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Eşi çalışmayan kişilere ne kadar aile yardımı verilmektedir? Aile yardımından faydalanmak için gerekli şartlar!

Eşi çalışmayan kişilerin en merak ettiği konu aile yardımı ve çocuk sahibi olanlar için çocuk yardımlarının ne kadar yapıldığıdır. Aile yardımlarına başvuru yapabilecek kişiler merak edildiği kadar eş için verilen yardımın miktarı ve çocukların yaşlarına göre alacakları yardımlar araştırılmaktadır.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:16
Eşi çalışmayan kişilere ne kadar aile yardımı verilmektedir? Aile yardımından faydalanmak için gerekli şartlar!
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Devlet memurlarına her ay bütçeden yapılan aile yardımları merak edilmeye devam ediyor. Eşi çalışmayan ve çocuk sahibi olan personellerin aldıkları ek ücretler maaşları yükseltirken pek çok çocuk sahibi olan personel eşi çalışıyorsa yardımlardan faydalanıp faydalanamayacağını merak ediyor. Aile yardımlarının merak edildiği durumlar kadar aynı zamanda aile yardımlarının kesilme durumları ve çocuklar için yapılan yardımlar da merak edilmektedir. Çocuklar için yapılan yardımların da hangi durumlarda kesildiği pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.  

Evli iki memur aile yardımından faydalanabilir mi?

 

Evli olan iki memurun aile yardımı alıp alamayacağı farklı durumlarda farklı sonuçlar verebilen bir durumdur. Kamu kuruluşlarında çalışan kişiler aile durum belgesi ibraz ettiği durumlarda bu yardımlardan faydalanabilmektedir.  

  • Aile yardımları sadece eşi çalışmayan kişilere ödenmektedir. Kısaca devlet memuru olan kişinin eşi hiçbir işte çalışmıyor ve sigortası ödenmiyorsa bu yardımdan faydalanabilir.  

  • Eşi herhangi bir yerde çalışan ve sigorta primleri ödenen kişiler aile yardımlarından faydalanamazlar.  

  • Çocuk yardımında ise durum daha farklıdır. Çocuk yardımını iki evli memurun çocukları varsa alabilirler. Ancak bu yardım sadece babaya veya sadece anneye verilmektedir.  

Eşi özel sektörde çalışan kişiler aile yardımı alabilir mi?

 

  • Eşi hangi kurum olduğu fark etmeksizin sigortaya bağlı olarak çalışıyor ve sigorta primleri aylık ödenen kişiler aile yardımından faydalanamazlar. Eş yardımı alınabilmesi için aranan ilk şart eşin çalışmıyor olma durumudur.  

  • Özel sektörde çalışmasına rağmen herhangi bir sebepten ötürü işten çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya başlayan kadınlar için ise durumlar farklı işlemektedir. Eşi işsizlik maaşı alan kişinin maaşına eşi için aile yardımı tutarı eklenmektedir.  

  • Öte yandan çocuk yardımı için eğer özel sektörde çalışan eş sözleşme gereği çocukları için herhangi bir yardım alıyorsa o kişiye çocuk yardımı yapılmamaktadır. Ancak çocuk yardımı almayan kişiler ise çocuk yarımına başvuru yaparak bu yardımdan faydalanabilmektedir.  

Eşi emekli olan kişiler aile yardımı alabilir mi?

 

Eş için verilen aile yardımlarına bakıldığında eşi emekli olan kişiye aile yardımı yapılmamaktadır. Bunun sebebi ise emekli olan kişinin SGK’dan her ay düzenli olarak maaş almasıdır.  

Ancak emekli olmasına rağmen bakmakla yükümlü olduğu çocuklar varsa fon desteği olarak bilinen çocuk yardımından faydalanılabilmektedir.  

Eşi çalışan kişi aile yardımı alırsa ne olur?

 

Aile yardımı alabilme konuları karanameler ile birlikte kesin olarak paylaşılmaktadır. Eğer kişi haksız yere eşi çalışmasına rağmen aile yardımı alıyorsa bu durumda, olayın tespiti sonrasında kişiye aylık olarak ödenen tüm aile yardımları faizi ile birlikte kişiden alınır.  

Geriye dönük olarak hesaplanan bu miktarın üzerine kurum tarafından belirlenen faiz oranı da eklenerek geri ödenmesi sağlanır. Geri ödenmemesi durumunda icra ve haciz işlemlerine geçilir. 

Aile yardımından kimler faydalanabilir?

 

Aile yardımından faydalanabilecek kişilere bakıldığında eşlerden bir tanesinin hiçbir şekilde çalışmıyor ve SGK primlerinin ödenmiyor olması gerekmektedir. 25 yaşına kadar erkek çocuk sahibi olan kişiler de bu desteklerden faydalanabilmektedir. Ayrıca evli olmayan ve herhangi bir işte çalışmayan kişiler de bu destekten faydalanabilmektedir.  

Aile yardımları ne kadar yapılmaktadır?

 

Aile yardımları içeresinde bulunan yardımlara bakıldığında çalışmayan eş için belli bir miktar ödeme yapılırken 0 – 6 yaş aralığı çocuklar için ayrı 6 yaş ve üzeri çocuklar için ise ayrı ödemeler yapılmaktadır. Buna göre, 

  • Çalışmayan eş için: 332 TL 

  • 0 – 6 yaş arası çocuklar için: 73 TL 

  • 6 yaş üzeri çocuklar için: 36 TL 

Aile yardımlarının kesildiği durumlar nelerdir?

 

Aile yardımlarının kesildiği durumlara bakıldığında çalışmayan eşin herhangi bir işe girmesi ve sigortalı olarak primlerinin ödenmesi ilk kesilme durumu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Öte yandan erkek çocukların 25 yaşını geçmesi durumlarında da çocuklar için yapılan yardımlar kesilir. Kız çocukları için yapılan yardımların kesilme durumlarına bakıldığında ise kız çocuğun evlenmesi durumu belirtilmektedir. Kız çocuğunun evlenmediği durumlarda kız çocukları için bu yardım ömür boyu yapılabilmektedir. 

 

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
Aile Yardımıçocuk Yardımı
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