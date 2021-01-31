Engelli konut kredisi nedir? Engelli konut kredisine başvuru şartları 2021

Birçok kamu bankası veya özel bankalar engelli vatandaşlar için uygun konut kredisi sunmaya devam etmekte. Ev sahibi olmalarına olanak sağlayan bu bankalardan yararlanmak için bazı koşulları yerine getirmek gerekiyor. Tüm engellilerin bu konut kredilerine başvuramadığı söz konusu. Engellilere konut kredisi veren bankalar kısaca özetlersek; Türkiye İş Bankası
- Ziraat Bankası
- Halk Bank
- Vakıfbank
- Akbank
- Yapı Kredi
- QNB Finansbank
- Garanti Bankası
- Denizbank
- Türk Ekonomi Bankası (TEB)
- Albaraka Türk Katılım Bankası
- Kuveyt Türk Katılım Bankası
- Türkiye Finans Katılım Bankası
gibi bankalar engelli konut kredisi vermekte. Faizsiz kredi bankaları olarak tercih edilen bankalar ise daha çok; Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım gibi bankalardır. PTT başvurulduğunda ise otomatikman PTT anlaşmalı bankalara aslında başvurmuş olunuyor. PTT bankaların anlaşmalı bankaları ise; Aktifbank, ING Bank, Burgan Bank, Denizbank ve Türkiye Ekonomi Bankası olarak görülüyor.
Bankaların faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterirken önek olarak;
- Aktifbank %2.69 oranında faiz talep ederken, ING Bank %1.49, Burgan Bank %1.75, Deniz Bank %2,2, TEB %1.49 gibi faiz oranları ile kredi verilebiliyor.
Engelli Konut Kredisine başvurmak için gerekli şartlar nelerdir?
Gerekli yardımları alabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşulları kısaca özetleyecek olursak
- Engelli statüsünde bulunmak ve engelli maaşı alması gerekmektedir.
- 18 yaşını dolduran vatandaşlar bu krediden yararlanabilir.
- 80 yaşını dolduran kişiler için kredi verilmemektedir.
Engelli maaşı alan bireyin maaş üzerinde herhangi bir haciz işlemlerinin bulunmamış olması gerekmektedir.
Bir diğer konu ise engelliler arasında Zihinsel engelle sahip olan bireylerin her şartı sağlasa da kredilerden yararlanamazlar. Kısaca engelli konu kredisine başvurmak için psikolojik bir engeli bulunan vatandaşlar için geçerli değildir. Sadece fiziki yönden bir engeli bulunan vatandaşlar için geçerlidir.
Başvuru sonrasında gerekli belgeler nelerdir?
- Başvuruda talep edilen belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
- T.C kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı
- İkametgâh belgesi
- Gelir belgesi ve maaş bordosu
- Kişinin engelli sınıfını ve engel yüzdesini gösteren belge ya da rapor
Engelli Konut Kredisi için belirlenen faiz oranları nedir?
Kredi almak için seçtiğiniz bankaya göre değişiklik gösteren faiz oranları her bankanın engelli konut kredisi için sunmuş olduğu oranlar vardır.
Ziraat Bankası faiz oranı;0,9 ile makul bir rakamla kredi verirken tek şartı Ziraat Bankası intenet bankacılığı kullanması gerekmektedir. 60 aya kadar vade imkânı da sunuyor.
Halk Bankası Faiz Oranları;0,9 faiz oranı veren Halk Bankası başvurular için şubelerden yapılmasını istiyor.
Vakıfbank Faiz Oranları;0,9 faiz oranı veren banka ise koşul olarak engelli maaşını Vakıfbank üzerinden almış olması.
Garanti Faiz Oranları;Faiz oranını engellinin alacağı kredi tutarına göre belirlemektedir.
Faizsiz TOKİ Konut Kredisi nasıl alınır?
TOKİ konut kredisinden faydalanmak için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Sınırlı kontenjan ile satışa sunulan konutlar için her başvuran engelli için çıkmaya bilir.
TOKİ konut kredisinden faydalanmak için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir bu koşullar;
- 25 yaşını doldurmuş olmak
- Alınacak evde minimum 3 sene yaşamak (Sözleşmede bu madde yer alıyor. Yani kişi, sözleşmeyi imzaladığında en az 3 yıl TOKİ evinde yaşamak zorunda kalıyor ve satın aldığı evi hiçbir şekilde kiraya veremiyor ya da başkasına satamıyor)
- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü devlet hastanelerinden en az %40 engelli raporu almak
- Aylık geliri belgelemek
PTT Engelli Konut Kredisi
PTT ile anlaşmalı bankalar kişi için en uygun bankayı seçerek yardımda bulunuyor. PTT konut kredisinden faydalanmak için başvuru için gerekli belgeler söz konusu.
- T.C kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı
- Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan engelli raporunun aslı ve onaylı nüshası
- Kredi başvurusu için dilekçe
- Aylık geliri belgeleyen belge ve evraklar (maaş bordosu)
- İkametgâh belgesi
Engelli Konut Kredisi ne kadar? 2021 Konut kredileri?
Bankaların belirdiği faiz oranlarına göre değişiklik gösteren bu konu faiz oranı düşük veren banka veya yüksek veren banka arasında değişiklik göstermektedir. Belirli bir kredi miktarının belirli olmaması ile birlikte bankaların sunmuş olduğu şartlar, koşullar ya da çekeceği kredi miktarına göre belirlenen faiz oranları olduğundan kaynaklı belirli bir miktarın söylenmesi doğru değildir.