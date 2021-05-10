Enpara çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor, neden giriş yapamıyorum? Enpara mobil uygulaması neden açılmıyor?

10 Mayıs Pazartesi günü içerisinde Finansbank’ın içinde farklı bir birim olan Enpara ağsal sıkıntılar yaşamakta. Kullanıcılar müşterisi oldukları bankanın web ve mobil uygulamasına erişim sağlamakta güçlük çekiyorlar. Bu sorun an itibariyle bir anda yoğunlaşıp sosyal medya da gündeme taşındı.

Enpara çöktü mü? neden açılmıyor?

Araştırmalara göre ülkemizde en çok tercih edilen bankalar arasında bulunmakta olan Enpara’ya saat 14.30’dan beridir giriş yapılamamakta. Giriş sağlansa bile kullanıcılar işlemlerini gerçekleştirmek istediklerinde bu durum karşısında olumsuz bir sonuçla karşılaşmaktalar. Banka yetkilileri bu konu hakkında şimdilik bir açıklama yapmadı. Kullanıcılar sosyal medya seslerine çare bulunması için yankı yapıyorlar.

Enpara.com, ülkemizde 2012’ nin ekim ayında QNB Finansbank alt tarafınca kurulmuştur. Bütün işlemlerinde sanal alemler üzerinden gerçekleştiren ve binlerce müşteriye sahip olmuştur. Türkiye’nin ilk şubesiz dijital bankası olması özelliğini taşımaktadır.

Eğer ki sizde Enpara’da kullanıcı olmak isterseniz resmi web sayfası olan qnbfinansbank.enpara.com adresine tıklayarak kişisel nüfus cüzdanı bilgilerinizi aktararak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Ardından Enpara çağrı merkezi tarafından teyit edilmek için aranacaksınız. Daha sonrasında değişik bir adım olarak talep ettiğiniz bir tarih ve saat diliminde eviniz yada buluşmak istediğiniz bir yerde karşılıklı görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz.

İmkanlar ve şartlar istekleriniz doğrultusunda uyuştuğu taktirde sözleşme imzalayarak , Encard tarafınıza teslim edilmek için hazırlanıyor.