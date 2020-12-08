En uygun konut kredisi faiz oranı uygulayan banka hangisi? Konut kredisi faizleri uçuyor!

Ev sahibi olmak isteyenlerin konut kredilerini araştırmaya devam ediyor. Konut kredisi alarak ev almak isteyen vatandaşlar en uygun konut kredisi veren bankaları merak ediyor.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız en uygun konut kredisi veren bankaların hangileri olduğunu merak etmeye başladı. Covid-19 salgınından sonra evini değiştirmek isteyenler, en uygun faizle konut kredisi sunan bankaları merak etmeye başladı. Konut kredisi çekerek ev almak isteyen kişiler bankaların güncel faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor.

Banka Güncel Konut Kredisi Faizleri!

Ziraat Bankası

Konut kredisi faiz oranı: 1.65

Halkbank

Konut kredisi faiz oranı: 1.52

Vakıfbank

Konut kredisi faiz oranı: 1.49

İş Bankası

Konut kredisi faiz oranı: 1.35

Akbank

Konut kredisi faiz oranı: 1.25

Garanti BBVA

Konut kredisi faiz oranı: 1.49

TEB

Konut kredisi faiz oranı: 1.37