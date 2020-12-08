En uygun konut kredisi faiz oranı uygulayan banka hangisi? Konut kredisi faizleri uçuyor!

Ev sahibi olmak isteyenlerin konut kredilerini araştırmaya devam ediyor. Konut kredisi alarak ev almak isteyen vatandaşlar en uygun konut kredisi veren bankaları merak ediyor.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız en uygun konut kredisi veren bankaların hangileri olduğunu merak etmeye başladı. Covid-19 salgınından sonra evini değiştirmek isteyenler, en uygun faizle konut kredisi sunan bankaları merak etmeye başladı. Konut kredisi çekerek ev almak isteyen kişiler bankaların güncel faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor.
Banka Güncel Konut Kredisi Faizleri!
Ziraat Bankası
Konut kredisi faiz oranı: 1.65
Halkbank
Konut kredisi faiz oranı: 1.52
Vakıfbank
Konut kredisi faiz oranı: 1.49
İş Bankası
Konut kredisi faiz oranı: 1.35
Akbank
Konut kredisi faiz oranı: 1.25
Garanti BBVA
Konut kredisi faiz oranı: 1.49
TEB
Konut kredisi faiz oranı: 1.37