Engelli araçlarında ÖTV indirimi nedir, nasıl hesaplanır?

Engelli araç alımlarında önemli olan bir nokta vardır eğer öteberi ÖTV indirimi hesaplaması yapılırken aracı almaya kesinlikle olanağı oluştuysa araç onundur fakat ham fiyat üzerinden ÖTV fiyatı toplandıktan sonra tutarım KDV'si eklenmektedir.

Normal düzeyde KDV indirimi %18 olması gerekirken engelli araçlarında bu rakam oranı yaklaşık %’de 15. 254 e kadar düşe bilmektedir Bu da tam olarak belli olmasa da %30 ya da 32 aralığında bir avantaj sağlamaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda %90 ve üzeri engelli kişilerin araç alırken yapılan ÖTV indirimi gösterelim.

• Ham fiyatı 100.000 TL olan bir araç satın alınmak istenirse, engelli indirimsiz aracın alış fiyatı 177.000 TL’dir. (50.000 ÖTV ve 27 000 KDV fiyatı) olur.

• Ham Fiyat: 100.000 TL

• ÖTV Bedeli: 50.000 TL

• Ham Fiyat + ÖTV =150.000 TL

• KDV Bedeli: 27.000 TL

Yani bu kapsamda engelli kişi ÖTV muafiyetiyle 177.000 TL’lik aracı 127.000 TL’ye alacak.

70.000 TL’ye kadar araçlarda ÖTV oranı %30, 70.000 TL ile 120.000 lira arası araçlarda ÖTV oranı yüzde 35, 120.000 TL ile 300.000 TL arasındaki araçlarda ÖTV oranı yüzde 60’tır. 300.000 TL ve üzeri araçlarda iste engelliler için indirim uygulanmamaktadır. Vergiler dahil satış fiyatı 80.000 TL olan bir aracın ÖTV indirimli fiyat hesaplaması şu şekildedir:

• 80.000 TL-80.000 35/100=52.000 TL bunun üzerine yüzde 3 KDV indirimi uygulanırsa eğer 52.000TL 3/100= 1560 TL 52.000-1560 TL= 50.440 TL olur.

• Yani 80.000 TL’ye satılan bir aracı yüzde 90 engelli olan bir kişi, 50.440 TL’ye satın alabilir.

%40 ile %89 arası engelli raporu bulunan kişilere uygulanan ÖTV indirim hesabı şu şekilde yapılmaktadır:

• 100.000 TL araç ÖTV indirimi ile 73.700 TL olacaktır. KDV indirimi olarak %15 uygulanarak normalde %18 den 3 puan daha az olacağı için araç bu kez 71.489 olacaktır.

• 150.000 TL araç ÖTV indirimi ile 111.000 TL olacaktır. KDV indirimi sonrasında ise fiyatı 107.700 olacaktır.

Engelli ÖTV İndirimi Nedir?

Engelliler için ödeme indirimi hakkını belirleyen en önemli unsurlardan biri olmaktadır. Sağlık bakanlığı çerçevesinde, sağlık kurulu raporlarında belirtilen engelli oranına göre 2018'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan engel oranı %90 üzeri olan bireyler için uygulanan bir durumdur. Bu durumlarda engelli vatandaşlar yeni araç satın alıp ya da kullanması mümkün olmayan engelli bireyler için 3. dereceye kadar yakınının b sınıfı ehliyete sahip olduğu takdirde onun avantajından yararlanabilir. Engelliler için ödeme indirimi hakkını belirleyen en önemli unsurlardan biri olmaktadır. Sağlık bakanlığı çerçevesinde, sağlık kurulu raporlarında belirtilen engelli oranına göre 2018'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan engel oranı %90 üzeri olan bireyler için uygulanan bir durumdur. Bu durumlarda engelli vatandaşlar yeni araç satın alıp ya da kullanması mümkün olmayan engelli bireyler için 3. dereceye kadar yakınının b sınıfı ehliyete sahip olduğu takdirde onun avantajından yararlanabilir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvuru İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Engelli bireylerin engelli raporu başvurusunda bulunabilmeleri için gerekli olan evraklar şunlardır:

• Engelli Sağlık Kurulu Raporu’na başvurulması için hastane tarafından verilen dilekçe,

• Nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

• Engelli Sağlık Kurulu Raporu’na başvuran bireyin 5 adet vesikalık fotoğrafı istenmektedir.

Rapor sonuçlarının görevli kişilre belli bir saate belirlenmesiyle ulaşılmakta. Sağlık raporunu Engelli Sağlık Kurulu Raporu adında bir kuruldan onay gerekerek alınır. Ve başhekim tarafından bu durum kabul görünce raporunuz elinizde olur. Bu rapor nüshasından iki adet verilmekte olup birisi kuruma, diğeriyse hastane yönetiminde kalmaktadır.

Engelli Araç Alımı Şartları Nelerdir?

Hazine ve maliye bakanlığının belirlemiş olduğu bazı durumlara göre %40 engelli ve %90 olarak engelli raporuna sahipler için 2 şekilde yer almaktadır.

Yerine getirilmesi gereken bu şartlarda ortak maddeler şunlardır:

• ÖTV indirimi ÖTV indiriminden yararlanarak araç sahibi olmak isteyen engelli kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması gerekir.

• 6 motorun altında sıfır araç alınması şarttır.

• Tam teşekkülü sağlık kurulu tarafından kişinin engel durumun tespit edilmesi ve raporlandırılması lazım.

• Engel raporları genellikle süresiz ve süreli olmak üzere 2 şekilde verilir. Süresi biten raporların güncellenmesi gerekir.

• ÖTV indiriminden yararlanarak satın alınan sıfır aracın 5 yıl boyunca başka birine satılmaması gereklidir.

• Yüzde 40 ve 89 arasında engeli bulunan vatandaşlar H sürücü belgesine sahip olmalıdır. Engelli aracı bu kişinin üzerine kaydettirilmeli ve engel durumuna göre yeniden tasarlanmalıdır. Özel olarak satın alınan ve tasarlanan araçları engelli kişi dışında birisinin sürmesi mümkün değildir.

Engelli raporunun oranı %40 ve üzeri veya %90 ve üzeri olan kişilerde aranan ortak özellikler bunlardır.