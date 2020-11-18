Engelli maaşından faydalanabilmek için gerekli olan belgeler nelerdir? Engelli maaşı ne kadar?

Engellilik aylığı, engelli vatandaşlar için devlet tarafından ödenir. Engelli olan bir kişi, devletin öngördüğü belge ve şartları sağladıkları sürece maaş alma hakkına sahiptir.

Engelli Maaşı Nedir?

Engelliler, devletin belirlediği ve engellilik koşullarını karşılamaya dayalı olarak bu ücreti alma hakkına sahiptir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hastane heyetinden aldığı rapor ile engellilerin ücretlerinin %40 ve üzeri oranında ödenmesi için başvuruda bulunuyor. Maaş, engel oranı ile artar. Vatandaşlar kalıcı olarak engellilik maaşı alma hakkına sahiptir ve zihinsel engelli kişilere mali destek sağlanır. Bu kişilerin maaşlarını sürekli alabilmeleri için maddi durumlarının düşük olması gerekir.

Engelli Maaşı İçin Yüzde Kaç Rapor Gereklidir?

Sağlık kurulu heyet raporunda engellilerin en az %40'ının engellilik aylığı alabileceği belirlendi. Maaş, engellilik oranına göre değişmektedir. Bu maaştan yararlanmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Engelli Maaşı Kimlere Verilir? Maaş Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

%40 veya daha fazla engele sahip olmalıdır.

2022 için bir engellilik raporu olmalı.

Engelli reşit olmayanların başvuruları aileleri tarafından yapılmalıdır.

Ailenin başvurmak istediği maaşta vesayet belgesi bulunmalıdır.

Maaş talep eden kişinin 65 yaş üzerinde olmaması gerekmektedir.

Alınan rapor güncel olmalıdır.

Ücretlinin aile geliri asgari ücretin 3/1'i kadar olmalıdır.

Engelli kişinin maaşı ve malı varsa maaştan yararlanamaz.

Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli maaşı başvuruları aşağıdaki gibidir:

SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) Müdürlüğüne başvuru yapınız.

Müdürlüğe gidemeyen kişinin velayetini sağlayan kişi (anne ve baba) engelliler adına başvurabilir.

Gelir testi doğru bir şekilde tamamlanmalıdır.

Tüm evrakları eksiksiz olarak gönderdikten sonra, engelli aylığı başvurusunu sisteme girilir ve başvuru kontrol edilip sizi bilgilendirirler.

Engelli Maaşı Başvurusunda Hangi Belgeler İstenmektedir?

Engelli maaşı talep beyanı,

Kimlik fotokopisi,

Gelir testi,

Muhtaçlık belgesi,

Güncel olan adet vesikalık fotoğraf,

%40 ve üzeri engelli olduğunu gösteren heyet raporu,

İkametgâh bilgileri,

Mülk ve gelir belgesi,

Vasi varsa kimlik fotokopisi bilgisi istenmektedir .

Engelli Maaşı Sorgulaması Nereden ve Nasıl Yapılır?

Maaş başvurusu yapılırken bazı belgeler sunulmalıdır. Bu belgeler;

Engellilerin maaş ve sosyal yardım desteği hakkında bilgi almak için e-devlet sistemini kullanabilirsiniz. E-devlet şifreniz yoksa size en yakın PTT şubesine gidip 2,50 TL ve 5,00 TL ödeyebilirsiniz. Sonrasında sisteme giriş yapıp sorgu bölümünde karşınıza çıkacak sayfaya tıklayabilirsiniz. Buradan engelli veya sosyal yardım maaşını sorabilirsiniz.

Engelli Maaşı Ne Kadar?

Engelli bir kişinin maaşı, kişinin engellilik raporundaki orana göre değişir. 2022 engellilik raporunda başkalarının yardımı olmadan yaşayamayacaklarına dair bir açıklama varsa ve bu kişilere bakanlara da ücret ödenir.

Üç ayda bir ödenen engellilik maaşı %40 ile % 69 engelliliği bulunanlara 536 TL ödenmektedir.

Engelli raporuna sahip kişilere %70 ve %90'ın üzerinde engelli olan kişilere verilen aylığın 763 TL'den 804 TL'ye yükseldi.

Evde bakım veya özel bakım tesislerinde yaşayanlar adına da aylık ödemeler yapılır. Evde bakım maaşı miktarı; 1.383. TL

Özel bakım kurumlarında engellilere verilen maaşlar; 2.767 TL'ye yükseldi.

Engellilik maaşları önce PTT şubesine yatırılır. PTT şubesinden başka bir bankaya havale yapılarak maaş alınabilir. Hesap bilgilerinizi değiştirmek istediğiniz bankaya göndererek maaşınızı dilediğiniz bankaya aktarabilirsiniz.

Engelli Vergi İndirimleri Ne Kadar? 2020

Engelli indiriminin 2020 yılı miktarları;

Birinci derece için% 80 ve üzeri engellilere indirim: 1.400 TL

İkinci derece engelli oranı % 60 ve % 79 olanlara indirim: 790 TL

Üçüncü derece % 40 -% 59 engeli olanlara 350TL indirim uygulanmaktadır.

Engelli Maaşı Ödeme Günleri

Ödeme, kişinin doğum tarihinin son numarasına göre yapılır.