Esnaf kefalet 2021 kredi başvurusu için gerekli belgeler ve şartlar

Esnaf kefalet kredisi

Dünyaca etkisi altına alan korona virüs yüzünden birçok vatandaşımız işsiz kalmıştır. Bunlardan biri olan esnaflar ise işlerini kaybetmiş ve esnaf kredilerine başvuru yaparak borçlarını, kiralarını ödemeye çalışmışlardır.

Yalnızca kooperatif üyeliği bulunan vatandaşların yararlandığı esnaf kefalet kredisini Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından verilmektedir. Üyelikleri bulunamayan vatandaşlar esnaf kefalet kredisinden yararlanamamaktadırlar. Üyelerin nakit ihtiyacını karşılamak için başvurdukları krediye kefalet adı verilmektedir.

Kefalet kredisi alınmasının amacına göre kendi içinde iskonto kredisi, tesis kredisi, işletme kredi olarak ayrılmaktadır.

Esnaf kefalet kredisi başvurusu

-Öncelikle Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi üyesi olmanız lazım.

-Banka notunuzun yüksek olması gerekmektedir.

-Bankaya borcunuzun olamaması lazım.

-Banka kredi borcunun icra yoluyla alınmış olmaması

-Ödenmemiş vergi borcunun olmaması lazım

-En az 1 yıl esnaf ve sanatkarlık yapmış olmanız gerekmektedir.

-Birden fazla kooperatif ortağı olmamak

-Kara listede adınızın olmaması gerekmemektedir.

-Talep edilen kefillere sahip olmanız gerekmektedir.

-Gerekli istenilen belgelerinizin olması gerekmektedir.

Kefil olacak kişilerinde kooperatifte üyeliği olması şarttır. Başvuru yapacak olan vatandaşın istenilen belgeleri hazırlayarak üye olduğu kooperatife giderek başvurusunu yapabilir. Başvuru sonrası dosyanız değerlendirilecektir. Yönetim kurulu size en az15 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz bir sonuç ile geri dönüş yapacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler

*T.C kimlik numara

*Son 6 ay içerisinde çekilmek şartı ile vesikalık 2 adet fotoğraf

*Esnaf sicil ve kayıt belgesi

*İşletme vergi levhası fotokopisi

-Bordrolu 2 adet kefil

*İpotek olarak gösterilecek mal-mülk

*Kefiller için başvuru dilekçesi

*Vergi dairesinden alınan Borcu Yoktur yazılı belge

*Esnaf kefalet kredi başvuru dilekçesi

*Dükkân almak isteyenler için tapu

*Ticari araç alacakların sıfır araç ise fatura ikinci el araç ise ruhsat belgeleri

Kefalet kredisine başvuru yapmak için ilk önce kooperatife başvuru yapacağını bildirmesi daha sonra T.C kimlik numarası, anne ve baba adı, adres gibi bilgilerini yazarak, ipotek değerlerini belirtip kredi amacını yazarak istediği miktarı belirtmelidir.

2021 yılı Halkbank esnaf kefalet kredisi

Başvuru yapacak olan vatandaşın hazırladığı belgeler kontrol edilerek karar verilmektedir. 25.000 TL’den başlayan fiyatlarla 200.000 TL’ye kadar esnaf kefalet kredisi vermektedir. Üç ayda bir taksit ödemesi yapılması gerekilmektedir. 12 ay ile 60 ay arası vade verilmektedir. 04.01.2021 tarihinde son güncellemeye göre aylık %0.70, yıllık %4.5 yerine %8.5 faiz verilmektedir.

