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Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Esnaf işsizlik maaşı alır mı? esnaf işsizlik maaşı şartları haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 06.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:11
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
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Yeni düzenlemeler ile birlikte işsiz kalan esnaflar için Ahilik Sandığı kurulacak. Bu düzenleme ile işsiz kalan esnaflara işsizlik ödenekleri oluşturulacak ve maaş verilecek. 4A kapsamında çalışan kişiler zaten işsizlik maaşından yararlanabilirken esnaf kişiler için de yeni düzenleme ile işsizlik maaşı alabilmeleri sağlanacak. Bağkurluların da yararlanacağı sistem, 1 Ocak 2021 tarihinde geçerli olacak.

2021’den itibaren geçerli

Normalde SSK güvencesi adı altında çalışan kişiler işten ayrılmaları durumunda devletten işsizlik maaşı alabilmektedir. Bu maaşı almak için 3 yıl içinde en az 600 prim günü ödemesi gerçekleştirmesi gereken kişilerin son 120 gündür de çalışmış olması gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren kişilere sağlanan işsizlik maaşı hakkı esnaf kişilere sağlanmamaktadır. Yeni kurulacak Ahilik Sandığı ile birlikte ise esnaf çalışanları da işsizlik maaşından yararlanabilecek.

2018 yılından bu yana üstünden çalışılan sistem ile birlikte Ahilik Sandığı 1 Ocak 2021 tarihinde resmen uygulamaya geçecek. Bu uygulamanın başlamasının ardından artık esnafların primleri Ahilik Sandığı adı altında toplanacak. Bu toplanan primler esnafların işlerinden ayrılmaları halinde onlara işsizlik maaşı olarak verilecek. Bu sistemden yararlanacak kişiler en erken 2024 tarihinde işsizlik maaşı alabilecek. Bunun nedeni ise işsizlik maaşında uygulanan en az 3 yıllık prim ödemesinin gerçekleştirilmesi şartıdır.

Prim ödemeleri ne kadar olacak?

2021 yılında belirlenen yıllık prim ödemeleri Ahilik Sandığı’na bağlı olanlar için de geçerli olacak. Prim tutarında değişiklik olmaması halinde ise 2 sigortalı ve %1 devlet payı şeklinde prim ödemeleri gerçekleştirilecek. Günümüz şartlarına göre hesaplandığında esnaflardan 57,17 TL kesilme yapılacak. Devlet ise bu kesilmeye 25,29 TL ekleyerek bu primi sandık havuzuna ekleyecek. Bu şekilde birikmeye başlayan primler, işten ayrılan esnaflar için işsizlik maaşı olarak ödenebilecek.

İşsizlik maaşı şartları nelerdir?

4A kapsamında olan kişiler için belirlenen işsizlik maaşı şartları Ahilik Sandığı adı altında olanlar için de geçerli olacak. Yani bir esnafın işsizlik maaşı almak için en az 3 yılda 600 prim ödemesi gerçekleştirmesi gerekecek. Bu ödemeleri gerçekleştiren esnaflar işsizlik maaşı ödemesinden yararlanabilecek. Dükkanı kapanan esnaflar başvurmaları halinde bu maaştan yararlanabilirken, bu kişilerin Ahilik Sandığı’na prim borçları olması halinde maaş hakkında yararlanma hakları olmayacaktır.

Eğer bir kişinin en fazla 90 günlük prim borcu varsa, bu kişilerin iş yerleri kapanması durumunda işsizlik maaşlarından prim borçları kesilerek o kişilere işsizlik maaşı bağlanabilecek. Ancak prim borcu 90 günden fazla olan kişiler için bu durumu söz konusu olmayacak. Esnaflara ödenecek işsizlik maaşları ise brüt maaşın %40’ı olarak belirlenmiştir. Bu maaş en fazla brüt maşın %80’i olarak verilmektedir.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 18:11
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Anahtar Kelimeler:
Işsizlik MaaşıEsnaf
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