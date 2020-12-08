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En uygun konut kredisi faiz oranı uygulayan banka hangisi? Konut kredisi faizleri uçuyor!

Konut kredisine başvurarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız güncel faiz oranlarını merak etmeye başladı. Konut kredisi alarak ev sahibi olmak isteyen kişiler internet aracılığıyla bankaların güncel konut kredi oranlarını araştırmaya devam ediyor.

08 Aralık 2020 Salı 14:54
En uygun konut kredisi faiz oranı uygulayan banka hangisi? Konut kredisi faizleri uçuyor!
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Ev sahibi olmak isteyenlerin konut kredilerini araştırmaya devam ediyor. Konut kredisi alarak ev almak isteyen vatandaşlar en uygun konut kredisi veren bankaları merak ediyor.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız en uygun konut kredisi veren bankaların hangileri olduğunu merak etmeye başladı. Covid-19 salgınından sonra evini değiştirmek isteyenler, en uygun faizle konut kredisi sunan bankaları merak etmeye başladı. Konut kredisi çekerek ev almak isteyen kişiler bankaların güncel faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor.

Banka Güncel Konut Kredisi Faizleri!

 

Ziraat Bankası

 

 

Konut kredisi faiz oranı: 1.65

 

 

Halkbank 

 

 

Konut kredisi faiz oranı: 1.52

 

 

Vakıfbank

 

 

Konut kredisi faiz oranı: 1.49

 

 

İş Bankası

 

 

Konut kredisi faiz oranı: 1.35

 

 

Akbank

 

 

Konut kredisi faiz oranı: 1.25

 

 

Garanti BBVA

 

 

Konut kredisi faiz oranı: 1.49

 

 

TEB

 

 

Konut kredisi faiz oranı: 1.37 

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 14:54
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KonutKredisiFaizOranıGüncel
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