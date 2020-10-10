Eskişehir'de evde hangi işler yapılabilir? Eskişehir evde yapılabilecek işler listesi

Eskişehir’de evde çalışmak isteyen kişiler için birçok iş alanı bulunmaktadır. Kişiler dilerlerse evlerinden çalışmak üzere iş bularak aile bütçesine katkıda bulunabilmektedir. Eskişehir’de evde yapılabilecek işler şu şekildedir:
- Lüle taşı tesbih dizme
- Hediyelik eşya montaj ve paketleme
- Mantı, içli köfte yapma
- Davetiye paketleme ve katlama
- Nikah şekeri ve kına paketleme
- Kuruyemiş paketleme
- Evde reçel yapımı
- Boncuk paketleme, dizme ve işleme
- İğne oyası, nakış ve kanaviçe işleri
- Galoş paketleme
- Ataç paketleme
- Sabun paketleme
- Editörlük/ Metin yazarlığı
Öğrenci nüfusu en yoğun olan şehirlerden biri olan Eskişehir’de öğrenciler ve ev hanımları için birçok ek iş bulunmaktadır. Bu işler kişilerin kendi evlerinden yaparak para kazanacakları türden işlerdir. İlde bulunan firmalar öğrenci ve ev hanımlarına yönelik işler ile onlara iş desteği sunmaktadır.
Eskişehir’de hangi firmalar evlere iş veriyor?
Eskişehir’de ev hanımlarının en çok yaptığı işlerden biri eşya paketlemedir. İlde bulunan hazır giyim ve tekstil firmaları, paketleme işlerini evlerde yaptırmaktadır. Öte yandan paketleme işleri veren şirketler şu şekildedir:
- Hediyelik eşya üreten ve satışını yapanlar
- Davet ve düğün gibi organizasyonları yapan firmalar
- Matbaalar Tuhafiye ve tekstil firmaları
- Küçük ölçekli üretim yapan yan sanayi firmaları
- Kuruyemiş firmaları
Eskişehir’de evde ek iş olarak yöresel yemekler yapma
Haşhaşlı börek, çi börek gibi ünlü yemeklerin bulunduğu Eskişehir’de ev hanımları bu yemekleri kendi evlerinde yaparak isteyen kişilere göndermektedir. Ev hanımları ayrıca evlerinde yaptıkları reçel ve mantı gibi yiyecekleri de satmaktadır.
Eskişehir’de evde editörlük ve yazarlık yapma iş ilanları
Kişiler kendi evlerinden metin yazarlığı yaparak para kazanabilmektedir. Genellikle öğrencilerin tercih ettiği bir iş olan editörlük ile kişiler intenet siteleri veya yapım şirketleri ile anlaşarak intenette paylaşılması üzerine metin yazarlar. İntenet sayfalarında paylaşılan bu yazılar kişilere ek gelir kapısı olmaktadır.
Eskişehir’de eve paketleme işi veren firmalar
Eskişehir’de evde yapılan işlerden biri paketleme işleridir. Üretim yapan firmalar, ürünlerin paketlenmesini evde çalışan kişilere yaptırmaktadır. Bu konu hakkında iş ilanı yapan firmalar evlere şu ürünleri paketlenmesi için göndermektedir:
- Nikah şekeri
- Kuruyemiş
- Sabun
- Kına
- Galoş
- Ataç, takı, kalem, toka
- Davetiye
- Boncuk
Bu paketleme işlerini eve gönderen firmalar işin hazırlanmasının ardından kişinin evine giderek paketlenmiş ürünleri teslim almaktadır.