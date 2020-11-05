Engelli araç fiyat hesaplama nasıl yapılır ? Engelli ÖTV indirimi için aranan şartlar

Ülkemizde devlet engelli vatandaşlara birçok alanda öncelik sağlıyor. Bu avantajlardan biri de araba alımlarında uygulanan KDV ve ÖTV indirimleridir. Engelli olan binlerce vatandaş araç alımlarında uygulanan KDV ve ÖTV indirimlerinin nasıl uygulandığını merak ediyor.

Engelli otomobil indiriminden faydalanmak için aranan şartlar şu şekilde;

Engelli vatandaşlar engelli raporlarını tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden, araştırma hastanesinden ya da tıp fakültesinden almalıdırlar.

Alınmış olan engelli sağlık kurulu raporu en az yüzde 90 oranında olmalıdır. Aksi takdirde araçlarda ÖTV indirimi fırsatından yararlanamazlar.

Sağlık kurulu raporunda ” Özel tertibatlı araç kullanabilir “ifadesi geçiyorsa bu durumda aracı sadece engelli vatandaş kullanabilir.

Eğer engelli raporunda ” Otomatik araç kullanabilir ” ifadesi geçiyorsa aracı başkası da kullanabilmektedir.

Alınacak aracın motor gücü en fazla 1.6 cc olması gerekmektedir.

Engelli raporu le araç alma ve ÖTV indiriminden faydalanmak için alacağınız aracın 0 km bir araç olması gerekmektedir. Eğer ikinci el bir araç alınırsa bu ÖTV indirimi geçersiz sayılmaktadır.

Özürlü raporuyla araç alma işlemi yapıldıktan sonra 5 yıl içerisinde ikinci bir araç daha alınması durumunda 2.alınan araç için ÖTV muafiyet söz konusu olmamaktadır.

Söz konusu aracı eğer engelli vatandaş kendisi kullanacaksa araç fabrika da engelli vatandaşa göre dizayn edilmesi gerekmektedir.

Engelli araç hesaplama nasıl yapılır?

Engelli araç hesaplamasında 2 önemli kriter bulunmaktadır. Bu durumlardan ilki engelli raporunun %90 ve üzerinden olmasıdır. Diğer kriter ise raporun %90’ın altında olmasıdır. Söz konusu iki oran için yapılan hesaplama farklılık göstermektedir.

Engeli raporu %90 ve üzeri olan kişiler ÖTV ödemez ve KDV ödemesi de %18’den %15,254’e düşer. Ancak raporu %90’ın altında olan kişiler %26,30 oranında ÖTV indiriminden faydalanabilir.

Engelli araç alımından istenen evraklar nelerdir?

Engelli raporu ile ÖTV indirimli araç alımlarında istenen belgeler şu şekildedir;

Tam teşekküllü bir hastaneden alınan engelli raporu,

Engelli kişi aracı kullanacaksa H sınıfı ehliyet,

Aracı başkası kullanacaksa B sınıfı ehliyet,

ÖTV’den tamamen muaf olan kişinin engel oranının %90 ve üzerinden olması,

Vergi dairesinden alınan ÖTV ödeme belgesi istenmektedir.

Engelli aracın satışı nasıl yapılır?

5 yıl dolmadan satılan araç için uygulanan ÖTV ve KDV indirimleri geri alınır.

Aracın engelli plakasının değişmesi gerekmektedir.

Son olarak aracın TÜVTÜRK muayenesinden geçmesi gerekmektedir.

Engelli indirimi ile alınan aracın daha sonra satılışında bazı şartlara uyulması istenir. Bunların başında aracın alındıktan sonra 5 yıl içinde satılamamasıdır. Bunların dışında eğer araç bir başka engelli kişiye satılacaksa bu süre 3 yıl olarak sınırlandırılmıştır. Öte yandan istenen diğer şartlar şu şekildedir;

Engelli raporu alınan araç bir başka engelli birine satılırsa satılması için istenen süre 3 yıla düşer. Bunların yanı sıra aracı alacak olan diğer engelli kişi için proje çizilmeli ve araç buna göre dizayn edilerek projenin tescil edilmesi gerekmektedir.

Araç engelli olmayan birine satılmak istenirse 5 yıllık sürenin bitmesi gerekmektedir. Bu süre bitmeden yapılan satışlarda uygulanan ÖTV ve KDV indirimi farkı geri alınır. 5 yıllık süre dolmuş ise araçtaki engelli plakasının değişmesi gerekmektedir.

Engelli kişi vefat ederse ne olur?

Engelli kişi vefat ederse araç için uygulanan 5 yıllık satılmama zorunluluğu devam eder. Araç ise engelli kişinin mirasçılarına kalır.

Engelli araç alımında yaş sınırı nedir?

Engelli araç alımında önemli olan engellilik oranıdır. Engel oranı %90 ve üzerindeyse engellinin yaşının bir önemi yoktur. Eğer engel oranı %90’ın altında ise kişinin 17 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir.

Engelli araç sınırı 2020 yılında ne kadar oldu?

Engelli raporu ile araç alımlarında bazı sınırlamalar uygulanır. Bu sınırlamaların başında aracın motor hacmi gelir. Engelli kişi en fazla 1.6 motor hacmine sahip aracı alabilir ve aynı zamanda alınacak aracın en fazla 303 bin 200 TL olması gerekmektedir.