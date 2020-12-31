Eşi ölmüş veya boşanmış kadın babasının emekli maaşını alabilir mi, şartları nelerdir?

Devlet tarafından kadınlara maddi sıkıntılar çekmemesi için babası veye eşi vefat eden kadınlara bu durumda destek verilmektedir. Hangi durumlarda babasının maaşını alabilir, şartları nelerdir, çalışan kadın babasının maaşını alabilir mi, erkek çocuklar bu durumdan faydanalabilir mi? Nasıl başvuru yapılır? Nasıl alınır haberimizde

Vefat eden anne baba ve eşten maaş alınabiliyor

Vefat eden Anne ve babadan maaş almak için hangi şartlar aranır?

Sigortalı olanların ölüm tarihleri, SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı üyesi olduğu önemli etkendir. Vefat eden sigorta sahibi anne baba ve eşin aynı konumda olması durumunda emekli olma durumu bağşanabiliyor ve bir maaş alabiliyor. Bu hakka sahip olan kişiler eş, çocuklar, aile bireylerinden anne veya baba’dır.

Para aile bireyleri arasında paylaşılır. Tek çocuk olma durumunda ise yani evli değil ve anne babası vefat etmiş ise ve bu şartlara uygun değilse emekli parasını alabiliyor. İşte bu şartlar.

Kocasından ayrılan kadınlar vefat eden Babasının sigortasından yararlanabilir mi?

Eğer boşanmış birisi evlenmez ve sigortalı biri olarak görünmüyorsa babasının sahip olduğu sağlık sigortasından yararlanabilir. Herhangi bir evlilik ve çalışma durumunda bu sigortadan faydalanamaz. Çalışmadığı durumlarda bu durumdan vefat edene kadar faydalanabilir. Gelir testi, prim cezaı ve faiz uygulanmadan faydalanabilir.

Maaş başvurularınızı E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

Eşinden nafaka alan kişiler maaş alabliyor mu?

Eşinden anlaşmalı ayrılan kadınlar maaş alabilir mi?

Boşanmış olan kız çocukları anne ve babalarının üzerinden maaş olarakaylığı şeklinde alınabiliyor. Eşinden ayrılmış, boşanmış görünen kişilerin alınan nafaka paraları, yetim aylığı için engel taşımaz. sizin aldığınız aylık eğer kardeşiniz de dahilse annenizin parasına etki etmez. Bu durumda Anne yüzde 50, kardeş yüzde 25, siz yüzde 25 şeklinde pay edilir. Aylığa diğer bir kişinin eklenmesiyle şartlar değişir ve hisse oranına bakılır. Maaş 5’e bölünür, 2’si anne, kalan 1 hisse kardeşe ve size verilir.

Bekar olma durumunda kız ve erkek çocuklarına anne, babasından dolayı dul aylığı bağlanır. Bu durumdan yararlanmak için eşinden anlaşmalı ayrıldığı anlaşıldığında aylık kesilir. Önceden aldığı aylık paralar ise faizli bir şekilde geri alınır. Sene başında yayımlanan SGK yazısı ile anlaşmalı boşanmış dahi olsa bu yetim aylığından denetimler yolu ile faydalanabileceğini açıkladı. Belirli haklar dışında yapılmış olan ödemelerde kurumdan sebepli durumlardason 5 yıl içinde ödenen pararaları faizli şekilde geri istenmektedir. Ayrıca boşanan kadın babasının aylığını kesinlikle alabillir. Sadece evlilik durumunda kesilecektir bunun dışında tüm olanaklardan yararkanabilir.

İlk boşanma durumunda maaşını alabilir fakat tekar bir evlilik söz konusu olduğunda kesilecektir. Bu durumda ikinci bir evliliğe kadar olan zamanda ilk eşindeki maaş hakkından yararlanabilir. Evlenmiş olduğu ikinci kişi de ölmüş ise kişi duk aylığına müracaat edip bu haktan yararlanabilir. Bu durumda kişi çlmüş olan eşleri arasında seçim yaparak maaşı yüksek olanı seçme hakkını doğurur.

Çocukların maaştan yararlanma durumları

Kız çocuklarının evlenmediğ ve sigortalı bir işte çalışmadığı durumda bu haklardan yararlanabilir. Evlenme durumunda işe anne babasından maaş alan kız çocuklarının bu hakkı kesintiye uğrar ve aile üyelerinin arasında pay edilir. Eğer eşinden boşanırsa anne ve babasından maaş alma hakkından faydalanmaya devam edebilir.

Bu durum erkek çocuklarında 18 yaşını doldurana kadar bu haktan yararlanabilirler. Eğer eğitimi devam ediyorsa ortaöğretim ve yükseköğretimle birlikte 25 yaşına değin bu haktan yararlanabilir. Eğer 25 yaşından sonra yüzde 60 oranında çalışma engeli bulunuyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu ile yetim aylığı verilir.

Emekli olan dul kadınlar maaştan fayalanabilir mi?

Hayır faydalanamaz. Maaştan faydalanabilmek için herhengi bir geliri ve emekli olmaması şartı aranmaktadır.

Çalışma durumundaki kadın maaştan fayalanabilir mi?

Eğer kadın çalışıyorsa yada emekliyse bu durumdan faydaşanamaz. Eğer kadının babası emekli sandığındaysa kadının bekar, SSK’lı, Bağ-kur’lu olma durumunda şartlar değişebilir ve babasının maaş hakkından yararlanabilir. Eğer kişi emekli sandığından emeli veya devlet çalışanı olduğunda emekli sandığı olan anne ve babasının maaş hakkından yaralanamaz ve yetim aylığı alma hakkı bulunmaz.

Ölen eşinden ve babadan aylık alma hakkı var mı?

Eğer eşi ölen kadının kocasının sigortalılık süresi yeterli ise direkt başka bir şart aranmadan aylık bağlanır. Erkek çocukları 25 yaşını doldurana kadar öğrenim hayatına devam edip öğrebcci kalabildiği sürece maaş alabilmektedir. Kız çocukları ise çalışmadıkları ve evlemedikleri sürece maas alabilmektedirler. En fazla sorulan sorulardan birisi isehem eşini kaybeden hem de babasını kaybedeb kişilerin bu haktan aynı anda yararlanm sorusuydu. 2008 yılında başka kurumlarlabirlikte olunduğunda bu mümkünken 2008’de buna engel olunarak çift maaş durumu ortadan kalmıştır. Aynı anda ölen eşin ve babanın maaşı alınamaz.

Ölüm aylığı nedir?

Eşinden ayrılmış olan kadınlara devlet tarafından verilen aylıktır. Yetim ve dul aylığı da denilmektedir.