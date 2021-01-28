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En kolay kredi kartı veren banka hangisi? 2021 Kolay kredi şartları

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören En kolay kredi kartı veren banka hangisi? Kolay kredi şartları haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 28 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen En kolay kredi kartı veren banka hangisi? hakkında merak edilen güncel bilgileri 28 Ocak 2021 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 22:41
En kolay kredi kartı veren banka hangisi? 2021 Kolay kredi şartları
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Bankalar nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi vermektedir. Kredi başvuruları genellikle bir gün içerisinde sonuçlanmadığı için pek çok kişi nakit ihtiyacı konusunda sıkıntı yaşıyor. İntenet kullanımının günden güne artması ile birlikte bankalar kolay kredi adı altında yeni bir uygulama başlatarak vatandaşların banka şubelerine gitmeden nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri uygulamalarını oluşturdular.

Her yıl paketler ve kampanyalar dahilinde vatandaşlara sunulan bu krediler pek çok kişinin anlık nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlıyor.

Kolay kredi nedir?

Kredi başvurularının online ve mobil üzerinden yapılarak kısa sürede sonuçlanmasına ve kredi tutarının anında hesaba yatırıldığı uygulamalara kolay kredi adı verilmektedir.

Kolay kredi nasıl alınır?

Kolay kredi başvuruları her banka için farklılıklar göstermektedir. Kredi başvuruları için en önemli belge gelir belgesidir. Gelir belgesiz alınan kredilerin artması ile birlikte pek çok kişi kolay kredilere yönelerek nakit ihtiyaçlarını daha kolay hallolmaktadır.

Kredi notu yüksek olan kişiler daha kolay ve avantajlı krediler alabilirken kredi notu düşük olan vatandaşlar için işler daha zor olmaktadır. Kredi notu düşük olan kişiler genellikle kredi başvurularını reddetmektedir. Aynı zamanda alınacak kredinin türüne göre de bankalar farklı evraklar istemektedir. Ev kredisi için satın alınacak malın ipotek edilmesi, iş sahibi olanlar için gelir belgesi istenmektedir.

Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir?

  • Düzenli gelir sahibi olmak ve bunu bankaya kanıtlayabilir durumda bulunmak.
  • Takipte kredi borcu bulunmamak
  • İcralık borcu bulunmamak
  • Varlık Yönetim Şirketlerine borcu bulunmamak
  • Mevcut borç toplamının belgelenebilir gelirin 4’de 3’ünü geçmemesi

Kolay krediler nerelerden alınabilir?

  • İntenet üzerinden başvurarak
  • SMS ile başvurarak
  • Banka ATM’lerinden başvurarak
  • Şubeye gitmeden Telefon Bankacılığı ile başvuru yaparak

Akbank Kolay kredi

Akbank tarafından verilen kolay kredilerde banka aylık %1,11 faiz oranı belirlerken 3-60 ay arasında da vade seçeneği sunulmaktadır.

Garanti Bankası kolay kredi

Aylık %0,99 faiz oranı en fazla tercih edilen özel bankalardan bir tanesi olan Garanti Bankası en az 1.000 TL en fazla 100.000 TL kredi vermektedir. 3-60 ay vade seçeneği sunulmaktadır.

İş Bankası kolay kredi

Aylık %0,89 faiz oranı ile kredi sunulmaktadır. Başvurular için NAKİT, T.C. NUMARASI, İSTENİLEN KREDİ TUTARI ve AYLIK GELİR yazılarak 4402’ye mesaj atılmalıdır.

Vakıfbank kolay kredi

%0,91 faiz oranı ile 3.000 – 125.000 TL arasında kredi seçeneği sunulmaktadır. Krediler için 3 – 60 ay arasında vade seçeneği bulunmaktadır. Başvuru için ise KREDİ, T.C. NUMARASI VE AYLIK GELİR yazılarak 5724’e mesaj gönderilmesi gerekmektedir.

Halkbank kolay kredi

Halkbank kolay kredi faiz oranı %1,30’dur. Ancak eğer maaşınızı Halkbank üzerinden alıyorsanız faiz oranı %1,25 olarak sunulmaktadır. 1.000 – 50.000 TL arasında sunulan kredilerde 3 – 60 ay vade seçeneği bulunmaktadır.

Ziraat Bankası kolay kredi

Aylık %0,98 faiz oranı ile sunulan kolay kredilerde 3 – 60 ay vade seçeneği bulunurken krediler online, mobil veya şubelerden başvuru yapılabilir.

Yapıkredi en kolay kredi

Yapıkredi bankası da kolay kredi sunan bankalardan bir tanesidir. En az 1.000 TL olarak alınabilen krediler için en fazla 60 ay vade seçeneği sunulmaktadır. Başvuru için kredi türü, T.C kimlik numarası, aylık gelir yazılarak 4411’e SMS atılması yeterli olacaktır.

TEB kolay kredi

Başvurular CepteTEB üzerinden alınmaktadır. 1.000 TL – 30.000 TL kredi aralığında kolay kredi verilirken 3 – 60 ay vade seçeneği sunulmaktadır.

QNB Finansbank kolay kredi

%0,84 faiz oranı ile sunulan kolay kredilerde 3 – 60 ay arasında vade seçeneği sunulmaktadır. Kredi başvuruları KrediGO üzerinden alınmaktadır.

Denizbank kolay kredi

Başvurular KREDİM, T.C. kimlik numarası yazılarak 3280’e SMS atılarak yapılmaktadır. Aylık %1,24 faiz oranı ile 3 – 60 ay arasında vade seçeneği sunulurken kredi en fazla 55.000 TL olarak çekilebilmektedir.

Şekerbank kolay kredi

Aylık %1,75 faiz oranı ile 3 – 48 ay vade seçeneği ile sunulan krediler şubelerden, ATM’lerden, mobilden ve online bankacılıktan başvuru almaktadır.

Diğer kolay kredi veren bankalar hangileridir?

  • HSBC
  • ING Bank

Kolay kredi başvurusunda banka tarafından istenilen ek belgeler nelerdir?

  • Ücretli Çalışan iseniz Bordro veya Gelir Yazısı: 2 aydan eski olmayan bir adet Güncel Bordro veya SGK sicil no, iş yeri sicil no, aylık net ücret ve maaşınızda haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgilerinizi içeren son 1 ay içerisinde alınmış gelir yazısı ile imza sirküleri
  • Emekli iseniz Emekli Belgesi: Emekli Tanıtım Kartı ve Emekli Aylığı Tahsis Belgesi / Emekli maaşınızı gösteren Banka Hesap cüzdanı
  • Şahıs Şirketi Sahibi iseniz Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi / Güncel işletme hesap özeti
  • Sermaye Şirketi Ortağı iseniz Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
  • Kira Geliri Sahibi iseniz Kira Belgeleri: Kiraya Konu Gayrimenkul Tapusu, 2 yıldan eski olmayan Kira Kontratı ve 2 aydan eski olmayan bir adet Kira Tahsilatına İlişkin Belge
  • Faiz Geliri Sahibi iseniz Hesap Cüzdanı: Başvuru tarihinden sonra alınmış Faiz Geliri Belgesi
  • Çiftçi iseniz Çiftçi Belgesi: Çiftçilik Belgesi ve Zirai Kazancı Gösterir Belgesi

Kolay kredi önek hesaplama

35.000 TL üzerinden 36 ay vade ile yapılacak önek bir kolay kredi hesaplamasında,

     Banka                                                            

                                                                  Faiz Oranı

Masraflar

Çekilecek Net Tutar

Taksitler

Toplam Geri Ödeme

 

Vakıfbank

0,91

370 TL

34.630 TL

1.181,04 TL

42.517,52 TL

Ziraat Bankası

0,98

360 TL

34.640 TL

1.198,12 TL

43.132,39 TL

Halkbank

1,01

350 TL

34.650 TL

1.205,49 TL

43.397,47 TL

İş Bankası

1

345 TL

34.655 TL

1.203,03 TL

43.309,01 TL

Yapı Kredi

1,11

365 TL

34.635 TL

1.230,22 TL

44.287,91 TL

Garanti BBVA

0,99

365 TL

34.635 TL

1.200,57 TL

43.220,64 TL

QNB Finansbank

0,84

365 TL

34.635 TL

1.164,11 TL

41.907,83 TL

Denizbank

1,24

355 TL

34.645 TL

1.262,81 TL

45.461,05 TL

Akbank

1,11

350 TL

34.650 TL

1.230,22 TL

44.287,91 TL

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 22:41
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Anahtar Kelimeler:
2020En Kolay Kredi Veren Bankalar
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