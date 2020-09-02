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Engellilere Kredi Veren Bankalar ve Şartları

Engelliler İçin Kredi İmkânı Sağlayan Bankalar, engelli kredisinin nasıl alınacağı, hangi bankalar tarafından sağlandığı, faiz oranları ve başvuruda bulunabilmek için gerekli belgeler okuyucular tarafından merak ediliyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:00
Engellilere Kredi Veren Bankalar ve Şartları
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Son dönemlerde engelli vatandaşlar için kredi sağlayan bankalar çoğalmıştır. Engelli maaşı almakta olan bir bireye verilen bu kredi türü sadece belirli koşulları sağlayan vatandaşlara verilmektedir. Engelli kredisi alınabilecek bankalar ise:

· PTT

· Albaraka Türk

· Ak Bank

· Garanti Bankası

· Deniz Bankası

· Vakıf Bank

· Yapı Kredi Bank

· Aktif Bank

· Halk Bank

Bu bankalar arasında en uygun engelli kredisi ihtiyaç kredisi türüdür. Eğer engelli vatandaş daha yüksek miktarlarda kredi çekmek isterse daha fazla seçenekte bulunmakta. En düşük kredi imkanları ise Halk Bank, Ziraat Bank ve Vakıf Bankasıdır.

Engelli Kredisi İçin Kişide Bulunması Gerek Özellikler:

Engelli kredisi almak isteyen vatandaşın bazı koşulları taşıması gerekmektedir. Bu koşullar kişide yoksa engelli kredisinden yararlanamaz. Bankaların belirlediği koşullar ise:

- Krediden yararlanmak isteyen Engelli bireyin 18  ve 82 yaşının arasında olması gerekmekte,

- Kişinin engeli maaşı alması ve bazı bankalar gereğince ek bir gelire sahip olması gerekmekte,

- Kişinin durumunu devlet kurumlarınca onaylatması ve % 40 ve üstü oranlarında fiziksel engelli raporu almış olması gerekir, zihinsel engelli vatandaşlara kredi verilmemekte,

- Başvuruda bulunan bireyin kredi notunun az olması ve maaşı üzerinde herhangi bir haciz işlemi bulunmamalı,

Bu şartlar kapsamının dışında bazı özel bankalar ek özel şartlar oluşturmuştur:

-  Engelli bireyin belirli bir maaş karşılığında çalışması

-  Bulunduğu meslekte 6 ay ve üzeri bir şekilde sigortasının yatırılmış olması

-  Kredi İçin bankaya belirli bir teminatta bulunması gerekmektedir.

Engelli Kredisi İçin Gerekli Belge ve Evraklar:

Engelli kredisi başvurusunda bulunabilmek için evrak ve belgelerin eksik olmadan bankalara verilmesi gerekmekte, kredi şartlarını sağlayan bireyin gerekli belgeleri yanında bulunmak zorundadır, bankaların talep ettiği belgeler ise:

- Devlet hastanesinden alınan engelli raporu,

- Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi veya kartı,

- İkametgâh adresini gösteren muhtarlık onaylı belge,

- Aylık gelir durumunu gösteren belge,

- Ödemesi engelli birey tarafından yapılan önek fatura,

- Kişiye ait dükkan veyahut daire gibi para kazandıran yerleri kanıtlayan belge,

- Bireyin çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğrafı.

Engelli Kredisi İçin Başvuruda Bulunmak:

İstenen şartlar ve belgeler ile birlikte engelli kredisi veren bankaların bir şubesine gidilmesi, Bankanın kredi için hazırladığı formu doldurup belgeleri teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru işlemi böylece tamamlanır ve sonrasında banka size dönüş sağlayıp onaylanıp onaylanmadığı konusunda bilgi verir. Şubeye gitmeden de başvuru yapılması mümkün, Mobil Bankacılık veyahut online bankacılık üzerinden daha öncesinde istenilen belgeleri bankaya verdiğiniz taktirde başvuru yapılabilir.

Faizsiz Engelli Kredisi:

Engelli kredisini faizsiz almakta mümkün. Faizli kredi almak istemeyen birey katılım bankalarına başvurabilir ve engelli kredisini bu bankalardan talep edebilir. Bu bankalar her ne kadar faiz yapmasalar bile yine de geri ödemelerinde kâr payı alırlar. Bu banklar:

-Vakıf Bank,


-Türkiye Finans,

-Ziraat Bankası

-Albaraka Türk Bankası,

PTT Engelliler İçin Verdiği Kredi:

PTT’ den bankalar yardımı ile engelli kredisi bir çok kolaylık sağlamaktadır. Engelli kredisi veren bankalara nazaran PTT kredisinin şartları daha kolayca yerine getirilebilir. Kredi notu düşük olan kişinin başka bankalarda engelli kredisinin verilmesi düşükken PTT’ de daha yüksektir. PTT engelli kredisini veren bankalardaki faiz oranları:

- TEB: % 1, 18

- ING Bank: % 1, 19

- Burgan Bank: % 1, 29

- Deniz Bank: % 1, 69

- Aktif Bank: % 2, 69

Ziraat Banka Engelliler İçin Verdiği Kredi:

İstenilen evrak ve belgeler ile Ziraat Şubesine gidilmeli. Bankadaki engelli kredi başvurusu doldurulmalı ve işlem sonucu beklenmelidir. Kısa bir sürede olumlu veya olumsuz olduğu başvuruda bulunan bireye bildirilir. Ziraat bakasının düşük faizli engelli kredisi:

- Kredi için en son 60 ay vade imkânı verir,

- Bankacılık işlemlerinde engelli kredisi alanlara indirimler verir,

- Bireysel Emeklilik planları da kredi ile beraber kişiye sunulur, bu plan isteğe bağlı olarak aile fertlerini de kapsayabilir,

- Sigorta hakkında indirimler yapılabilir.

Halk Bank Engelliler İçin Verdiği Kredi:

Öncelikle engelli maaşının Halk Bankasından alması şart koşulmaktadır. Halk bank için gerekli belgeleri verip başvuruda bulunulabilir. Müşterisine sunduğu özellikler ise:

- Tutarın üst limiti 20.000 Türk Lirasıdır,

- 60 ay vade imkânı,

- Faiz oranı ise kişiye göre belirlenmektedir.

Albaraka Türk Engelliler İçin Verdiği Kredi:

Gerekli belgeler Albaraka Türk şubesine götürülerek başvuru yapılır. Bankanın Engelli kredisinin özellikleri ise:

- 10.000 Türk Lirasından başlayarak 40.000 Türk Lirasına kadar engelli kredisi imkânı,

- 60 aya kadar taksit imkânı,

Vade tutarları tutarlarına göre uygulanan faizler şu şekildedir:

1 ve 24 ay arası : % 0, 92

24 ve 36 ay arası: % 0, 94

36 ve 60 ay arası: % 0, 98

Engelli Vatandaş için Konut Kredisi:

Engelli maaşı almakta olan bireye konut kredisi veren bankalar arasında en iyisi olarak Ziraat Bankası gösterilmektedir. “Engelsiz Destek Kredisi” adlı yürürlükte olan kampanya engelli vatandaşa konut kredisi sunmaktadır. Yararlanmak için Ziraat Şubelerine gerekli belgelerle gidilmesi gerekir. Kredi kişinin aylık kazancına göre belirlenmektedir. Bu kredinin şartları ise:

- En az % 50 seviyesinde devlet hastanelerinden alınan fiziksel engelli raporu,

- 18 yaşını doldurmuş veya geçmiş olmak,

- Başvurmadan önceki son üç ayını sigortalı bir işte çalışması gerekmekte,

- 60 aya kadar vade imkânı.

 

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:00
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