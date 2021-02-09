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Engelli raporu ile ÖTV indirimli araç nasıl alınır? Sağlık raporuna göre ne kadar vergi indirimi yapılıyor?

Engelli raporuna sahip kişiler, araç almak için engellilik derecesine göre farklı ÖTV indirimlerinden yararlanabilmektedir. ÖTV indirimli aracın alınması için hangi şartlar gereklidir? Araç alacak olan kişilerin hangi ehliyeti alması gerekir?

09 Şubat 2021 Salı 11:09
Engelli raporu ile ÖTV indirimli araç nasıl alınır? Sağlık raporuna göre ne kadar vergi indirimi yapılıyor?
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Ülkemizdeki engelli raporuna sahip kişiler, araba almak istediğinde Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf tutulmaktadır. Türkiye’deki engelli vatandaşlar için uygulanan indirimler 2 çeşittir. %90 engelli raporuna sahip kişilerin akrabaları veya %40 engelli raporuna sahip kişilerin kendileri indirimden yararlanabilmektedir.

 

%40 engelli raporuna sahip kişiler için

 

%40 ve %40’ın üzerinden engelli raporuna sahip kişiler Özel Tüketim Vergisi indiriminden yararlanabilmektedir. Kişilerin, engellilik durumlarını gösteren rapora sahip olmaları gerek. Alınan raporda engelli kişinin araç kullanabilir olduğunun belirtilmesi gerekir. Kişi, arabayı kendisi kullanacağı için H sınıfı ehliyet almalıdır. Engelli aracıyla sınava giren kişiler direksiyon sınavını geçebilirse H sınıfı ehliyete sahip olur.

 

%90’a kadar engelli raporu bulunan kişiler, Özel Tüketim Vergisi indirimiyle satın aldıkları arabayı kendi engellerine uygun özel aksam yaptırmalıdır. % engelli raporuyla alınan araçları sadece engele sahip olan kişi kullanabilir. Araba, başkaları tarafından kullanılamaz.

 

%90 engelli raporuna sahip kişiler için

 

%90 ve %90’ın üzerinde engelli raporuna sahip kişilerin engelli raporunda, araç kullanmalarına engel olan herhangi bir durum belirtilmiyor ise kişiler özel araçlarını kendileri sürebilir. Kendi özel araçlarını sürmek isteyen %90 ve üzerinde engelli raporu bulunan kişilerin de H sınıfı ehliyete ihtiyacı vardır. Kişinin engel durumu araç sürmeye müsait değil ise engelli kişinin birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabaları Özel Tüketim Vergisi indiriminden yararlanarak araç alabilir. Arabanın satın alındığı sırada engelli raporuna sahip kişinin de bulunması gerekmektedir.

 

Özel Tüketim Vergisi ve diğer vergiler dahil şekilde alınmak istenen arabanın ücretinin 303.200 TL’yi geçmemesi gerekmektedir. 1 Ocak 2020 tarihinde alınan bu karar durumunda Özel Tüketim Vergisi alınmaz.

 

%90’ın üzerinde engelli raporuna sahip olan kişiler;

 

18 yaşından küçük ise annesinin ve babasının muvakatna vermesiyle araç alabilmektedir.

 

Yaşı 18 yaşından büyük olan ve zihinsel engeli bulunmayan kişinin kendisi işlem yapabilmektedir.

 

Yaşı 18’den büyük olan ve zihinisel engeli bulunan kişilerin adına vasi kararı alınması gerekmektedir. Daha önceden alınan bir vasi kararı var ise araç almak için kullanılacağı belirtilmelidir.

 

Yaşı 18 yaşından küçük olan ve ebeveynleri boşanmış olan kişilerin velayeti kimde bulunuyorsa işlemi o ebeveyn yapmalıdır.

 

%90’ın üzerinden engelli raporuna sahip kişiler 2 farklı şekilde Özel Tüketim Vergisi’nden yararlanabilmektedir.

 

Taşıta tadilat yapılması gereken Özel Tüketim Vergisi uygulaması

 

%90 üzerinden engelli olan ve aracı sürekli tekerlekli sandalye ya da sedye ile kullanması gereken kişilerin kullanabileceği Özel Tüketim Vergisi istisnasıdır. Bu durumda olan kişilerin, aracı kullanması yasaktır. Araç, engelli kişinin bir yakını tarafından kullanılmalıdır.

 

Taşıta tadilat yapılması gerekmeyen Özel Tüketim Vergisi uygulaması

 

%90’ın üzerinde engelli olan ve araç kullanmasında herhangi bir sakınca olmayan kişiler için uygulanan Özel Tüketim Vergisi uygulamasıdır. Alınan arabada herhangi bir tadilat yapılması gerekmemektedir.

 

H sınıfı ehliyet nedir? Zaten ehliyeti olan kişilerin yeniden ehliyet alması gerekir mi?

 

Engelli kişilerin alabileceği ehliyet türüne H sınıfı ehliyet denir. H sınıfı ehliyetle araba veya motosiklet kullanılabilmektedir. H sınıfı ehliyet almak isten kişinin alacağı sağlık raporunda engellilik durumunun belirtilmesi gerekmektedir. Kişinin, ehliyet almasının önünde herhangi bir engelin olmadığı belirtilmelidir. Engelli raporuna sahip kişiler, özel bir araçta sınava girmektedir.

 

Daha önceden ehliyeti bulunan ve sonradan engelli olan kişilerin yazılı sınava girmesine gerek yoktur. Kişilerin, özel araçta direksiyon sınavına yeniden girmesi gerekmektedir.

 

Engelli raporuna sahip kişilerin farklı araçlar kullanması mümkün müdür?

 

H sınıfı ehliyeti olan engelli kişilerin ticari araç kullanması yasaktır. Engelli kişi, sağlık raporunda belirtilmiş olan özelliklerdeki araçları alması gerekmektedir. Sağlık raporunda, özel tertibatlı araç, yalnızca otomatik vitesli araç, yalnızca düz vitesli araç, elden kumandalı araç gibi belirtilmiş özellikler yer alıyor ise engelli kişinin bunlara uygun araçlar alması gerekmektedir. Sağlık raporunda “sadece özel tertibatlı araç kullanabilir” ibaresi yer alıyor ise engelli kişinin otomatik vitesli araç almaması gerekmektedir. Sadece otomatik vites kullanması gerektiği yazıyor ise engelli kişinin düz vites bir arabayı sürebilmesi mümkün değildir. Sağlık raporunda yer alan ibareye göre araç alınması gerekir.

 

Engelli raporuna sahip kişiler için birkaç bilgilendirme;

 

Engelli raporuyla araç almış olanların İSPARK’a para ödemesi gerekmez. İSPARK’a ücretsiz bir şekilde araçlarını fark edebilirler.

 

Alışveriş merkezinin otoparkında yer alan sadece engelli araçların park edebileceği park yerlerine park yapabilirler.

 

Engelli raporuyla alınmış olan aracın başkasına ödünç olarak bile verilmesi yasaktır.

 

Engelli raporuyla alınmış olan araç 5 yılı doldurmadan satılamaz. 5 yıllık süresi dolmadan satılmak istenen aracın Özel Tüketim Vergisi’nin ödenmesi gerekir. 5 yıllık süreyi dolduran araçlar satılabilir.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 11:09
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