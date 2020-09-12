İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?

Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 12 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak, Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

12 Eylül 2020 Cumartesi 13:31
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Takip Et:

Yeni düzenlemeler ile birlikte işsiz kalan esnaflar için Ahilik Sandığı kurulacak. Bu düzenleme ile işsiz kalan esnaflara işsizlik ödenekleri oluşturulacak ve maaş verilecek. 4A kapsamında çalışan kişiler zaten işsizlik maaşından yararlanabilirken esnaf kişiler için de yeni düzenleme ile işsizlik maaşı alabilmeleri sağlanacak. Bağkurluların da yararlanacağı sistem, 1 Ocak 2021 tarihinde geçerli olacak.

2021’den itibaren geçerli

Normalde SSK güvencesi adı altında çalışan kişiler işten ayrılmaları durumunda devletten işsizlik maaşı alabilmektedir. Bu maaşı almak için 3 yıl içinde en az 600 prim günü ödemesi gerçekleştirmesi gereken kişilerin son 120 gündür de çalışmış olması gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren kişilere sağlanan işsizlik maaşı hakkı esnaf kişilere sağlanmamaktadır. Yeni kurulacak Ahilik Sandığı ile birlikte ise esnaf çalışanları da işsizlik maaşından yararlanabilecek.

2018 yılından bu yana üstünden çalışılan sistem ile birlikte Ahilik Sandığı 1 Ocak 2021 tarihinde resmen uygulamaya geçecek. Bu uygulamanın başlamasının ardından artık esnafların primleri Ahilik Sandığı adı altında toplanacak. Bu toplanan primler esnafların işlerinden ayrılmaları halinde onlara işsizlik maaşı olarak verilecek. Bu sistemden yararlanacak kişiler en erken 2024 tarihinde işsizlik maaşı alabilecek. Bunun nedeni ise işsizlik maaşında uygulanan en az 3 yıllık prim ödemesinin gerçekleştirilmesi şartıdır.

Prim ödemeleri ne kadar olacak?


2021 yılında belirlenen yıllık prim ödemeleri Ahilik Sandığı’na bağlı olanlar için de geçerli olacak. Prim tutarında değişiklik olmaması halinde ise 2 sigortalı ve %1 devlet payı şeklinde prim ödemeleri gerçekleştirilecek. Günümüz şartlarına göre hesaplandığında esnaflardan 57,17 TL kesilme yapılacak. Devlet ise bu kesilmeye 25,29 TL ekleyerek bu primi sandık havuzuna ekleyecek. Bu şekilde birikmeye başlayan primler, işten ayrılan esnaflar için işsizlik maaşı olarak ödenebilecek.

İşsizlik maaşı şartları nelerdir?

4A kapsamında olan kişiler için belirlenen işsizlik maaşı şartları Ahilik Sandığı adı altında olanlar için de geçerli olacak. Yani bir esnafın işsizlik maaşı almak için en az 3 yılda 600 prim ödemesi gerçekleştirmesi gerekecek. Bu ödemeleri gerçekleştiren esnaflar işsizlik maaşı ödemesinden yararlanabilecek. Dükkanı kapanan esnaflar başvurmaları halinde bu maaştan yararlanabilirken, bu kişilerin Ahilik Sandığı’na prim borçları olması halinde maaş hakkında yararlanma hakları olmayacaktır.

Eğer bir kişinin en fazla 90 günlük prim borcu varsa, bu kişilerin iş yerleri kapanması durumunda işsizlik maaşlarından prim borçları kesilerek o kişilere işsizlik maaşı bağlanabilecek. Ancak prim borcu 90 günden fazla olan kişiler için bu durumu söz konusu olmayacak. Esnaflara ödenecek işsizlik maaşları ise brüt maaşın %40’ı olarak belirlenmiştir. Bu maaş en fazla brüt maşın %80’i olarak verilmektedir.

 



Son Güncelleme: 12.09.2020 13:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Işsizlik MaaşıEsnaf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu!
11 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları belli oldu!
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Emeklilere ek ödeme düzenlemesi! 602,87 TL'yi bulan ek ödemeler yolda
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Forbes’e göre Trump son 1 senede 600 milyon dolar kaybetti!
Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!
Dolar, TL'ye karşı rekora koşuyor!
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?

Popüler Haberler

Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Yağlı saçlar için doğal maske tarifleri 2020
Hırdavat sektöründe bayilik verenler 2020
Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 2020
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2020
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2020
Seksenler Butik Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2020
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
İstenmeyen mesajları e-Devlet üzerinden şikayet etmek nasıl yapılır? 2020
2020 Survivor Türkiye Ünlüler Yarışmacısı Uğur Pektaş Kimdir?
Devletten 960 TL kira yardımı ödemeleri sürüyor! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı E-Devlet kira yardımı başvuru şartları
2020 Pantene Altın Kelebek Ödülü ne zaman? Pantene Altın Kelebek ödülleri nedir?
Doğal gaz faturasında yüzde tasarruf sağlamak için uygulanabilecek yöntemler
ŞOK Market 17 Temmuz aktüel indirimli ürünler kataloğu
Çalışan annelere hangi haklar tanınmaktadır? 2020
2020 Makedonya asgari ücret ne kadar?
Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Ocak 2021 Emekli zam oranları nasıl belirlenecek? Emekliler sabit zam farkı talep ediyor
Güncel gümüş fiyatları 12 Eylül 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kimdir, nereli yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.