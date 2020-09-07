Erken emeklilik müjdesi vatandaşları sevindirdi!

Milyonlarca Kişiye Emeklilik Müjdesi! Erken Emekli Olma Fırsatı…

Her sigortalının en büyük hayallerinden biri bir an önce emekli olmaktır. Ancak Türkiye'de 5510 sayılı Kanunda belirtilen emeklilik koşullarının karşılanması gerekmektedir. Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak derhal emekli olabilirler. Ancak emeklilik yaşına, emeklilik prim gün sayısına ve emeklilik hizmet süresi standartlarına ulaşmak kolay değildir. Erken emeklilik fırsatı var, bu da sigortalı için uzun yıllar çalışmayı gerektiriyor. Düzenli emeklilik yerine erken emeklilik fırsatlarından yararlanan milyonlarca vatandaş, erken emeklilik fırsatına sahip.

Erken Emeklilik Nasıl Olur?

Erken emekli olmak isteyenler için birden fazla yöntem var. Ancak emeklilik fırsatından yararlanmak için öncelikle sigorta primlerinin kalan gün sayısı hakkında bilgi alınması gerekmektedir. Ancak erken emeklilik fırsatından yararlanabilmek için ilk işe giriş yani ilk sigortaya giriş tarihi hakkında bilgi alınması gerekmektedir. Erken emeklilik şansı, sigortalının ilk istihdam tarihi ile orantılıdır. 5510 sayılı Kanun kapsamında farklı düzenlemeler yapıldığı için belirli bir tarihten önce ve sonra sigortalı olanlar için erken emeklilik şansı farklıdır.

Normal şartlarda emeklilik tarihinden önce emekli olabilmek için ilk sigortalının çalışma tarihi dikkate alınabilir. 15 yıllık emeklilik fırsatlarını ödünç alabilir ve bundan faydalanabilirsiniz.

1999 Öncesi Girişli Olanlar Çok Avantajlı

1999'dan önce sigorta için ilk işveren grubu yeni sigorta ve emeklilik sistemi standartlarından bağımsızdı. Emeklilik planı 1999 yılına kadar mevcut sigorta ve emeklilik sistemi şartlarına uygun olarak uygulandı. SGK'ya 1999'dan önce katılan sigortalılar birçok emeklilik yardımından yararlanabilirler. Sigorta kademelerine 1999'dan önce girerseniz erken emekli olabilirsiniz. Özellikle 1999'dan önce sigortaya katılanlar 3.600 prim günü içerisinde 15 yıl süreyle emekli olabilecekler. 1999-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için bu durum 4500 prim gününe çıkarılmıştır. Sigortaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra katılanlar için prim günleri sayısı 5.400'e yükselmiş olup, sigorta süresi 25 yıldır.

1999 ve öncesinde SGK niteliklerine sahip sigortalı kişiler, 3.600 günlük çalışmayı tamamlamaları halinde emeklilik haklarından yararlanabilirler. Ancak 3.600 gününü dolduran sigortalıların emeklilik yaşı standardına da dikkat etmeleri gerekir. Çünkü emeklilik yaşının 15 yıl sonra emeklilik yaşı şartına ulaşması gerekiyor.

1999 Öncesi Sigorta Girişli İçin Emeklilik Şartları

15 yıl içinde erken emekli olabilen ve 1999'dan önce SGK kaydı yaptıran sigortalı kişilerin öncelikle belirli emeklilik koşullarını karşılamaları gerekir. Bu nedenle 15 yıl içinde emekli olabilmek için SGK giriş kaydının 9 Eylül 1999 tarihinden önce yapılması gerekmektedir. Ayrıca 3600 günlük prim ödemelidir. Emeklilik için en temel şartlardan biri, SGK'nın özellikle sigorta primi olmak üzere herhangi bir borç üstlenmemesidir. Emeklilik yaşı koşulunu da karşılaması gerekmektedir. Bu nedenle SGK'ya kayıtlı personel için belirlenen emeklilik yaşının 1999'dan önce tamamlanması gerekmektedir. 5510 sayılı SGK Yönetmeliği ve Kanun kapsamında kadın ve erkek SSK'lıların emeklilik yaşları farklı şekilde belirlendi. Erkekler ve kadınlar için emeklilik yaşı standartları SGK kayıt tarihine göre değişmektedir.