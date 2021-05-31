Esnaf hibe desteği 1000 TL ödemeleri bugün başladı!

Salgın sebebiyle pek çok insan gelir kaybı yaşadı. Kredi çekmek zorunda da kalan vatandaşlara için devletten esnafa 1000 TL gelir kaybı destek verildi. Bugün itibari ile yatırılmaya başlanan destekler vatandaşlara kira yardımı olarak verildi. Devlet tarafından verilen bu yardım büyük şehirler için 750 TL, diğer şehirlerler için 500 TL olarak belirlendi.

Gelir kaybı desteği hesaplara yatırım yapılmaya başlandı!

Ticaret Bakanlığı'nca 133 meslek için 3 aylık bir süre zarfınca 1000 TL gelir destek sağlanıyor. 23 Nisan'dan beri 1 milyon 33 bin 589 kişiye bu destek verildi. Toplam sağlanan gelir ise 3 milyara ulaştı.

Esnaflara verilecek hibe

Kabine Toplantısı sonrasında Cuöhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaya göre maddi desteğe ihtiyaç duyan esnaflara iki grup şeklinde 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere hibe verileceği duyuruldu. Hibe ile ilgili önemli ayrıntı ise başka bir destekten faydalanan esnafın bu hibe desteğinden de yararlanabileceği yönündeki detay oldu. Ayrıntıları Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacağı duyuruldu.

“Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Hibe Desteği Kararı” yürürlüğe girdi.

Başvurular yarın başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa sağlanacak hibe desteği başvurularının 25 Mayıs tarihinden itibaren e-Devletten yapılabileceğini belirtti