Eskişehir'de evde hangi işler yapılabilir? Eskişehir evde yapılabilecek işler listesi

Eskişehir’de evde çalışmak isteyen kişiler için birçok iş alanı bulunmaktadır. Kişiler dilerlerse evlerinden çalışmak üzere iş bularak aile bütçesine katkıda bulunabilmektedir. Eskişehir’de evde yapılabilecek işler şu şekildedir:

Lüle taşı tesbih dizme

Hediyelik eşya montaj ve paketleme

Mantı, içli köfte yapma

Davetiye paketleme ve katlama

Nikah şekeri ve kına paketleme

Kuruyemiş paketleme

Evde reçel yapımı

Boncuk paketleme, dizme ve işleme

İğne oyası, nakış ve kanaviçe işleri

Galoş paketleme

Ataç paketleme

Sabun paketleme

Editörlük/ Metin yazarlığı

Öğrenci nüfusu en yoğun olan şehirlerden biri olan Eskişehir’de öğrenciler ve ev hanımları için birçok ek iş bulunmaktadır. Bu işler kişilerin kendi evlerinden yaparak para kazanacakları türden işlerdir. İlde bulunan firmalar öğrenci ve ev hanımlarına yönelik işler ile onlara iş desteği sunmaktadır.

Eskişehir’de hangi firmalar evlere iş veriyor?

Eskişehir’de ev hanımlarının en çok yaptığı işlerden biri eşya paketlemedir. İlde bulunan hazır giyim ve tekstil firmaları, paketleme işlerini evlerde yaptırmaktadır. Öte yandan paketleme işleri veren şirketler şu şekildedir:

Hediyelik eşya üreten ve satışını yapanlar

Davet ve düğün gibi organizasyonları yapan firmalar

Matbaalar Tuhafiye ve tekstil firmaları

Küçük ölçekli üretim yapan yan sanayi firmaları

Kuruyemiş firmaları

Eskişehir’de evde ek iş olarak yöresel yemekler yapma

Eskişehir’de yöresel yemek yapan kişiler oldukça tercih edilmektedir. İlde bulunan öğrenci ve memur insanlar genellikle yöresel yemek sipariş etmektedir. Bundan dolayı kentte yöresel ev yemekleri yapan kişiler aile bütçesine katkıda bulunmaktadır.

Haşhaşlı börek, çi börek gibi ünlü yemeklerin bulunduğu Eskişehir’de ev hanımları bu yemekleri kendi evlerinde yaparak isteyen kişilere göndermektedir. Ev hanımları ayrıca evlerinde yaptıkları reçel ve mantı gibi yiyecekleri de satmaktadır.

Eskişehir’de evde editörlük ve yazarlık yapma iş ilanları

Kişiler kendi evlerinden metin yazarlığı yaparak para kazanabilmektedir. Genellikle öğrencilerin tercih ettiği bir iş olan editörlük ile kişiler intenet siteleri veya yapım şirketleri ile anlaşarak intenette paylaşılması üzerine metin yazarlar. İntenet sayfalarında paylaşılan bu yazılar kişilere ek gelir kapısı olmaktadır.

Eskişehir’de eve paketleme işi veren firmalar

Eskişehir’de evde yapılan işlerden biri paketleme işleridir. Üretim yapan firmalar, ürünlerin paketlenmesini evde çalışan kişilere yaptırmaktadır. Bu konu hakkında iş ilanı yapan firmalar evlere şu ürünleri paketlenmesi için göndermektedir:

Nikah şekeri

Kuruyemiş

Sabun

Kına

Galoş

Ataç, takı, kalem, toka

Davetiye

Boncuk

Bu paketleme işlerini eve gönderen firmalar işin hazırlanmasının ardından kişinin evine giderek paketlenmiş ürünleri teslim almaktadır.