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Erken emekli nasıl olunur? Engelli emekliliği şartları nelerdir?

Ülkemizde engelli kişiler için erken emeklilik imkanı sağlanmaktadır. Bu imkana göre engeli bulunan kişiler gerekli şartları yerine getirerek erken bir şekilde emekli olabilmektedir. Bu kişilerin emeklilik hesaplamaları da farklı şekilde yapılmaktadır.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:07
Erken emekli nasıl olunur? Engelli emekliliği şartları nelerdir?
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Engelliler için emeklilik şartları diğer emeklilere göre farklılık göstermektedir. Engellilere diğer kişilere göre emeklilik şartların büyük kolaylıklar sağlanmaktadır. Yeni düzenlemeler ile birlikte engelli vatandaşların emekliliği için birçok hizmet başlatılmıştır. Bu hizmetler ile engelli kişilerin kolayca emekli olması hedeflenir. Engelli vatandaşların emeklilik durumları da kendi aralarında farklılık göstermektedir. Emekli olacağı tarihi hesaplamak isteyen engelli vatandaşlar şu belgeleri toplamalıdır:

  • Emeklilik statüsü
  • İlk tescil tarihi
  • SSK prim günü
  • Diğer sandıklarda prim günü
  • Özürlülük oranı

2020 Engellilerin emeklilik şartları nelerdir?

Engellilerin emeklilik şartlarını detaylı bir şekilde ortaya koyan yasa 2008 tarihli yasadır. Bu yasaya göre:

  • SSK ya da Bağkur’a bağlı kişiler %60 ve üzeri engele sahip ise 15 yıl prim günü sayısını doldurduktan sonra emekli olabilir. Gereken prim günü sayısı 3690 gündür.
  • SSK ya da Bağkur’a bağlı olarak çalışan kişilerin %50 ile %59 arası engel durumu söz konusu ise bu kişiler 16 yıl çalışmak zorundadır. 4320 prim günü ödemesi gerçekleştiren engelliler bu şartlar sonucunda emekli olur.
  • SSK ya da Bağkur’a bağlı olarak çalışan ve engeli %40 ile %49 arasında olan kişiler ise 18 yıl çalışmak zorundadır. 4680 prim günü şartını yerine getiren kişiler emekli olmayı hak eder.

Engellilerin vergi indirimiyle emeklilik maaşları ne kadardır?

Emekli olacak engelli kişiler vergi indiriminden yararlanmaktadır. Erken emekli olma şansı olan engelli kişiler bu indirim ile birlikte yüksek emekli maaşı alma şansına sahiptir. Vergi indirimine göre engelli emekli maaşları şu şekildedir:

  • SSK ve vergi indiriminden yararlanmış kişilere devlet tarafından 900 TL ile 1.100 TL arasında değişen engelli emekli maaşı bağlanmaktadır.
  • Emekli Sandığı ve vergi indiriminden yararlanan engeli kişiler ise 1.900 TL ile 2.100 TL arasında engelli maaşı almaya hak kazanır.

Engelliler için erken emeklilik başvuru şartları nelerdir?

Engelli kişiler için belirlenen erken emeklilik şartları şu şekildedir:

  • Engelli kişinin engeli çalışmaya başlamadan önce var olmalıdır.
  • Emekli olacak engelli kişinin emeklilik tarihi çalıştığı kuruma göre değişiklik gösterir.
  • Engelli kişinin emekli maaşı işe başladığı tarihe göre belirlenmektedir. Kişi ne kadar erken işe başladıysa ona göre erken emekli olma şansına sahiptir.
  • Engelli kişinin en az %40 engel raporu bulunmalıdır.
  • SGK engelli işlem belgesi ve vergi indirimi belgesi ilgili kuruma teslim edilmelidir.

Engellilerin erken emeklilik başvurusu için gereken belgeler nelerdir?


Engelli kişilerden emekli olabilmeleri için öncelikli olarak istenen belge, güncel heyet raporudur. Bu raporda kişinin engeli ve oranı açıkça ifade edilmiş olmalıdır. Bunun dışında vergi indirimi belgesi alan kişiler, erken emeklilik başvuru formu doldurarak emeklilik işlemlerini başlatır. Gereken belgeler ise şu şekildedir:

  • İşçilerin engelli emeklilik başvuruları için gereken belgeler:
  • Engellinin emeklilik talep formu ve tahsis formu
  • Engellinin vukuatlı nüfus kayıt öneği
  • Engellinin güncel çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı
  • Engellinin işvereni tarafından verilmiş onaylı hesap fişi

Bağ-Kur’dan emekli engelli bireylerin başvuruları için gereken belgeler:

  • Engellinin vukuatlı nüfus öneği
  • Engellinin sigortalı olma belgesi
  • Engellinin ödemiş olduğu fakat hesapta görülmeyen prim ödemeleri
  • Engellinin yaşlılık maaşı almak için doldurduğu talep formu

Engellinin erken emeklilik onayı ne zaman gelir?

Engelli vatandaşlar, erken emeklilik için gereken bütün şartları yerine getirmiş ve tüm belgeleri eksiksiz olarak teslim etmiş ise başvurularından kısa bir süre sonra emeklilik onayı alırlar. Kişilere bir ay içerisinde onay alıp almadıkları iletilirken, onay alan kişilerin maaşları takip eden ayda hesaplarına yatırılır.

Sonradan engel durumu çıkan engelliler için emeklilik şartları nelerdir?

Eğer bir kişi normal olarak sigortalı hayatına başladıktan sonra geçirdiği bir kaza sonucu engelli statüsüne girdiyse, gerekli belgeleri temin edip SGK’ya başvuru yapmalıdır. Heyet raporu alan bu kişiler SGK’ya başvuruda bulunarak erken emekli olma isteğini iletmektedir. Uygun şartları yerine getiren kişiler kolayca erken emekli olma hakkına sahiptir.

Sonradan engel durumu olanların emeklilik sürelerinin hesaplanması nasıl yapılır?

  • Engeli sonradan meydana gelen kişilerin engel oranı %40 ile %49 arasında ise kişilerin 18 yıl sigortalı olarak çalışması gerekir. Bu kişiler 6480 gün prim ödemesi yaparak erken emekli olabilme hakkına sahip olurlar.
  • Engeli sonradan meydana gelen kişilerin engel oranı %50 ile %59 arasında ise bu kişiler 16 yıl sigortalı olarak çalışarak erken emekli olabilmek hakkını yakalar. Bu kişilerin 5750 prim günü ödemesi yapması gerekir.

Engelli emekliliği için başvuru yapma yolları nelerdir?

İkamet edilen ilin SGK merkezlerine başvurulur. Bu merkezlere götürülmesi gereken belgeler şu şekildedir:

  • Nüfus cüzdanı
  • Engelli sağlık raporu
  • İşverenin verebileceği sigortalı maaş bordrosu

Engelli emeklilik vergi indirimi nedir?

Emeklilik için uygulanan vergi indirimi engel durumu teşkil eden kişilere yapılmaktadır. Yasalara göre kişinin belirli oranda engel oranı olması halinde bu kişilere erken emeklilik imkanı sağlanır. Bu imkana göre kişiye vergi indirimi uygulanır ve kişiler bu şekilde erken emekli olma hakkına sahip olur.



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:07
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Anahtar Kelimeler:
Erken EmeklilikEngelli Emeklilik
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