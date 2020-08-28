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En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları

Birçok kişinin merak ettiği En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 28 Ağustos 2020 tarihli haberimizi okuyarak En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 11:18
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları
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Vatandaşların banka kredilerine ilgi göstermeleri sonrasında bazı kamu ve özel bankalar yeni kredi paketleri ortaya koymaya devam ediyorlar. Yaz aylarında genellikle kredilere olan ilgilerin artış göstermesi bu aylarda yeni paketlerin ortaya konmasına neden olmaktadır. Oldukça kolay bir şekilde çekilebilecek olan ihtiyaç kredileri arasında bir yenisi daha katıldı. Vatandaşlar 3 ay ertelemeli bir şekilde 18.000 TL krediyi 60 aya varan vade seçenekleri ile çekebilecekler. Aşağıdaki kısımda bu kampanyaya imza atan bankalar yer almaktadır.

Vakıfbank 18.000 TL 60 Ay Vadeli Kredi Başvurusu


Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank üzerinden 60 aya kadar varan krediler çekilebilmektedir. 18.000 TL miktarındaki kredilerin çekilebilmesi için bankanın şubelerine gidilebilmekte ya da banka kapsamında bir hesap sahibi olunması halinde intenet bankacılığı ile başvuruda bulunulabilmektedir. Kredilerin çekilebilmesi için en az 6 aylık çalışma durumunun olması ve sigortanın da toplam 1 senelik olarak görülmesi gerekmektedir. Emekliler için maaşlarını banka üzerinden almaları halinde bu kredinin çekilmesi mümkün olmaktadır.

ING Bank 18.000 TL 60 Ay Vadeli Kredi Başvurusu

ING Bank üzerinden müşterilere 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile kredi verilmektedir. Kredinin çekilebilmesi için ING Bank’ın intenet adresi üzerinden başvuruda bulunulması gerekmektedir. Müşterilerin kredi notlarına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda başvurular onaylanmakta ya da onaylamamaktadır. Onay alınması halinde banka üzerinde hesap sahibi iseniz ING Mobil uygulaması üzerinden anında kredi çekilebilmektedir. 60 aya kadar ulaşan vadelerle 18.000 TL krediler 3 ay ertelemeli bir şekilde çekilebilmektedir.

Burgan Bank 18.000 TL 60 Ay Vadeli Kredi Başvurusu

Yeni açılan bankalardan biri olan Burgan Bank üzerinden 18.000 TL krediler 3 ay ertelemeli olarak çekilebilmektedir. Müşterilerin en az 3 aylık sigortalı olmaları halinde banka şubeleri üzerinden ya da intenet bankacılığından yaptıkları başvurular değerlendirildikten sonra krediler verilmektedir. Emeklilerin maaşlarını bu bankaya taşımaları halinde krediyi çekmeleri mümkün olmaktadır. Ayrıca borç kapatmak için kredi çekilmesi halinde limit artırımı da yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 11:18
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