Engelli maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Engelli Maaşı

Sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti engelli vatandaşlarımıza da engelli aylığı vermektedir. Bu maaş, engelli vatandaşlarımıza her ay devlet bütçesinden verilmektedir. Engelli vatandaşlarımızın geçimlerini sağlamak için verilmektedir. Ancak her engelliye aynı miktarda maaş verilmez. Bu maaşlar, zam oranlarına ve engellilik oranına göre değişiklik gösteriyor. Bu yardımlar il ve ilçe kaymakamlıklarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden verilmektedir. Bu maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düzenlemektedir.

Engelli Maaşı Ne Kadar?

Engelli maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılmaktadır. Bu maaş engellilik seviyesine göre değişmektedir. 2020 yılı engelli maaşları şu şekildedir;

Engelli raporu engellilik oranı %40 ila %69 olan kişilere 567 TL engelli maaşı verilir.

Engelli raporu engellilik oranı %70 veya üstü olan kişilere 854 TL engelli maaşı verilir.

Bakıma muhtaç olup evde kalanlara 1.305 TL engelli maaşı verilir.

Bu konuda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu maaşı PTT’nin şubelerinden alabilirsiniz. Maaşı sadece alması onaylanan kişiler alabilmektedir.

Engelli Maaşları Ne Zaman Yatar?

Engelli maaşları, maaşı alacak olan kişinin doğum tarihine göre hesaplara yatırılmaktadır. Engelli maaşları her zaman olduğu gibi 3 ayda bir yatırılmaktadır. Para PTT şubelerine yatırılmaktadır. Engelli maaşları şu tarihlerde yatar;

Engelli kişinin doğum tarihinin son sayıları 0 ile 5 ise, üç aylık zaman dilimi içerisinde ayın 5’inde.

Engelli kişinin doğum tarihinin son sayıları 1 ile 6 ise, üç aylık zaman dilimi içerisinde ayın 6’sında.

Engelli kişinin doğum tarihinin son sayıları 2 ile 7 ise, üç aylık zaman dilimi içerisinde ayın 7’sinde.

Engelli kişinin doğum tarihinin son sayıları 3 ile 8 ise, üç aylık zaman dilimi içerisinde ayın 8’inde.

Engelli kişinin doğum tarihinin son sayıları 4 ile 9 ise, üç aylık zaman dilimi içerisinde ayın 9’unda.

Engelli Maaşı Başvurusu Nereye Yapılır?

Emekli maaşı başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, bulundukları il veya ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu vakıflara yapılan başvurular ilgili bakanlık tarafından değerlendirilmektedir. Başvuruyu bizzat engelli kişinin yazılı halde yapması gerekmektedir. Başvuru yapabilecek durumda olmayan kişilerin kanun kapsamında belirlenen temsilcileri yapmaktadır. Eğer vekil kişi müracaatta bulunacaksa vekalet belgesi müracaat formu da bulunmalıdır.

Engelli Maaşı Başvuru Belgeleri

Aylık müracaat için form

Mahkemenin verdiği karar öneği

Vekaletname belgesi öneği

İlgili hastane tarafından belirlenen Sıhhat Kurulu Raporu

Engelli Maaşı Sorgulama

Başvuru sırasında bu belgelerin bulundurulması gerekmektedir. Başvurunun olumlu olması açısından bu belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.

Engelli maaşını e-devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. E-devlete girebilmek için bulunduğunuz yerdeki en yakın PTT şubesine gidere e-devlet şifresi alabilirsiniz. Sonrasında bu şifreyle e-devlete girebilirsiniz. E-devlete girdikten sonra buradaki engelli evde bakım ödemesi sorgulama kısmına girerek engelli maaşını sorgulayabilirsiniz. Bu kısımdan bu maaşı alıp alamayacağınızı da öğrenebilirsiniz.

Telefonla Engelli Maaşı Sorgulama İşlemi

Telefon üzerinden de engelli maaşı sorgulaması gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem oldukça rahat ve kolay bir işlemdir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan Alo 144 yardım hattı üzerinden engelli maaşınızı öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Engelli Maaşı Sorgulama

E-devlet en güvenilir emeklilik maaşı sorgulama yeridir. Buradan da hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ve PTT’den alacağınız e-devlet şifrenizle e-devlet sistemi üzerine girebilirsiniz. E-devlete girdikten sonra buradaki engelli evde bakım ödemesi sorgulama kısmına girerek engelli maaşını sorgulayabilirsiniz. Bu kısımdan bu maaşı alıp alamayacağınızı da öğrenebilirsiniz.

İşitme Engelliler Nasıl Sorgulama Yapar?

İşitme engelli vatandaşlarımız için de sorgulama yapmak mümkündür. E-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilecekleri gibi 0549 441 21 44 numaralı özel telefon üzerinden de görüntülü konuşmak suretiyle sorgulama işlemi gerçekleştirebilirler. Bu numarayı hafta içi sabah 08:00 ile 21:00 arasında arayabilirsiniz.

Engelli Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

Bilgi vermeden adres değişikliği yapmanız

Vefat durumu

Feragat etme durumu

Engellilik oranının %40’ın altına düşmesi

Muhtaçlık durumunun ortadan kalkması

SGK kaydı yapılması

18 yaş altındaki özürlü yakını için kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Muhtaç kişiyle bakan kişinin aynı evde olmaması

Engelli aylığının 1 sene boyunca alınmamış olması

Türk vatandaşlığından çıkmak

Bakımın gerçekleşmemiş olması

Engelli aylığının muhtaç için kullanılmadığının ortaya çıkması

2020 Engelli Maaşı Zammı Oldu mu?

2020 yılı içerisinde artık engelli aylıkları da zam kapsamına alınmaktadır. Bu yıl itibariyle engelli aylıklarına zam geldi. Engelli maaşlarına yapılan zamlar kişilerin engellilik oranlarına göre değişiklikler göstermektedir. Engelli maaşı sorgulama işlemi sayesinde hem yeni maaşınızı hem de maaşınıza yapılan zam oranını kolay bir şekilde öğrenebilme imkanına sahip olmaktasınız.