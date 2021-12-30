Engelli maaşına sahip olan milyonlarca vatandaş bu maaş üzerinden kredi çekmenin yollarını arıyor. Birçok banka bu konuda vatandaşlara yardımcı olarak onlara faizsiz krediler sağlıyor. Ayrıca devletin sağladığı birçok sosyal haktan da faydalanabiliyorlar. Peki engelli maaşına faizsiz kredi sağlayan bankalar hangileri? Engelli vatandaşların sahip olduğu sosyal haklar neler?

Engelli Vatandaşın Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

Engelli kişiler faizsiz kredi fırsatlarının yanında birçok sosyal haktan yararlanmaktadır. Bu haklar şunlardır:

- Engelli aylığının bağlanması,

- Evde bakım maaşı,

- İŞKUR işyeri açma kredisi,

- Muhtaç aylığı,

- Vergi indirimleri ve muafiyeti,

- Özel eğitim hakkı,

- Devlet tiyatro girişlerinde indirim hakları,

- Müzelere girişte engelli indirimi,

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları indirimi,

- Milli parklara giriş indirimi,

- Engelli kimlik kartı,

- Şehirler arası otobüs şirketlerinin sağlamış olduğu indirimler,

- Türk Telekom tarafından yapılan indirim hakkı,

- Türk Hava Yolları indirim hakları,

- İntenet tarifelerinde yapılan indirimler,

- Telekomünikasyon şirketleri tarafından yapılan indirim hakları,

- Engelli vatandaşlarımız için yapılan kamu kurumu ve özel sektör alanlarında istihdam hakkı sağlanmaktadır.

Engelli Maaşına Kredi Veren Bankalar Hangileri?

Engelli vatandaşların merak ettiği konular arasında engelli maaşına faizsiz kredi sağlayan bankaların hangileri olduğu da bulunuyor. Birçok engelli bu sorunun yanıtı için arama motorlarını meşgul ediyor. İşte engelli maaşına faizsiz kredi veren bankalar:

- Denizbank,

- PTT Bank,

- Aktifbank,

- Albarakatürk,

- Vakıfbank,

- Halkbank,

- Akbank,

- Garanti bankası,

- Yapı ve Kredi bankası kredi veren bankalar olarak öne çıkmaktadır.

Bankaların geneline bakıldığında kamu bankalarının engelli maaşlarına kredi verme anlamında özel bankaların önüne geçtiği görülüyor.

Engelli Maaşına Verilen Krediye Başvurma Şartları Neler?

Ülkemizde birçok engelli vatandaş bankaların faizsiz kredilerinden faydalanma fırsatına sahipler. Fakat bu kredilerden yararlanmak için gerekli bazı şartlar bulunuyor. İşte o şartlar:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması,

- Başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması,

- Kişinin engel yüzdesinin en az %40 olması,

- Yine kredi kullanmak isteyen engelli vatandaşların kredi kullanımına herhangi bir kısıtlama altında – olmaması,

- Aylık belgelenebilir düzenli bir gelirin olması,

- Kredi notunun düşük olmaması ve sicilinin temiz olması yine aynı zamanda kredi notunun kredi - - çekebilmesi için yeterli seviyede olması gereklidir.

Engelli kredisi olarak talep edilen kredi limitinin aylık maaşın 2 katından fazla olmaması ve maaşında haciz bulunmaması şartlarını taşıyan engellilerin başvuruları bankalar tarafından kabul edilecektir.

Engelli Maaşı Ne Kadar?

Yüzde 40-69 arasında engelli olan vatandaşlara 661,12 TL, yüzde 70 ve üzerinde engelli olan vatandaşlara ise 991,68 TL tutarında aylık engelli maaşı verilmektedir. Fakat engelli yüzdeleri kredilerin verilmesinde herhangi bir rol oynamıyor. Bankalar kişinin siciline ve kredi puanına göre kredi verip vermeyeceğine karar veriyor.