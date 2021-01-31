Engelli konut kredisi nedir? Engelli konut kredisine başvuru şartları 2021

Birçok kamu bankası veya özel bankalar engelli vatandaşlar için uygun konut kredisi sunmaya devam etmekte. Ev sahibi olmalarına olanak sağlayan bu bankalardan yararlanmak için bazı koşulları yerine getirmek gerekiyor. Tüm engellilerin bu konut kredilerine başvuramadığı söz konusu. Engellilere konut kredisi veren bankalar kısaca özetlersek; Türkiye İş Bankası

Ziraat Bankası

Halk Bank

Vakıfbank

Akbank

Yapı Kredi

QNB Finansbank

Garanti Bankası

Denizbank

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Albaraka Türk Katılım Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

gibi bankalar engelli konut kredisi vermekte. Faizsiz kredi bankaları olarak tercih edilen bankalar ise daha çok; Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım gibi bankalardır. PTT başvurulduğunda ise otomatikman PTT anlaşmalı bankalara aslında başvurmuş olunuyor. PTT bankaların anlaşmalı bankaları ise; Aktifbank, ING Bank, Burgan Bank, Denizbank ve Türkiye Ekonomi Bankası olarak görülüyor.

Bankaların faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterirken önek olarak;

Aktifbank %2.69 oranında faiz talep ederken, ING Bank %1.49, Burgan Bank %1.75, Deniz Bank %2,2, TEB %1.49 gibi faiz oranları ile kredi verilebiliyor.

Engelli Konut Kredisine başvurmak için gerekli şartlar nelerdir?

Gerekli yardımları alabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşulları kısaca özetleyecek olursak

Engelli statüsünde bulunmak ve engelli maaşı alması gerekmektedir. 18 yaşını dolduran vatandaşlar bu krediden yararlanabilir. 80 yaşını dolduran kişiler için kredi verilmemektedir.

Engelli maaşı alan bireyin maaş üzerinde herhangi bir haciz işlemlerinin bulunmamış olması gerekmektedir.

Dikkat edilecek diğer husus ise bankalar arası kredi notu düşük olan engelli bireyler için konu kredisi dahi alamamaktadır. Buna benzer olarak bankalar için kara listede olan kişiler veya geçmiş borçlarını düzenli bir şekilde ödemeyen bireyler için ve hala bankada borcu olan vatandaşların krediye başvurma imkanları bulunmamaktadır.

Bir diğer konu ise engelliler arasında Zihinsel engelle sahip olan bireylerin her şartı sağlasa da kredilerden yararlanamazlar. Kısaca engelli konu kredisine başvurmak için psikolojik bir engeli bulunan vatandaşlar için geçerli değildir. Sadece fiziki yönden bir engeli bulunan vatandaşlar için geçerlidir.

Başvuru sonrasında gerekli belgeler nelerdir?

Başvuruda talep edilen belgeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

T.C kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı

İkametgâh belgesi

Gelir belgesi ve maaş bordosu

Kişinin engelli sınıfını ve engel yüzdesini gösteren belge ya da rapor

Engelli Konut Kredisi için belirlenen faiz oranları nedir?

Kredi almak için seçtiğiniz bankaya göre değişiklik gösteren faiz oranları her bankanın engelli konut kredisi için sunmuş olduğu oranlar vardır.

Ziraat Bankası faiz oranı;

Halk Bankası Faiz Oranları;

Vakıfbank Faiz Oranları;

Garanti Faiz Oranları;

Faizsiz TOKİ Konut Kredisi nasıl alınır?

0,9 ile makul bir rakamla kredi verirken tek şartı Ziraat Bankası intenet bankacılığı kullanması gerekmektedir. 60 aya kadar vade imkânı da sunuyor.0,9 faiz oranı veren Halk Bankası başvurular için şubelerden yapılmasını istiyor.0,9 faiz oranı veren banka ise koşul olarak engelli maaşını Vakıfbank üzerinden almış olması.Faiz oranını engellinin alacağı kredi tutarına göre belirlemektedir.

TOKİ konut kredisinden faydalanmak için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Sınırlı kontenjan ile satışa sunulan konutlar için her başvuran engelli için çıkmaya bilir.

TOKİ konut kredisinden faydalanmak için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir bu koşullar;

25 yaşını doldurmuş olmak Alınacak evde minimum 3 sene yaşamak (Sözleşmede bu madde yer alıyor. Yani kişi, sözleşmeyi imzaladığında en az 3 yıl TOKİ evinde yaşamak zorunda kalıyor ve satın aldığı evi hiçbir şekilde kiraya veremiyor ya da başkasına satamıyor) Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü devlet hastanelerinden en az %40 engelli raporu almak Aylık geliri belgelemek

PTT Engelli Konut Kredisi

PTT ile anlaşmalı bankalar kişi için en uygun bankayı seçerek yardımda bulunuyor. PTT konut kredisinden faydalanmak için başvuru için gerekli belgeler söz konusu.

T.C kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı

Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan engelli raporunun aslı ve onaylı nüshası

Kredi başvurusu için dilekçe

Aylık geliri belgeleyen belge ve evraklar (maaş bordosu)

İkametgâh belgesi

Engelli Konut Kredisi ne kadar? 2021 Konut kredileri?

Bankaların belirdiği faiz oranlarına göre değişiklik gösteren bu konu faiz oranı düşük veren banka veya yüksek veren banka arasında değişiklik göstermektedir. Belirli bir kredi miktarının belirli olmaması ile birlikte bankaların sunmuş olduğu şartlar, koşullar ya da çekeceği kredi miktarına göre belirlenen faiz oranları olduğundan kaynaklı belirli bir miktarın söylenmesi doğru değildir.