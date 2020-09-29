Erdi Sungur kimdir? Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur'u kiralık katil olarak mı tuttu?

Son günlerde gündemde yerini bulan ve Emre Aşık’ın eski eşine dava açması ile sonuçlanan cinayeti kurgulama söylentileri sonrasında Erdi Sungur Beyaz TV’de Seren Serengil’in sunduğu Söylemezsem Olmaz programına katıldı. Sungur programa katılarak anlattıkları sonrasında pek çok kişi tarafından merak edilerek araştırılmaya başladı.

Yağmur Aşık’ın eski eşi Emre Aşık’ı öldürtmek için kiralık katil tutma süreci başta olmak üzere sözde belirlediği mezar yeri ile ilgili soruları yanıtlayan Erdi Sungur, Yağmur Aşık’ın istekleri karşısında kiralık katil tuttuğunu açıkladı.

Erdi Sungur kimdir?

Emre Aşık’ın eski eşi olan Yağmur Sanıç’ın daha Aşık’la boşanma süreciyken kiralık katil tutarak eski milli futbolcuyu öldürtmeye çalışması üzerine ekranlara çıkan Erdi Sungur sorulan soruların hepsini kabul ederek itiraflarda bulundu. Emre Aşık’ın ölmesi için kiralık katil tuttuğunu açıklayan Erdi Sungur, uyuşturucu nedeni ile cezaevinden kaçtıktan sonra Yağmur Aşık ile birlikte gözaltına alınmıştı.