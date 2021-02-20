Engelliler İçin Verilen Maddi ve Sosyal Yardımlar Şubat 2021

Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Sosyal devlet olmanın bir gerekçesi olarak ihtiyaç sahiplerine birtakım yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımların oldukça büyük bir bölümü engelliler ve bakıma muhtaç vatandaşlar için sağlanmaktadır. 2020 yılında engellilere, bakıma muhtaç olanlara ve onların yakınlarına devlet tarafından verilen yardımlar çeşitlilik göstermektedir. Bu yardımlar tek seferlik ya da düzenli olarak verilebilmektedir. Aşağıda vatandaşlara yapılan yardımlardan 11 tanesi sıralanmıştır.

Yaşlılık Yardımı Yapılmaktadır

Engelli Maaşı

%70 üzerinde engellilere verilen yardım parası

18 yaşından küçük engelli vatandaşlarımızın yakınlarına sağlanan para yardımları

Engelli evde bakım yardımı

Eğitim ulaşımlarından ücret alınmamaktadır

Engellilere KOSGEB ‘den dev ayrıcalık!

İŞ-KUR tarafından engellilere sağlanan hibe

Kamu kurumlarına giriş hakları

Engellilere özel şirketlerden de indirim var!

Veri muafiyeti hakları

Yaşlılık Yardımı

Yaşlılık yardımı 2022 sayılı kanun bünyesinde Toplumsal Yardım Genel Müdürlükleri üzerinden verilmektedir. Bu yardımdan faydalanabilmek için aşağıdaki koşulların bulunması gerekmektedir.

65 yaşını doldurmuş olması

Nafaka bağlanmamış olması

2828 sayılı konun kapsamında başka bir gelirin olmaması

SGK’dan maaş alınmaması

Uzun soluklu olarak sigorta kollarından çalışılmamış olması

Kendisi ile eşi göz önünde bulundurarak aylık gelirleri net olarak asgari ücretin 1/3’ünden fazla olmayanlar

Bu koşulları sağlayan vatandaşlar her ay 701,32 TL maaş alabilmektedir.

Engelli Maaşı

Toplumsal Yardım Genel Müdürlüğü engel oranı %40 ile %70 arasında olan kişiler için 567 TL, %70’den yüksek engel oranında olanlar için ise 854 TL maddi yardım vermektedir. Maaşı elde edebilmek için aşağıda sıralanmış olan koşulların olması gerekmektedir.

Minimum 18 en fazla ise 65 yaşlarında olması gerekmektedir.

Heyetten en %40 ile %69 arasından engelli raporuna haiz olması gerekir.

Nafaka bağlı olmaması

2828 kanun bünyesinde farklı gelir olmaması

SGK üstünden gelire haiz olmaması

Talep etmesine karşın herhangi bir işe yerleştirilmemiş olunması

Hane içinde şahıs başına düşen net gelirin asgari ücretin 1/3’ten fazla olmaması

%70’in üzerinde engeli olanların ise 18 yaşından büyük olmaları ve engel oranlarını ifade eden sağlık raporlarına sahip olmaları halinde, nafaka bağlanması gibi bir durumun söz konusu olmaması ve SGK’den gelir elde edilmemesinin yanı sıra aylık gelirin asgari ücretin 1/3’ünden daha çok olmaması halinde 854 TL tutarındaki maaşı alabilmektedirler.

18 Yaşından Küçük Engellilerin Yakınlarına Yardım

18 yaşına girmemiş ve %40 engel oranında fazla engeli bulunan kişiler için yakınlarına 567,97 TL maaş verilmektedir. Bu maaştan faydalanabilmek için şu şartların sağlanması lazımdır.

Nafaka geliri olmaması

2828 kanun kapsamında gelir olmaması

SGK ‘dan gelir elde edilmemesi

%70 ve üstünde engelli olup maaş alınmaması

Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3’ünden çok olmaması

Engelli Evde Bakım Yardımı

Engelli vatandaşların evde bakımı için yakınlarına evde bakım parası verilmektedir. Bu tutar 2020 senesinde 1.554,61 TL’dir. Yardımın elde edilebilmesi için aşağıdaki yer alan şartların sağlanması lazımdır.

Engel oranının en az %50 olması ve ”AĞIR ENGELLİ” bölümünde ”EVET” olarak işaretli olması gerekir.

İl Müdürlüklerinde görevli olan ”BAKIM HİZMETLERİ DEĞERLENDİRME HEYETİ” tarafınca evde bakıma ihtiyaç olduğu onaylanmalıdır.

Kişi başına hanede düşen gelir asgari ücrettin 2/3’den daha az olmalıdır.

Eğitim Ulaşımları Ücretsizdir

Özel eğitim almakta olan engelli vatandaşlar için ulaşım hizmetleri ücretsiz bir şekilde sağlanmaktadır.

Engellilere KOSGEB Avantajı

Kurum desteği 5.000 TL

Her iki dönem için toplan 40.000 TL performans desteği

Girişimci engelli olması durumda ise iki dönemde de 5.000 TL bağışlama tutarlarına yer verilmiştir.

Kendi işini kurmak isteyen engelliler için KOSGEB tarafından ayrıcalıklar tanınmaktadır. %40’dan daha çok engeli olan vatandaşlar için fazladan 10.000 TL hibe verilmektedir. Aşağıda kalan ayrıntılar yer almaktadır.

Engelli vatandaşların bu avantajdan yararlanabilmeleri için uygulamalı girişimcilik eğitimini almış olmaları, KOSGEB’e kayıt olmaları, e-devlet sistemine girerek girişimcilik destek programına başvurmaları, KOBİ beyannamesi ve enformasyon dökümanı ile bağışlama başvurusunda bulunarak işletmenin kurulması ardından KOSGEB’e onaylatılması gerekli olmaktadır.

İŞKUR Bağışlaması

İŞKUR üzerinden engelli vatandaşlara bağışlama yapılabilmektedir. Geri ödemesiz olarak verilen bağışlamadan faydalanabilmek için aşağıdaki koşulların bulunması gerekmektedir.

İŞKUR kaydı olmalıdır

KOSGEB tarafınca onaylı İş planı projesinin olması lazımdır

18 den büyük olunmalıdır

Kurulacak iş yeri için ustalık belgesi sahibi olunmalıdır.

Kamu Kurumlarına Giriş Hakkı

%40’dan daha fazla engeli olan kişilere devlet hizmetleri ücretsiz veya indirimli bir şekilde sunulmaktadır. Bu hizmetler aşağıdaki gibidir.

Süratli tren yada TCDD hizmetlerinde mevcut ulaşım hizmetlerinden indirimli faydalanırlar.

Tüm müzelere girişlerde indirim elde ederler veya ücret ödemezler.

Ulusal parklara indirimli fiyatlarla girebilirler

Devlet tiyatrolarına indirimli üücretle girebilirler

Büyükşehirlerde belediye ulaşımlarını ücretsiz bir şekilde kullanabilirler.

Engellilere Özel Şirketlerde İndirimler

Engellilere devletin yanı sıra bazı özel firmalarda da indirimler sunulmaktadır. PTT kapsamında intenet, telefon ve posta hizmetlerinde, THY ulaşımlarında ve şehirlerarası otobüs taşımacılığında ayrıcalık tanınmaktadır.

Veri Muafiyeti Hakkı

Konut ve sıfır araç satın alımlarında vergilerden muaf tutulmaktadırlar. Bu ayrıcalık için alınan konutların 200 metrekareden küçük olması ve 1600 cc’den daha az hacme sahip araçları satın alırken vergi ödenmemektedir.