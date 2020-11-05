İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Engelli araç fiyat hesaplama nasıl yapılır ? Engelli ÖTV indirimi için aranan şartlar

Devlet engelli vatandaşlara araç alımında ÖTV indirimi fırsatı sunuyor. Engelli vatandaşlar engelli araç fiyat hesaplama nasıl yapılır ve engelli ÖTV indirimi için aranan şartlar nelerdir merak ediyor.

05 Kasım 2020 Perşembe 03:29
Engelli araç fiyat hesaplama nasıl yapılır ? Engelli ÖTV indirimi için aranan şartlar
Takip Et:

Ülkemizde devlet engelli vatandaşlara birçok alanda öncelik sağlıyor. Bu avantajlardan biri de araba alımlarında uygulanan KDV ve ÖTV indirimleridir. Engelli olan binlerce vatandaş araç alımlarında uygulanan KDV ve ÖTV indirimlerinin nasıl uygulandığını merak ediyor.

Engelli otomobil indiriminden faydalanmak için aranan şartlar şu şekilde;

  • Engelli vatandaşlar engelli raporlarını tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden, araştırma hastanesinden ya da tıp fakültesinden almalıdırlar.
  • Alınmış olan engelli sağlık kurulu raporu en az yüzde 90 oranında olmalıdır. Aksi takdirde araçlarda ÖTV indirimi fırsatından yararlanamazlar.
  • Sağlık kurulu raporunda ” Özel tertibatlı araç kullanabilir “ifadesi geçiyorsa bu durumda aracı sadece engelli vatandaş kullanabilir.
  • Eğer engelli raporunda ” Otomatik araç kullanabilir ” ifadesi geçiyorsa aracı başkası da kullanabilmektedir.
  • Alınacak aracın motor gücü en fazla 1.6 cc olması gerekmektedir.
  • Engelli raporu le araç alma ve ÖTV indiriminden faydalanmak için alacağınız aracın 0 km bir araç olması gerekmektedir. Eğer ikinci el bir araç alınırsa bu ÖTV indirimi geçersiz sayılmaktadır.
  • Özürlü raporuyla araç alma işlemi yapıldıktan sonra 5 yıl içerisinde ikinci bir araç daha alınması durumunda 2.alınan araç için ÖTV muafiyet söz konusu olmamaktadır.
  • Söz konusu aracı eğer engelli vatandaş kendisi kullanacaksa araç fabrika da engelli vatandaşa göre dizayn edilmesi gerekmektedir.

Engelli araç hesaplama nasıl yapılır?

Engelli araç hesaplamasında 2 önemli kriter bulunmaktadır. Bu durumlardan ilki engelli raporunun %90 ve üzerinden olmasıdır. Diğer kriter ise raporun %90’ın altında olmasıdır. Söz konusu iki oran için yapılan hesaplama farklılık göstermektedir.

Engeli raporu %90 ve üzeri olan kişiler ÖTV ödemez ve KDV ödemesi de %18’den %15,254’e düşer. Ancak raporu %90’ın altında olan kişiler %26,30 oranında ÖTV indiriminden faydalanabilir.

Engelli araç alımından istenen evraklar nelerdir?

Engelli raporu ile ÖTV indirimli araç alımlarında istenen belgeler şu şekildedir;

  • Tam teşekküllü bir hastaneden alınan engelli raporu,
  • Engelli kişi aracı kullanacaksa H sınıfı ehliyet,
  • Aracı başkası kullanacaksa B sınıfı ehliyet,
  • ÖTV’den tamamen muaf olan kişinin engel oranının %90 ve üzerinden olması,
  • Vergi dairesinden alınan ÖTV ödeme belgesi istenmektedir.

Engelli aracın satışı nasıl yapılır?


Engelli indirimi ile alınan aracın daha sonra satılışında bazı şartlara uyulması istenir. Bunların başında aracın alındıktan sonra 5 yıl içinde satılamamasıdır. Bunların dışında eğer araç bir başka engelli kişiye satılacaksa bu süre 3 yıl olarak sınırlandırılmıştır. Öte yandan istenen diğer şartlar şu şekildedir;

  • 5 yıl dolmadan satılan araç için uygulanan ÖTV ve KDV indirimleri geri alınır.
  • Aracın engelli plakasının değişmesi gerekmektedir.
  • Son olarak aracın TÜVTÜRK muayenesinden geçmesi gerekmektedir.

Engelli raporu alınan araç bir başka engelli birine satılırsa satılması için istenen süre 3 yıla düşer. Bunların yanı sıra aracı alacak olan diğer engelli kişi için proje çizilmeli ve araç buna göre dizayn edilerek projenin tescil edilmesi gerekmektedir.

Araç engelli olmayan birine satılmak istenirse 5 yıllık sürenin bitmesi gerekmektedir. Bu süre bitmeden yapılan satışlarda uygulanan ÖTV ve KDV indirimi farkı geri alınır. 5 yıllık süre dolmuş ise araçtaki engelli plakasının değişmesi gerekmektedir.

Engelli kişi vefat ederse ne olur?

Engelli kişi vefat ederse araç için uygulanan 5 yıllık satılmama zorunluluğu devam eder. Araç ise engelli kişinin mirasçılarına kalır.

Engelli araç alımında yaş sınırı nedir?

Engelli araç alımında önemli olan engellilik oranıdır. Engel oranı %90 ve üzerindeyse engellinin yaşının bir önemi yoktur. Eğer engel oranı %90’ın altında ise kişinin 17 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir.

Engelli araç sınırı 2020 yılında ne kadar oldu?

Engelli raporu ile araç alımlarında bazı sınırlamalar uygulanır. Bu sınırlamaların başında aracın motor hacmi gelir. Engelli kişi en fazla 1.6 motor hacmine sahip aracı alabilir ve aynı zamanda alınacak aracın en fazla 303 bin 200 TL olması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 05.11.2020 03:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖTVAraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!

Popüler Haberler

Engelli araç fiyat hesaplama nasıl yapılır ? Engelli ÖTV indirimi için aranan şartlar
Grip aşısı SGK karşılıyor mu? Grip aşısı SGK ödeme şartları
Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Kasım 2020 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 5 Kasım 2020 Perşembe
Matrix 4 filmi fragmanı yayınlandı! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek?
Sol Yanım oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Youtube Premium üyelik çeşitleri ve iptal etme yolları
Whatsapp bellek yetersiz hatası nedir? 2020 Whatsapp bellek yetersiz sorunu
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ hakkında bilgiler
Evde çıtır tavuk nasıl yapılır? Pratik çıtır tavuk tarifi
Ziraat Bankasından 6 ay ödemesiz kredi kampanyası
50m2 ne zaman yayınlanacak? Netflix 50 M2 dizisi konusu ve oyuncuları
Anneler Günü Hediyesi Tavsiyeleri - 2019 En Güzel Anneler Günü Hediyeleri
Evde bakım maaşı alınabilmesi için gelir kriteri ne kadardır?
2020 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı
Evde kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi yapılışı ve malzemeleri
Ptt kargo cumartesi teslimat yapıyor mu? 2020 PTT kargo cumartesi çalışma saatleri
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 4 Kasım 2020 Çarşamba konut kredisi yeni faiz oranları
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sgk borçlanma çeşitleri
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.