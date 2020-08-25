Erzurum'da evlere iş veren firmalar ve evden yapılacak işler

Erzurum’da bulunup evde ek gelir kazanmak isteyenler için birçok firma seferber oldu. Evde oturduğu yerden para kazanmak isteyenler için iş imkanı sunan firmalar birçok hediyelik eşyalarını evde çalışmak isteyen kişilere yaptırmaya başladı. Evde yapılacak işlerin listesini paylaşan firmaların istediği işler şu şekilde:

Tesbih yapımı

Yöresel yemek yapımı

Bardak paketleme

Ataç paketleme

Hediyelik eşyalar

Boncuk paketleme

Şeker paketleme

Davetiye katlama

Galoş paketleme

Tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu Erzurum’da evde para kazanmak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler için birçok iş imkanı bulunmaktadır. Dünyaya hediyelik eşyalar satan şehirde bu işleri yapmak isteyenler için firmalar evde yapılabilecek işler vatandaşları ile paylaştı.

Erzurum’da yöresel yemekler yaptıran firmalar hangileridir?

Kadayıf dolması

Su böreği

Mantı

İçli köfte

Yaprak ve lahana sarması

Kete

Erzurum’da hangi firmalara evlere iş verir?

Doğu’nun geniş yemek kültürünü bünyesinde barındıran Erzurum’da en çok tercih edilen evden işlerin başında yemek geliyor. Yöresel yemekleri yapmak isteyen kişiler arayan firmalar, Erzurum’un tatlarını müşterileri ile buluşturmak için yöresel yemek yapmayı bilen kişiler arıyor. Kış turizminin daha yoğun yaşandığı şehirde Erzurum’a ait şu yemekler evden yapılarak müşterilere sunuluyor:

Erzurum’da evlere iş veren firmaların başında organizasyon şirketleri bulunuyor. Şehirde düğün sezonunun açılması ile birlikte birçok büyük düğün organizasyonu olmaktadır. Bu düğünlerde dağıtılan şekerlerden yenilen yemeklere kadar birçok iş evlerde yapılarak düğünde sunulmaktadır. Düğünden dolayı ortaya çıkan şeker davetiye gibi küçük işlerin çoğu evden çalışmak isteyenler tarafından yapılmaktadır.

Erzurum’da evde paketleme iş ilanları

Dört mevsim en çok olan işlerin başında paketleme işlemleri gelmektedir. Birçok kuruyemiş, şeker vb. ürünlerin paketlenmesi konusunda firmalar evden çalışmak isteyen kişileri tercih etmektedir. Bu kişiler işleri yapmak istedikleri zaman ürünler kişinin evine firmalar tarafından teslim edilir. Paketlenmesi tamamlanmış olan ürünler yine firmalar tarafından teslim alınarak satışa sunulur.

Bu konuda en çok yapılan paketleme işlemleri boncuk, şeker, kuruyemiş ürünleridir. Erzurum’da firmalar ile iletişime geçerek çok rahat paketleme işleri alabilirsiniz. Bu konuda paketli ürün satan birçok firma iş arayan kişilere yardımcı olacaktır.

Erzurum’da evde oltu taşı teşbih dizimi nasıl yapılır?

Erzurum’da özel olarak bulunan oltu taşları teşbih vb. ürünlerde kullanılarak dünyaya pazarlanmaktadır. Dünya geneline milyonlarca teşbih satan Erzurum’da teşbihlerin dizim işlemini firmalar evlerde yaptırmaktadır. Büyük firmalar tarafından teşbih boncuğu haline getirilen oltu taşı, ip ile birlikte evlere firmalar tarafından teslim edilir ve işlemin bitmesinin ardından geri teslim alınır.