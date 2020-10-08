İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 8 Ekim 2020 Perşembe

Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 8 Ekim 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 03:56
Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 8 Ekim 2020 Perşembe
Takip Et:

Bankalar son dönemde vatandaşların nakdi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için düşük faizlerle kredi finanse etmektedir. Bankaların aradığı şartlara uygun vatandaşlar düşük faiz oranlarıyla işlem yapabilecekler. 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilmek için banka şartlarına uygun müşteri olmanız gerekir. Kredi notunuzun yüksek olması halinde 60 ay vadeye kadar 15.000 TL ihtiyaç kredisi hesabınıza aktarılacaktır.

Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Akbank, kendi banka müşterilerine online başvuru kanalıyla bu tutarı finanse etmektedir. Kredi notunuz en az 1200 ve üzerindeyse Akbank Direkt uygulamasından kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Şubeye gitmeden tutar hesabınıza aktarılır ve anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi başvuruları 3 ay erteleme olanağı ve 60 ay vade seçeneğiyle sağlanmaktadır.

Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu


Enpara.com’dan 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bankanın aradığı şartları taşıyan vatandaşlar online hizmetler alabilecekler. Enpara.com üzerinden işlemlerinizi yapacaksanız kredi başvurusunda bulunduğunuzda kredi notunuzun yüksek olması gerekir. Banka genel itibariyle kredilerini online olarak verdiğinden QNB Finansbank politikalarına göre işlemleriniz tamamlanacaktır.

Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

Kredi notu düşük olan bireyler de bankadan 15.000 TL kredi başvurusunu yapabilecekler. Başvurularınızı intenet sayfasından veya SMS ile yapabilirsiniz. Aktifbank N Kolay kredi olarak verilen kredilere başvuruda bulunduğunuzda şartlara uygun 18 yaşından büyük kişiler değerlendirmeye alınacaklar.

ING Bank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu

www.ing.com.tr adresine giren vatandaşlar ihtiyaç kredisi formunu doldurarak kredi başvurusunu yapabilecekler. Kredi skoruna göre faiz oranı uygulanacaktır. Banka şubesine yalnızca kimliğinizle gidebilir veya intenet bankacılığından doğrudan kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak bireyler 3 ay erteleme ve 60 ay vade fırsatıyla finansman elde edebilecek.

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 03:56
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?

Popüler Haberler

Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
Vakıfbank kredi kartı borcu erteleme kredisi nasıl alınır? Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi şartları
Enpara 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 8 Ekim 2020 Perşembe
1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? 2020 EYT emeklilik
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Koronavirüs cinsel yolla virüs bulaşır mı? Bu konuda nelere dikkat edilmeli?
Sicil affı tam olarak ne demek? 2020 Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı son dakika gelişmeleri
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 8 Ekim 2020 Perşembe
SGK Prim iadesinden yararlanmak için yapılması gerekenler
Devletten maddi yardım nasıl alınır? Kimler nakit yardımı alabilir, nasıl başvuru yapılır ve şartlar neler?
Star TV Ramazana Doğru sunucusu Halil Necipoğlu kimdir?
KOSGEB cafe açmak destekleri ve kredi şartları
Mucize Doktor Duygu ve Ali sevgili mi olacak?
2020 İnşaat tamamlama kredisi veren bankalar hangileridir? İnşaat kredisi şartları nelerdir?
Diriliş Ertuğrul Albastı Öldü mü? Ali Ersan Duru Diriliş Ertuğrul'dan Neden Ayrıldı?
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavı konu başlıkları
Samsun büyükşehir belediyesi iş başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
3003 Nitelik kodu özel şartları nelerdir?
Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2020 6 Ay ödemesiz
Kaymakamlık yardımı nasıl alınır? Muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman ödenecek? Pandemi Bin TL 3. faz sosyal yardım ödeme tarihleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.