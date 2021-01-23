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Esnaf Kefalet kredi borcu ödenmezse ne olur?

Esnaf ve Sanatkârlar için açılmış olan bu kurum esnaflar için oldukça kolaylık sağlıyor. Esnaf Kefalet kredisinden hangi vatandaşlar yararlanabilir? Kefillik iptali yapılır mı?

23 Ocak 2021 Cumartesi 02:25
Esnaf Kefalet kredi borcu ödenmezse ne olur?
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Esnaf ve sanatkârlar için açılmış olan bu kurum esnafların daha düşük faizli kredi çekebilmeleri için hazırlanan bir projedir. Bu proje esnaf ve banka ilişkisinde aracı olarak görülebilir. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği TESKOMB Halk bankası ile anlaşmalıdır. Bu kurum ve Halk bank esnaflara uygun faiz oranlı kredi olanakları sağlamaktadır.

Esnaf Kefalet kaç kefil istemektedir?

 Kredilerden yararlanmak isteyen vatandaşların öncelikle bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartları kısaca özetleyecek olursak; vatandaşın öncelikle esnaf ve sanatkârlar odasına kayıt yaptırması gerekmektedir. Ayrıca 6 ay kadar da kooperatifte aktif olarak üyeliğinin bulunması gerekmektedir. Bu şartlara uyan her vatandaş uygun faizli kredi türünden yararlanabilir. Esnaf kefalet kredilerinden yararlanması için bir de ipotek ve kefil de istemektedir. Vatandaşın kredi üzerine hiçbir kayıtlı mülkü yoksa kefil göstermek zorunludur. Esnaf kefaleti için 2 kefil istenmektedir.  Kefil gösterilecek kişilerinde mutlaka esnaf olması zorunluluğu vardır.  Kefiller yalnız istenilen kredi miktarına göre de olasılıkla değişiklik gösterebilir.

 Esnaf Kefalet Kredisi nasıl alınır?

Esnaf kefalet kredisinden faydalanabilmek için değindiğimiz şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.  Şartlar yerine getirildiği müddetçe başvurunuz kabul edilmektedir.

Kredi içinde şartlar bulunuyor bu şartlar başlıca;

  • Esnaf ve sanatkârlar sicilinde kayıtlı ve 6 ay üyelik olunması
  • İş ve ikamet yerinin kooperatif sınırları içerisinde bulunması
  • Esnaf ve Sanatkâr olması gerekmesi
  • KOSGEB dahil başvuru tarihinden 5 yıl evveline kadar hibe desteğinden yararlanmamış olmak gerekli
  • Başka bir esnafa ve sanatkâr kooperatiflerine kayıtlı olmamak gerekmektedir.

Bu maddeler yerine getirildiği taktirde esnaf kefalet kredisini alabilmektedir.

 Kredi Limiti ne kadar?  Faizsiz kredi veriliyor mu?

Kredi limitlerinde her yıl değişikliğe gidilmektedir. Bu değişiklikler genellikle esnafların bulunduğu sektörlere göre değişiklik göstermektedir.

Esnaflar için hazırlanan ve şahıs şirketlerden oluşan kredi miktarı 200.000 lira şeklinde 1 yıla kadar geri ödeme türünde %45 faiz oranlıdır. Kredi ödeme süreleri 1 yıl ve 5 yıl arasındadır. Esnaflar için ise yine faiz oranı %4,5’tir.  Esnaf kefalet kredilerinde faiz oranının bulunmasıyla bu faiz oranlarının genelde banka kredi faiz oranlarından daha düşüktür. Devletin sunmuş olduğu kredi türü haricinde diğer tüm kredi türlerinde faiz oranı bulunmaktadır.

Kredi Faiz oranları

 1 yıllık ödeme %4,5 olarak belirlenmiştir.  1 yıl ve 5 yol arasında bulunan ödeme süreleri ise %4,5 faiz oranı olarak belirlenmiştir.
 


 


 

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 02:25
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Anahtar Kelimeler:
Esnaf Ve SanatkarlarEsnaf Kefaleti
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