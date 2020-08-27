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Engelli maaşı ile kredi veren bankalar ve başvuru şartları!

Özellikle pandemi sürecinde ekonomik olarak zor günler yaşayan engelli vatandaşlar sıklıkla, engellilere kredi veren bankaları araştırmaktadır. Engellilere maaş veren bankalar vatandaşlar için uygun faiz oranlarında ve yüksek vadeler ile krediler vermektedir.

27 Ağustos 2020 Perşembe 19:01
Engelli maaşı ile kredi veren bankalar ve başvuru şartları!
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Engelli maaşına sahip olan vatandaşlar hangi bankalardan kredi çekebilir özellikle Covid-19 sürecinde araştırılanlar arasında yerini almıştır. Engelli vatandaşlar kredi alabilmek için bankalara bizzat başvuru yapmak zorundadır. Devlet tarafından bazı destek ve avantajlar verilirken maddi zorluk yaşayan engelli vatandaşlar kredi çekmeyi düşünmektedir.  

Bankaların engelli vatandaşlara kredi verebilmesi için sağlanması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Engelli vatandaşlara kredi verilirken devlet tarafından sağlanan yardım ve maaşlara bakılmaksızın düzenli bir gelir öncelikli olarak talep edilmektedir.  

Engelli kredisi alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir?

Devlet ve bankalar tarafından engelli vatandaşlara kredi verilebilmesi için sağlanması gereken şartlar bulunur. Bunlar,  

  • 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. 

  • Bankaların yaş sınırını aşmamış olmak gerekmektedir. Bu sınır genel olarak 80 yaş şeklinde belirlenmektedir. 

  • Engelli maaşı alıyor almak gerekmektedir. 

  • Kredi kullanmak isteyen kişinin kredi notunun kredi çekmeye uygun olması gerekmektedir. 

  • Kişinin maaşı üzerinde haciz olmaması gerekmemektedir. 

  • Zihinsel engelin bulunmuyor olması gerekmektedir. 

Engelli maaşına ne kadar kredi verilmektedir?

Engelli maaşına kredi verilirken bankalar öncelikle engelli kişinin aylık gelirinin %50’sini göz önüne almaktadır. Taksit ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması ve kişinin mali açıdan zorluk çekmemesi için aylık gelirinin %50’si göz önüne alınarak kredi limiti oluşturulmaktadır.  

Önek vermek gerekirse aylık geliri 1000 TL olan engelli vatandaş aylık maksimim 500 TL kredi ödemesi yapabileceği için bu miktara göre en fazla 30.000 TL kredi çekebilmektedir.  

Engelli vatandaşlar taşıt kredisinden faydalanabilir mi?

 

Engelli vatandaşlara taşıt kredileri verilememektedir. Taşıt kredileri gerek yüksek miktarlı kredi gerekse aylık taksit tutarlarının fazla olması nedeni ile engelli vatandaşların yararlanamadığı bir kredi türüdür.  

Engelli vatandaşlar konut kredisinden faydalanabilir mi?

Engelli vatandaşların konut kredisi çekmelerinde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Kredi notunun konut kredisi çekmeye uygun olması durumunda vatandaşlara uygun faizlerle ve ödeme seçenekleri ile konut kredisi verilebilmektedir.  

Engellilere kredi veren bankalar hangileridir?

  • Burgan Bank 

  • Aktif Bank 

  • ING Bank 

  • Denizbank 

  • Türk Ekonomi Bankası 

  • Ziraat Bankası 

  • Yapı ve Kredi Bankası 

Ziraat Bankası engelsiz destek paketi nedir?

Ziraat Bankası’nın engelli vatandaşlar için uzun süredir bünyesinde barındırdığı ‘Engelsiz Destek Paketi’ engelli vatandaşlar için pek çok avantajı bünyesinde barındırmaktadır. Bu pakete başvuru yapılması durumunda sağlanan avantajlar, 

  • 60 aya kadar vade imkanıyla düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi 

  • Bankacılık ürünlerinde indirim imkanı 

  • Bireysel emeklilik planlaması 

  • Sigorta 

Ziraat Bankası Engelsiz Destek Paketi için sağlanması gereken şartlar nelerdir?


  • Ziraat Bankası intenet bankacılığı kullanıcısı olmak gerekmektedir. Ziraat Bankası intenet bankacılığı kaydı, bankanın resmi intenet sitesi üzerinden oluşturulabilmektedir. 

  • Ziraat Bankası bünyesinde en az iki adet otomatik ödeme talimatı bulunması gerekmektedir. 

  • Engelli vatandaşların ortak olduğu veya engelli bireylerin istihdam edildiği firmalara özel olarak sunulmaktadır. 

Ziraat Bankası Engelsiz Destek Paketi başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Ziraat Bankasının destek paketinden faydalanabilmek için engelli vatandaşın bizzat şubeye giderek başvuru yapması gerekmektedir. Bu paketin online başvurusu bulunmamaktadır.  

PTT engelli kredisi veriyor mu?

PTT’de engelli vatandaşlara kredi desteği sağlayan devlet kurumlarından bir tanesidir. PTT aynı zamanda anlaşmalı olduğu bankalar aracılığı ile uygun faizli ve esnek ödemelere sahip krediler de vermektedir. PTT ile anlaşması olan bankalar ise, 

  • ING Bank 

  • Aktifbank 

  • Türk Ekonomi Bankası 

  • Denizbank 

  • Burgan Bank 

PTT engelli kredisi başvuruları nasıl yapılmaktadır?

PTT’den engelli kredisi alabilmek için PTT şubelerine bizzat başvuru yapılması gerekmektedir. Gerekli başvuru formu doldurulduktan ve teslim edildikten sonra kısa süre içerisinde forma olumlu veya olumsuz yanıt verilerek tarafınıza bildirilecektir. 

PTT engelli kredisi faiz oranları nedir?

PTT ve anlaşmalı olduğu bankalardan sağlanan engelli kredilerinin faiz oranları şu şekildedir, 

  • Aktifbank: %2,69 

  • ING Bank: %1,49 

  • Burgan Bank: %1,75 

  • Denizbank: %2,2 

  • Türk Ekonomi Bankası: %1,49 

 

PTT engelli kredisi için talep edilen evraklar nelerdir?

 

 

  • Engelli vatandaşın kimlik belgesi 

  • Engelli raporunun aslı veya onaylı nüshası 

  • Engelli kimlik kartı veya engelli maaşı alındığına dair herhangi bir resmi belge 

  • Engelli kredisi talep edildiğine dair dilekçe 

  • Kredi kullanmak isteyen engelli vatandaşın düzenli ve belgelenebilir bir geliri olduğuna dair belge 

  • Engelli kredisi için teminat talep edilmesi halinde teminata ilişkin belge 

  • Engelli kredisi için kefil talep edilmesi halinde kefilin kimlik belgesi ve düzenli gelir durumunu gösteren belge 

  • Engelli kişiye ait ikametgah belgesi 

  • Kefil talep edilmesi halinde kefilin ikametgah belgesi 

Aktif Bank N Kolay Engelli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Aktif Bank üzerinden engelli kredisi talep edilmesi halinde N Kolay Kredi avantajlarından faydalınabilmektedir. 60 ay vade seçeneği olan krediler için belirlenen maksimum limit 30.000 TL’dir. Krediye dair başvurunun yapılıp gerekli evrakların kuruma teslim edeilmesi sonrasında tek sefer olmak üzere kişiden 150 TL kredi tahsis ücreti alınmaktadır.  

Gerekli şartları taşıyan kişilerin belgeleri de eksiksiz ve doğru olarak vermesi sonrasında kredi almasında herhangi bir problem olmayacaktır.  

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 19:01
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