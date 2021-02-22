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Engelli araç alımı ve vergi muafiyeti için şartlar nelerdir?

Türkiye’de engelli araç alım şartları kişilerin raporlarında bulunun engel yüzdesine göre değişmektedir. Engelli araç almak isteyenlerin en çok araştırdığı engelli araç alımı şartları nelerdir? Sorusunun cevabı ve daha fazla detay haberimizde yer almaktadır.

22 Şubat 2021 Pazartesi 23:25
Engelli araç alımı ve vergi muafiyeti için şartlar nelerdir?
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Türkiye’de engelli araç alım şartları kişilerin raporlarında bulunun engel yüzdesine göre değişmektedir. Engelli araç alım şartları iki grupta incelenir bunlardan birincisi %40 ve üzeri engeli olanlar, ikincisi ise %90 ve üzeri engeli bulunanlardır. 

%40 ve üzeri engeli bulunanlar için engelli araç alım şartları nelerdir?

-Aracı satın almak isteyen kişi mutlaka 18 yaş ve üzeri ve H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir. Alınan aracın sıfır araç olması ve kişinin 1,6 motor üzeri araç satın almıyor olması gerekir.

-Alınan aracın beş yıldan önce satılmaması ve sıfır alınacak olan aracın engelli bireyin üzerine olması şarttır. Gerekli hastanede kurul tarafından onaylanmış engelli raporunun bulunması ve %40 engelli olan bireyin uzuvlarından en az birini kaybetmiş olması gerekir. 

-Tahsis edilen aracın engeli olan bireyin durumuna göre özel olarak dizayn edilmesi gerekir.

-Engelli araç alım şartları arasında en önemli şartlardan biri de aracın kesinlikle sadece engelli birey tarafından kullanılması ve engelli kişi aracı katiyen başka bir bireyin kullanması için izin vermemelidir.

%90 ve üzeri engeli bulunanlar için engelli alım şartları nelerdir?

-Öncelikle tam teşekküllü bir hastanenin kurul onayının olduğu bir engelli raporunun %90 ve üzeri olması ve aracı alacak kişinin 18 yaş ve üzeri olması gerekir.

-Alınacak olan aracın muhakkak sıfır olması ve satın alınan aracın beş yıldan önce kesinlikle satılmaması gerekir. Araç alacak kişinin 1,6 motor üzeri bir araç satın almıyor olması gerekir.

-%90 ve üzeri engelli bireyler ağır engelli olarak kayda geçtikleri için bireylerden ehliyet istenmez fakat aracı engelli birey adına alacak kişinin mutlaka ehliyet sahibi olması ve aracı engelli bireyin yerine alan kişinin muhakkak trafik tescil kaydının yapılması gerekir. 

-Aracı engelli bireyin yerine kullanacak kişinin vasi tayinin olması gerekir.

Engelli araçlarında MTV’den muaf tutulma şartları nelerdir?

Engelli olan bireyin engel yüzdesinin %90 ve üzeri olduğunu gösteren sağlık kurulu onaylı rapor öneğini vergi dairesine teslim etmesi ve alınan aracının engelli bireyin kendi üzerine olması gerekir. Engelli olan bireyin engel yüzdesi %40 ila %89 arası ise engelli araçlarında MTV muafiyeti şartlarının başında yine engelli raporunun sağlık kurulu tarafından onaylanmış bir öneğinin vergi dairesine teslim edilmesi gerekir. Engelli birey %40 ila %89 arasında engel yüzdesine sahip olduğu için sadece kişinin kendisine özel olarak tasarlanmış araçları satın alabilmesine izin verilir ve bu kişilerin sadece bu araçları kullanmaları gerekir. MTV vergisi bu araçlar içinde muafiyet sağlamaktadır.

Engelli araç alımlarında ÖTV indirimi şartları nelerdir?

Öncelikle şehit aileleri (anne, baba, eş, çocuk) bu durumdan faydalanabilir. Bireyin satın aldığı aracın kesinlikle beş yıl içinde satılmaması gerekir. Bireyin alacağı araç en yüksek 330 bin 800 TL fiyatında olmalıdır. ÖTV indirimi konusuna önek bir rakam vermek gerekirse üç yüz bin Türk lirası olan bir araç ÖTV indirimi sayesinde yüz kırk üç bin Türk lirasına alınabilmekte bu da ÖTV indiriminin %50’nin üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir.

Engelli araç alımlarında KDV’den muaf tutulma şartları nelerdir?

2011 yılında alınan kararlar doğrultusunda engellilerin KDV’den de muaf tutulmuş bu sayede engelliler hem MTV ve ÖTV’den hem de KDV’den muaf tutulmuşlardır. Üstelik KDV muafiyeti sadece yurt içindeki değil aynı zamanda yurt dışındaki araçlar içinde geçerlidir. Engellilerin daha rahat daha konforlu ve daha güvende bir hayat yaşaması için bütün olanaklar sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Engelliler için araç fiyatları nasıl belirlenmektedir?

Engelliler için düzenlenen kanunlar çerçevesinde engelli araç fiyatları 330 bin TL ve altında değişmektedir. Bu sebeple engelli vatandaşlar ÖTV muafiyeti ile farklı araçlar arası seçim yapabilmektedirler. Yüz yüze de yapılan görüşmelerde araç fiyatlarında indirimler yapılmaktadır. ÖTV indirimleri ile farklı model aracın fiyatı 140 bin TL ile 300 bin TL arası değişmektedir. Engelli araçlarında gümrükten muaf tutulma şartları arasında: aracın engelli vatandaş tarafından kullanılması, engelli vatandaşa ait araçlarda (araç, baston, kabartma tahtası vb.) yasal düzenlemelere göre devlet vergi almamaktadır. Araç eğer yurt dışından geliyorsa (bisiklet, motosiklet vb.) ve araç 1,6 motor gücünü geçmiyorsa yine vergilerden muaf tutulmaktadır. Engelli vatandaşların kullandıkları araçların kendilerine has onarım parçaları bulunabilmektedir. Engeli birey kendi aracı ile ilgili parçaları da rahatlıkla yanında taşıyabilmekte ve Devlet engelli araç alım şartları doğrultusunda alınan araçların bu tür onarım parçalarını da aracın kendisine ait olarak görmekte ve vergiden muaf tutmaktadır.



Son Güncelleme: 22.02.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
Engelli Araç AlımıVergi Muafiyeti
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