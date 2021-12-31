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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yardımına nasıl başvuru yapılır?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eşkişehir ili içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar yapmayı sürdürüyor. Peki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yardımına nasıl başvuru yapılır? İşte cevabı…

31 Aralık 2021 Cuma 16:23
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yardımına nasıl başvuru yapılır?
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Eskişehir’de yaşayan birçok vatandaş geçimini sağlamakta zorlanıyor. Özellikle koronavirüs salgının başlamasıyla beraber iyice zor duruma düşen insanların imdadına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetişiyor. Belediye kendi ilinin içinde yaşayan ihtiyaç sahibi insanlara çeşitli yardımlarda bulunuyor. Birçok aile ise bu yardımlara nasıl başvurulduğunu merak ediyor. Peki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yardımlarına nasıl başvuru yapılır? Yapılan başvuru nasıl sorgulanır?

Belediye Ne Gibi Yardımlar Yapıyor?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi gerekli şartları sağlayan vatandaşlarına birçok alanda yardımlar yapıyor. İşte o yardımlar:

- Yeni doğan bebekler için süt ve bez yardımını da içeren doğum yardımı

- Dul kadınlar için maaş ve erzak yardımı

- Engelli vatandaşlar için maaş ve ücretsiz ulaşım kartı

- Şehit ve gazi yakınları için ücretsiz ulaşım, eğitim ve sağlık hizmeti yardımı

- 65 yaş üstü yaşlılar için ulaşım ve maaş yardımı

- Kronik hastalar için ücretsiz sağlık ve maaş yardımı

- Öğrenciler için kırtasiye yardımı

- İşsiz vatandaşlara iş veya işsizlik maaşı

- Muhtaç ailelere erzak yardımı

- Kimsesizler için yemek hizmeti

- Sokak çocukları için yurtta barınma hizmeti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Yardımlarına Başvurmanın Şartları Nelerdir?

Belediyenin yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşların ilk olarak Eskişehir ili içerisinde ikamet etmeleri gerekiyor. Sonrasında ise bulundukları mahallenin muhtarından alacakları fakirlik belgesiyle beraber belediyenin binasına başvuru yapmaları şart. Belediye yetkililerinin incelemelerinden sonra başvurusu kabul edilen aileler, yardımlardan faydalanabiliyor. Her aile ihtiyacı olduğu alanlar ile ilgili yardımları alıyor. Başvuruların değerlendirme süreci ise 15 ila 30 gün arasında sürebiliyor. Eğer bu süreleri aşan bir başvuru varsa başvuru yapan kişi belediyenin hizmet bölümüne giderek başvurusunu sorgulamasında fayda var.

Belediyenin Yardımlarına Nasıl Başvurulur?

Yardımlara başvuru yapacak olan vatandaşların Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Bu formda ise ailenin çeşitli bilgileri isteniyor.Başvuru formunda istenen bilgiler ise şu şekilde:

- Bulundukları mahallenin muhtarı tarafından imzalanan veya kaşelenen muhtaçlık belgesi

- Geliri gösteren belge

- Malvarlığını gösteren belge

- Nüfus cüzdanı öneği

- İhtiyacı olan yardım çeşidi

- İkametgâh adresi

Bu belgelerin tamamını hazırlayan kişiler belediyenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etmelidirler. Bu belgelerden herhangi birisini dahi getirmeyen ailelerin başvuruları geçersiz olacak.

 

Yardım Başvurusu Nasıl Sorgulanır?

Belediyenin yaptığı yardım başvurusu için gereken tüm şartları sağlayan vatandaşların başvuruları yaklaşık 1 ay içinde sonuca ulaşmaktadır. Yardım başvurusunun değerlendirme sürecinin hangi aşamada olduğunu merak eden vatandaşlar isterlerse belediyeye bağlı hizmet binasına müracaat ederek bu konu hakkında kafalarında oluşan soru işaretlerini de giderebilirler. Bunun dışında başvuru süreci Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi intenet sitesinin ziyaret edilmesiyle veya belediyenin müşteri hizmetleri numarasının aranmasıyla da öğrenilebiliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin sitesini ziyaret edenlerin başvurularının hangi aşamada olduğunu öğrenmeleri için herhangi bir açıklama yapmalarına gerek yoktur. Fakat belediyenin müşteri hizmetlerini aramak isteyenlerin yardım başvurusu yaptıklarını ve başvuru değerlendirme sürecinin hangi aşamada olduğunu öğrenmek istediklerini dile getirmeleri gerekmektedir. Bilmeyenler için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin müşteri hizmetleri numarası ise +90 222 211 55 00’dır.

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Belli Olur?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yardımlar konusunda gerekli şartları ve belgeleri tamamlayarak belediyeye bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat edenler ihtiyaç sahibi ailelerin başvuru süreçleri tamamlanmış oluyor. Bundan sonra sıra başvurunun değerlendirme sürecine geliyor.

 Belediyenin yardım müfettişleri yardıma başvuran ailenin evine gelerek çeşitli incelemelerde bulunarak ailenin gerçekten de yardıma muhtaç olup olmadığını tespit ediyorlar. Sonrasında ise ailenin başvuru sırasında teslim ettiği belgelerle beraber kapsamlı bir inceleme yapılıyor. İncelemede yalan beyan veren ailelerin başvuruları anında iptal oluyor. İncelemeleri başarıyla geçen aileler ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden ihtiyaçlarına göre yardımlar alıyorlar. Bu yardımların elden verilecek olanları verilmeden önce yetkililer tarafından aileye haber veriliyor ve yardımlar ailenin evine ulaştırılıyor.  Bu yardımlardan sadece doğum yardımı üç ayda bir yapılacak olup diğer yardımlar ise senede birkaç defa gerçekleştiriliyor.


Son Güncelleme: 31.12.2021 16:23
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Eskişehir Büyükşehir BelediyesiSosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma VakfıYardım
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