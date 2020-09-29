İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Erdi Sungur kimdir? Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur'u kiralık katil olarak mı tuttu?

Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç tarafından Aşık'ı öldürmek üzere tutulan kiralık katil ortaya çıkarak her şeyi itiraf etti. Pek çok kişi programlara katılarak her şeyi itiraf eden Erdi Sungur'u araştırmaya başladı.

29 Eylül 2020 Salı 19:24
Erdi Sungur kimdir? Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur'u kiralık katil olarak mı tuttu?
Takip Et:

Son günlerde gündemde yerini bulan ve Emre Aşık’ın eski eşine dava açması ile sonuçlanan cinayeti kurgulama söylentileri sonrasında Erdi Sungur Beyaz TV’de Seren Serengil’in sunduğu Söylemezsem Olmaz programına katıldı. Sungur programa katılarak anlattıkları sonrasında pek çok kişi tarafından merak edilerek araştırılmaya başladı.


Yağmur Aşık’ın eski eşi Emre Aşık’ı öldürtmek için kiralık katil tutma süreci başta olmak üzere sözde belirlediği mezar yeri ile ilgili soruları yanıtlayan Erdi Sungur, Yağmur Aşık’ın istekleri karşısında kiralık katil tuttuğunu açıkladı.

Erdi Sungur kimdir?

Emre Aşık’ın eski eşi olan Yağmur Sanıç’ın daha Aşık’la boşanma süreciyken kiralık katil tutarak eski milli futbolcuyu öldürtmeye çalışması üzerine ekranlara çıkan Erdi Sungur sorulan soruların hepsini kabul ederek itiraflarda bulundu. Emre Aşık’ın ölmesi için kiralık katil tuttuğunu açıklayan Erdi Sungur, uyuşturucu nedeni ile cezaevinden kaçtıktan sonra Yağmur Aşık ile birlikte gözaltına alınmıştı.



Son Güncelleme: 29.09.2020 19:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erdi SungurEmre AşıkYağmur SarnıçKiralık Katil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı

Popüler Haberler

Gel Dese Aşk izlendi mi? Dizi tutar mı? Dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Sen Çal Kapımı reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
İncir Ağacı dizisi beğenildi mi? Dizi reytingleri nasıl? Dizi izlendi mi?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izlendi mi, dizi tuttu mu?
Hekimoğlu dizisi izlendi mi? Hekimoğlu beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Öğretmen dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Hizmetçiler dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Kanal D yeni dizisi Hizmetçiler'in reyting oranları
Tutunamayanlar dizisi izlendi mi? Dizi nasıl tutar mı? 1. bölümü ne kadar izlendi?
Çocuk Dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Dizi tutar mı? Çocuk dizisi reytingleri
Azize dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Diyanet kurban kesim bedeli ne kadar oldu? Diyanet işleri vekaleten kurban kesim bedellerini açıkladı! 2019 Diyanet kurban kesim bedeli
2020 Hayvanları koruma günü tarihi
Cuma Günü Yapılması Gereken İbadetler Nelerdir?
Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?
İşsizlik Ödenekleri Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi İşsizlik Maaşı Alınabilecek mi?
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu
Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği
İyi Günde Kötü Günde İyi Günde Kötü Günde neden final kararı aldı? İyi Günde Kötü Günde final nedeni ve tarihi
EYT çıkarsa emeklilik tablosu 2020
Yeni Hayat dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
İşsiz olan vatandaşlar devletten ne gibi yardımlar alabilir? Devletin sağladığı destekler nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.