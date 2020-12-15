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Engelliler İçin Verilen Maddi ve Sosyal Yardımlar Aralık 2020

Salı günü sitemizde yer verdiğimiz Engelliler İçin Verilen Maddi ve Sosyal Yardımlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Aralık 15 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 02:14
Engelliler İçin Verilen Maddi ve Sosyal Yardımlar Aralık 2020
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Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Sosyal devlet olmanın bir gerekçesi olarak ihtiyaç sahiplerine birtakım yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımların oldukça büyük bir bölümü engelliler ve bakıma muhtaç vatandaşlar için sağlanmaktadır. 2020 yılında engellilere, bakıma muhtaç olanlara ve onların yakınlarına devlet tarafından verilen yardımlar çeşitlilik göstermektedir. Bu yardımlar tek seferlik ya da düzenli olarak verilebilmektedir. Aşağıdaki kısımda vatandaşlara yapılan yardımlardan 11 tanesi sıralanmıştır.

  • Yaşlılık Yardımı Yapılmaktadır
  • Engelli Maaşı
  • %70 üzerinde engellilere verilen yardım parası
  • 18 yaşından küçük engelli vatandaşlarımızın yakınlarına sağlanan para yardımları
  • Engelli evde bakım yardımı
  • Eğitim ulaşımlarından ücret alınmamaktadır
  • Engellilere KOSGEB ‘den dev ayrıcalık!
  • İŞ-KUR tarafından engellilere sağlanan hibe
  • Kamu kurumlarına giriş hakları
  • Engellilere özel şirketlerden de indirim var!
  • Veri muafiyeti hakları

Yaşlılık Yardımı

Yaşlılık yardımı 2022 sayılı kanun bünyesinde Toplumsal Yardım Genel Müdürlükleri üzerinden verilmektedir. Bu yardımın alınabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

  • 65 yaşını doldurmuş olması
  • Nafaka bağlanmamış olması
  • 2828 sayılı konun kapsamında başka bir gelir elde edilmemesi
  • SGK’dan maaş alınmaması
  • Uzun soluklu olarak sigorta kollarından çalışılmamış olması
  • Kendisi ile eşi göz önünde bulundurarak aylık gelirleri net olarak asgari ücretin 1/3’ünden fazla olmayanlar

Bu koşulları sağlayan vatandaşlar her ay 671 TL maaş alabilmektedir.

Engelli Maaşı

Toplumsal Yardım Genel Müdürlüğü engel oranı %40 ile %70 arasında olan vatandaşlar için 536 TL, %70’den yüksek engel oranına sahip vatandaşlar için ise 804 TL maddi yardım vermektedir. Maaşın alınabilmesi için aşağıdaki kısımda sıralanmış olan koşulların sağlanması gerekmektedir.

  • Minimum 18 en fazla ise 65 yaşlarında olması gerekmektedir.
  • Heyetten en %40 ile %69 arasından engelli raporuna haiz olması gerekir.
  • Nafaka bağlı olmaması
  • 2828 kanun bünyesinde gelir elde edilmemesi
  • SGK üstünden gelire haiz olmaması
  • Talep etmesine karşın herhangi bir işe yerleştirilmemiş olunması
  • Hane içinde şahıs başına düşen net gelirin asgari ücretin 1/3’ten fazla olmaması

%70’in üzerinde engel oranına sahip olanların ise 18 yaşından büyük olmaları ve engel oranlarını ifade eden sağlık raporlarına sahip olmaları halinde, nafaka bağlanması gibi bir durumun söz konusu olmaması ve SGK’den gelir elde edilmemesinin yanı sıra aylık gelirin asgari ücretin 1/3’ünden daha çok olmaması halinde 804 TL tutarındaki maaşı alabilmektedirler.

18 Yaşından Küçük Engellilerin Yakınlarına Yardım

18 yaşından küçük olan ve %40 engel oranında fazla engele sahip olan vatandaşlar için yakınlarına 433 TL maaş verilmektedir. Bu maaşın alınabilmesi için şu şartların sağlanması lazımdır.

  • Nafaka geliri olmaması
  • 2828 kanun kapsamında gelir olmaması
  • SGK ‘dan gelir elde edilmemesi
  • %70 ve üstünde engelli olup maaş alınmaması
  • Hane içinde şahıs başına düşen gelirin asgari ücretin 1/3’ünden çok olmaması

Engelli Evde Bakım Yardımı

Engelli vatandaşların evde bakımı için yakınlarına evde bakım parası verilmektedir. Bu tutar 2020 senesinde 1179 TL’dir. Yardımın alınabilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan koşulların sağlanması lazımdır.

  • Engel oranının en az %50 olması ve ”AĞIR ENGELLİ” bölümünde ”EVET” olarak işaretli olması gerekir.
  • İl Müdürlüklerinde görevli olan ”BAKIM HİZMETLERİ DEĞERLENDİRME HEYETİ” tarafınca evde bakıma muhtaç olduğu onaylanmalıdır.
  • Şahıs başına hanede düşen gelir asgari ücrettin 2/3’den daha az olmalıdır.

Eğitim Ulaşımları Ücretsizdir

Özel eğitim almakta olan engelli vatandaşlar için ulaşım hizmetleri ücretsiz bir şekilde sağlanmaktadır.

Engellilere KOSGEB Avantajı

Kendi işini kurmak isteyen engelliler için KOSGEB tarafından ayrıcalıklar tanınmaktadır. %40’dan daha çok engele sahip olan vatandaşlar için fazladan 10.000 TL hibe verilmektedir. Aşağıdaki kısımda kalan ayrıntılar yer almaktadır.

  • Kurum desteği 5.000 TL
  • Her iki dönem için toplan 40.000 TL performans desteği
  • Girişimci engelli olması durumda ise iki dönemde de 5.000 TL bağışlama tutarlarına yer verilmiştir.

Engelli vatandaşların bu avantajdan yararlanabilmeleri için uygulamalı girişimcilik eğitimini almış olmaları, KOSGEB’e kayıt olmaları, e-devlet sistemine girerek girişimcilik destek programına başvurmaları, KOBİ beyannamesi ve enformasyon dökümanı ile bağışlama başvurusunda bulunarak işletmenin kurulması ardından KOSGEB’e onaylatılması gerekli olmaktadır.

İŞKUR Bağışlaması

İŞKUR üzerinden engelli vatandaşlara bağışlama yapılabilmektedir. Geri ödemesiz olarak verilen bağışlamadan faydalanabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması lazımdır.

 

  • İŞKUR kaydı olmalıdır
  • KOSGEB tarafınca onaylı İş planı projesinin olması lazımdır
  • 18 yaşından büyük olunmalıdır
  • Kurulacak iş yeri için ustalık belgesi sahibi olunmalıdır.

Kamu Kurumlarına Giriş Hakkı

%40’dan daha fazla engele sahip olan kişilere devlet hizmetleri ücretsiz ya da indirimli bir şekilde sunulmaktadır. Bu hizmetler aşağıdaki gibidir.

  • Süratli tren yada TCDD hizmetlerinde mevcut ulaşım hizmetlerinden indirimli olarak faydalanırlar.
  • Tüm müzelere girişlerde indirim elde ederler ya da ücret ödemezler.
  • Ulusal parklara indirimli olarak girebilirler
  • Devlet tiyatrolarına indirimli olarak girebilirler
  • Büyükşehirlerde belediye ulaşımlarını ücretsiz bir şekilde kullanabilirler.

Engellilere Özel Şirketlerde İndirimler

Engellilere devletin yanı sıra bazı özel firmalarda da indirimler sunulmaktadır. PTT kapsamında intenet, telefon ve posta hizmetlerinde, THY ulaşımlarında ve şehirlerarası otobüs taşımacılığında ayrıcalık tanınmaktadır.

Veri Muafiyeti Hakkı

Konut ve sıfır araç satın alımlarında vergilerden muaf tutulmaktadırlar. Bu ayrıcalık için alınan konutların 200 metrekareden küçük olması ve 1600 cc’den daha az hacme sahip araçları satın alırken vergi ödenmemektedir.

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 02:14
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