Eşinden boşananlar dul aylığı alabilir mi? Dul aylığı ve Yetim maaşı için aranan şartlar nelerdir?

Eşi vefat eden kadınların sonrasında aldıkları dul maaşı merak edilmeye devam ediyor. Sadece eşi vefat durumları i.in geçerliyken aynı zamanda boşanma durumlarında da dul maaşı alınabilir mi sorusu merak edilmektedir. Eşi vefat eden kadınlara verilen bu yardımlar 2.500TL’dir. ancak bu yapılan yardımlar kadınlar çalışmaya başladıkları veya ikinci bir evlilik sonrasında kesilmektedir. Çalışmak istemeyen kadınlar bu maaşı istedikleri kadar alabilirler.

Dul maaşı alabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

Dul maaşı alabilmek için gerekli olan belgeler,

Dilekçe

Kalıtım ilamının orijinali ve noter onaylı bir kopyası

Vukuatlı nüfus kayıt öneği

Vefat eden eşin nüfus cüzdanı ve iki tane vesikalık fotoğrafı

Emekli maaş sistemi katılım formu

Muhtaçlık belgesi

Dul maaşı ne kadardır?

Dul maaşı konusunda en merak edilen konulardan bir tanesi olan maaşın ne kadar olduğu ile ilgili farklı durumlar bulunmaktadır. Buna göre,

Vefat eden eşin evladı yoksa maaşının %75’i kadarı eşe verilir.

Vefat eden eşin evladı var ise maaşının %25’i çocuğa yada ufaklıklara verilir.

Vefat eden eşin evladı var ise maaşının %50’si eşe verilir.

Durumları göz önünde bulundurulduğunda 2020 yılı için dul aylığı 650 TL olarak yatırılmaktadır. Yatırılan bu dul aylığı 2 ayda bir olarak ihtiyaç sahibine aktarılır.

Dul maaşı nasıl sorgulanır?

Artan teknoloji ile birlikte dul aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapıldıktan sonra arama motoru üzerinden tüm sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz. E-devlet şifresi olmayan kişiler ise en yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında şifre alarak sisteme giriş yapabilirler.

Yetim maaşı nedir?

Yetim maaşı ise çalışan anne veya babanın vefat etmesi durumunda arkada kalan çocuklara devlet tarafından yapılan yardımlara verilen isimdir. Bu maaşın alınma süresi için önemli olan tek durum ise yaş şartıdır. Statü olarak 18 yaşından küçük, lise eğitimi alan, üniversite okuyan ve çocuklara yapılan yardımlar toplamda 25 yaşına kadar yapılır.

Dul aylığı şartları nelerdir?

Vefat eden eş minimum beş yıl süresince sigortalı olarak çalışmış olmalıdır.

Vefat eden eşin an azca 9000 günlük primi ödenmiş olmalıdır.

Vefat eden eşin prim borcu bulunmamalıdır.

Kişiler dul aylığı alabilmektedir.

Muhtaçlık belgesi nasıl alınır?

Muhtaçlık belgesi alınabilmesi için şartlar nelerdir?

18 yaşını doldurmuş olmak

Bir işte çalışmıyor olmak

Mal varlığa haiz olmamak

İkamet adresinin müracaat meydana getirilen muhtarlığa bağlı olması

Fakirlik belgesi olarak da bilinen muhtaçlık belgesinin alınabilmesi için talep eden kişilerin ikametgahlarının bulunduğu muhtarlıklara gitmeleri gerekmektedir. Muhtarlıklar tarafından yapılan gerekli incelemeler sonrasında kişilere muhtaçlık belgesi verilebilmektedir.

Şartları zorunlu olarak tutulmaktadır.

Dul aylığının kesildiği durumlar nelerdir?

Maaşı alan eşin evlenmesi ya da işe başlaması

Muhtaçlık durumunu ortadan kaldırabilecek herhangi bir sebep

Evlenmese bile bir başkasıyla birlikte yaşanması durumunda maaş kesintisi söz mevzusu olabilir.

Açıklananlara göre yukarıda ki durumlardan bir tanesinin bile yaşanması durumunda dul aylığı kesilmektedir.

Kadınlar yetim aylığını ne kadar süre alabilirler?

Kadınlar anne veya babalarının vefat etme durumunda yetim maaşına başvurabilir. Erkeklerden farklı olarak kadınlar evlense dahi yetim maaşı almaya devam ederler. 2020 yılında yapılan zamlar ve düzenlemeler ile birlikte yetim maaşı 293 TL olarak açıklanmıştır.

Yetim aylığı başvurusu nasıl yapılır?

3 tane vesikalık fotoğraf

Müracaat dilekçesi

Vukuatlı nüfus kayıt öneği

Ölen kişilerin (anne ya da baba) ölüm belgesi

25 yaş altı erkekler için talebe belgesi

Kimlik araştırma belgesi

Yetim aylığı başvurusu yapabilmek için gerekli belgeler bu şekildedir.

Yoksulluk maaşı nedir?

Yoksulluk maaşı muhtarlıklar tarafından belgesi verilen ve daha sonrasında belirli kurumlar tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların genel adıdır. 2020 yılında yapılan zamlar ve düzenlemeler ile birlikte yoksulluk maaşlar 679 TL olarak verilmektedir. Aynı zamanda engelli ve yetim evladı olan kişiler bu yardımları 914.49 TL olarak almaktadır.

Yoksulluk maaşı şartları nelerdir?

Müracaat sahipleri başka bir yerden maaş ya da yardım almamalıdır.

Kişiler herhangi bir işte çalışmıyor olmalıdır.

Kişinin üstünde herhangi bir mal varlık bulunmamalıdır.

Engelli olan kişiler sıhhat durumları tabip raporuyla teyit etmelidir.

Yapılacak başvurular Vakıflar Genel Müdürlüğüne bizzat yapılmalıdır. Başvuru sonrasında kurum tarafından gerekli incelemeler başlatılır ve hak sahiplerine yardımlar yapılır.

Dul ve yetim aylıkları 2020 yılında ne kadardır?

Enflasyona ve memur maaşlarına göre artış gösteren yardımlardan ikisi olan dul aylığı ve yetim maaşı, son yapılan düzenleme ve güncelleme ile birlikte en düşük yapılan yardımlar 390 TL olurken en yüksek 4.500 TL’dir. Öte yandan dul aylığı ise 650 TL seviyelerine gelmiştir. Yetim aylığı ise 293 TL’dir.