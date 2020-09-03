Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?

Hepimizin bildiği gibi, ülke, özellikle engelsiz vatandaşlarımız için istihdama yönelik ciddi bir destek yoluna girdi. Türkiye'de son yıllarda özellikle ulusal kurumların kuruluşunda birçok farklı istihdam alanı olduğunu söyleyebiliriz. Birçok insan devlet tarafından belirlenen istihdam standartlarını anlamadığından ayrıntılara çok fazla tepki veriyorlar. Zaman bazlı araştırmamızda özellikle her geçen gün gelişen ve gelişen ülkemizde istihdam sürecini olabildiğince tanıtacağız.

Engelli Bir Kişiyi İşe Alma Koşulları Nelerdir?

Hangi Şirketler Engelli İşçileri İşe Almalıdır?

, kamu ve özel sektör şirketlerinde engellileri çalıştırma yükümlülüğünün 30. Maddesi olarak "İş Kanunu" na devlet tarafından eklenen 4857. maddesidir. Özellikle engellilerimiz zamanla gelir elde edemedikleri için halkımıza bir yol açılması gerektiğini biliyoruz. Sadece çalışabilen engelliler için bu konuda somut adımlar atılmalıdır. Devlet, anayasal hükümlere ek olarak, her şirketin engelli istihdam etmesi gerektiğini şart koşuyor. Tabi şu anda ülkemizde kaç tane uygulama kullanıldığını tartıştık. Ancak zaman geçtikçe engellilerin işe alınması yükümlülüğüne ilişkin bu sistem ciddi bir gerçekleşme haline gelmiştir.

Zaman geçtikçe devlet, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çok ciddi yenilikler yaptı. Bu anlamda engellilere yönelik düzenlemelere de öncelik vermiştir. Devlet daha önce sadece kamu kurumları yasasının kapsamına ihtiyaç duyuyordu. Zamanla farklı seçimlerin doğru olduğunu söylemek istiyorum. Yeni yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasıyla özel şirketler engelli kişileri işe almalıdır. Ayrıca devlete bildirimde bulunarak devletten belli bir ölçüde mali destek alabilecekleri unutulmamalıdır.

Aynı ilde 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler, mevcut engelli çalışanlarının%3'ünü işe almakla yükümlüdür. Bu oran özel sektör için geçerlidir ve kamuya açık yerlerde mevcut çalışan sayısının%4'üdür. Öneğin özel sektör için 70 işçi çalıştıran bir işyerinde en az 2 engelli işçi çalıştırılmalıdır, %70 * 3 = 2.1. Ondalık sayılar için, virgülden sonra yarım ve üzeri sayıları yuvarlayın ve kesirleri yarının altına yuvarlayın. Engelli çalışanlar toplam işçi sayısına dahil edilmemiştir.