. Yeni yılda başvurusu onaylanan kişiler; 12 aydan başlayan ve 60 aya kadar uzanan vadelerle kredi çektiklerinde aylık %0,70, yıllık %8,5 oranında faiz ödeyeceklerdir. Esnaf kefalet kredi başvurusu kabul edilen müşterilerden %1 oranında da komisyon ve bir miktar dosya masrafı birlikte yıllık olarak alınmaktadır. Bankalar tüm taksitlerini ödeyen yani borcu biten kişilere %2 oranında kestiği bloke sermayesini geri öder ve müşteri tarafından ipotek olarak gösterilen gayrimenkuller için banka tarafından herhangi bir eksper masrafı alınmamaktadır. TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği) hisse oranı olarak %0,25 oranında kesintiye gidilir ve TESKOMB risk sermayesi olarak yıllık %1, bölge birliği hisse oranı olarak ise %0,25 kesinti yapılmaktadır. 

48 ay vadeli çekilen esnaf kefalet kredi ödeme tablosu

Çekilen kredi tutarı:          Aylık taksit:

10 BİN TL                            261 TL

20 BİN TL                            522 TL

30 BİN TL                            783 TL

40 BİN TL                            1044 TL

50 BİN TL                            1.305 TL

70 BİN TL                            1.827 TL

80 BİN TL                            2.088 TL

100 BİN TL                          2.611 TL

120 BİN TL                          3.133 TL

150 BİN TL                          3.916 TL

200 BİN TL                          5.221 TL

300 BİN TL                           7.832 TL

Esnaf kefalet kredisi hesaplaması

-100 Bin TL Kefalet kredisi hesaplaması:

Vade sayısı:                         Aylık taksit tutarı:

12 ay                                    8.884 TL

24 ay                                    4.699 TL

48 ay                                    2.611 TL

60 ay                                    2.188 TL

100 Bin TL çeken kişi; 12 ay için de 60 ay için de aylık %0,70 oranında faiz ödemektedir.

-200 Bin TL Kefalet kredisi hesaplaması:

Vade sayısı:                          Aylık taksit tutarı:

12                                          17.768 TL

24                                           9.398 TL

36                                           6.607 TL

48                                           5.212 TL

60                                           4.375 TL

-50 Bin TL Kefalet kredisi hesaplaması:

Vade sayısı:                            Aylık Taksit Tutarı:

12 ay                                        4.442 TL

24 ay                                        2.349 TL

36 ay                                        1.652 TL

48 ay                                        1.303 TL

60 ay                                        1.094 TL

50 Bin TL kefalet kredisi çeken bir kişi aylık %0,70 oranında faiz ödemektedir.

-10 Bin TL Kefalet kredisi hesaplaması:

Vade sayısı:                        Aylık Taksit Tutarı:

12 ay                                    888 TL

24 ay                                    470 TL

36 ay                                    330 TL

48 ay                                    261 TL

60 ay                                    219 TL

Halkbank esnaf kefalet kredisi 

Halkbank’tan çekilen esnaf kefalet kredisi onaylanan müşterilere kredi vermeden önce birtakım kesintiler yapar ve bu kesintilerden sonra müşterilerin eline geçen net miktar ve çekilen kredi miktarı değişmektedir. 

-60 ay için çekilen kredi ve net ele geçen miktar öneği:

Çekilen Kredi:                        Net Ele Geçen Miktar:

10 Bin TL                                      9.325 TL

20 Bin TL                                    18.750 TL

50 Bin TL                                    47.025 TL

100 Bin TL                                   94.150 TL

150 Bin TL                                141.275 TL

200 Bin TL                                188.400 TL

-Çekilen kredinin faizleri ile birlikte geri ödeme miktarı ise şu şekildedir:

Çekilen Kredi Miktarı:               Toplam Geri Ödenen:

10 Bin TL                                      13.193 TL

20 Bin TL                                      26.386 TL

50 Bin TL                                      65.964 TL

100 Bin TL                                   131.928 TL

150 Bin TL                                   197.892 TL

200 Bin TL                                   263.856 TL

-Müşterilerin taksitleri bittiğinde bankadan geri alabileceği iade miktarı ise şu şekildedir:

Çekilen Kredi Miktarı:              İade Miktarı:

10 Bin TL                                   200 TL

20 Bin TL                                   400 TL

50 Bin TL                                   1000 TL

100 Bin TL                                 2000 TL

150 Bin TL                                 3000 TL

200 Bin TL                                 4000 TL 

Esnaf kefalet kredisi kesintileri ne kadardır?

Kredi Risk Fonu Kesintisi: %1

Bloke Sermayesi Kesintisi: %2

Masraf Karşılığı Kesintisi %1,5

100 BİN TL kefalet kredisi için yapılan kesintiler;

BLOK Sermaye Kesintisi: 2 Bin TL

Risk Kesintisi: BİN TL

TESKOMB Kesintisi: 250 TL

Belirlenen Sermaye Ortak Bedel Kesintisi: 100 TL

Bölgelere Göre Kesinti: 250 TL

Dosya Masrafları: 1500 TL

Diğer Kesintiler: 750 TL

TOPLAM KESİNTİ: 5850 TL

Yukarıdaki tüm kesintiler yapıldıktan sonra 100 BİN TL kredi çeken müşteriye 94.150 TL verilmektedir.



Son Güncelleme: 15.02.2021 03:07
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Esnaf Kefalet Kredi HesaplamasıHalkBankEsnaf Kefalet Kredisi
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