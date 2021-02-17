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En kolay hangi bankadan kredi kartı alınır?

Kredi kartı kullanımı günümüzde oldukça artmış ve bir çok kişinin tercihi haline gelmiştir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde ve nakit para ihtiyacını karşılamada kolaylık sağlayan kredi kartlarını, en uygun hangi bankadan alınabileceği merak konusu oldu. Tüm detaylı bilgiler haberimizde..

17 Şubat 2021 Çarşamba 13:00
En kolay hangi bankadan kredi kartı alınır?
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Kredi kartları hayatımızı oldukça kolaylaştırmaktadır. İntenet üzerinden yapılan alışverişlerde kolaylık sağlayan kredi kartı, herkes için vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Ayrıca satın alınan pahalı ürünler için de taksit imkanı bulunmaktadır. Artık günümüzde bir kişinin birden fazla kredi kartı bulunmaktadır. Sağlanan kolaylıklar sebebi ile kredi kartı kullanmayı tercih eden kişiler, öncelikle kart almadan hangi bankanın hangi avantajı sağladığına dikkat etmelidir. 

KREDİ KARTI ALIRKEN  DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kredi kartı kullanımı için önem vermeniz gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Maddi anlamda kolaylık sağlayan bu kartlar, yanlış kullanım sebebi ile başınıza bela da olabilir. Bu yüzden kart seçiminizde dikkat etmeniz gereken birkaç husus bulunmaktadır. 

Yapılacak olan harcamaların limitine ve türüne göre kredi kartı seçmenizi öneririz. Eğer yapacağınız alışveriş düşük ücrette ise düşük limitli kart kullanmanız daha mantıklı olacaktır. 

HANGİ BANKALAR DAHA KOLAY KART VERİYOR?

Kredi kartı almak için başvuru yaptığınızda, tamamlanması gereken işlemler için belirli bir süre bekleyebilmektesiniz. Bu süreyi beklemek istemeyen kişiler en hızlı hangi bankanın kredi kartı verdiğini merak ediyor. 

- Aktif Bank

- Akbank- Axess

-Halkbank

- Denizbank- Bonus

- İş Bankası

-TEB 

-Ziraat 

-Vakıfbank

-Yapıkredi

-Garanti BBVA 

 

LİMİT  BELİRLEME İŞLEMİ 

Kredi kartı limitini ne yazık ki siz belirleyemiyorsunuz. İstediğiniz limiti bildirseniz bile, aldığınız aylık maaş üzerinden size bir limit çıkarılıyor.  İlk kez kredi kartı alan kişiler için 12 ay süre aylık ücretlerinin iki katı, 12. aydan sonra ise 4 katı olmak üzere limit belirlenmektedir. Belirli bir aylık ücreti bulunmayan kişiler için ise asgari ücretin 2 katı olacak şekilde limit belirlenmektedir. 

Öneğin, aylık 4 bin tl kazancınız var ise, ilk 12 ay 8 bin tl kredi kartı limitiniz olmaktadır. 12.aydan sonra ise 16 bin tl kart limitiniz olmaktadır.

EN KOLAY KREDİ BAŞVURUSU

Öncelikle, kart başvurusu yapacak iseniz, bankaların verdiği kredi kartlarının özelliklerini incelemelisiniz. Başvuruda bulunabilecek kişilerin özelliklerini araştırdıktan sonra da, size kredi kartı vereceğini düşündüğünüz, yani bankanın aradığı özellikleri karşılıyorsanız,başvuruda bulunmalısınız. 

Başvuru için intenet bankacılığı üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Ayrıca cep şubelerinden veya sms yolu ile de başvuruda bulunabilirsiniz. 

AKTİF BANK KREDİ KARTI BAŞVURU İŞLEMİ

En fazla kart kullanımına sahip olan bankalardan biri de Aktif Bank!

Kullanım kolaylığı sağlaması nedeni ile müşterileri oldukça memnun eden banka, tek tip kredi kartı yerine çeşitli kartlar ile müşterileri kendine çekmeyi başarmaktadır. 

Bu bankadan iki kart seçimi yapabilirsiniz. Birincisi, passoling, diğeri ise paso kredi kartıdır. Passoling kartta ek özellikler bulunmaktadır. 

PASSOLİNG KARTI 

Spor severler için özellikle hazırlanmış bir karttır. Stadyumlarda kolay bir şekilde maç izlemeye yarayan bu kart, hem yurt içinde hem de yurt dışında nakit para olarak da kullanılabilmektedir. 

Tuttuğunuz takıma da bu kart sayesinde bağışta bulunabilmektesiniz. Aktif Bank’ın sözleşmesinin bulunduğu illerde de ulaşım kartı olarak kullanılabilmektedir. 

PASSO KARTI

Mastercard ve Vısa kart olan her yerde kullanılabilmektedir. Nakit avansa ihtiyaç duyulduğu takdirde karttan bu ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz. Tek ve taksitli çekim ile ve kart ücreti ödemesi olmadan rahatça alışverişlerinizi tamamlayabilirsiniz. 

AKTİF BANK BAŞVURU 

Hem banka şubelerinden hem de intenet üzerinden kolayca başvuruda bulunabilirsiniz. Yaptığınız başvurularda bilgilerinizi eksiksiz ve tam olarak verdiğinizden emin olmalısınız. 

İSTENİLEN EVRAKLAR 

- Nüfus cüzdanı

-İkametgah 

-Aylık gelir belgesi

Temelde istenilen belgeler yukarıdaki gibidir. Fakat bankalar bunlar haricinde sizden farklı belgeler de talep edebilmektedir. 

WEB SİTESİNDEN BAŞVURU

Bu yöntem diğerlerine göre daha basit olmaktadır. Kart almak istediğiniz bankanın intenet sitesine giriş yaparak, başvuruda bulunabilirsiniz. Burada istenilen bilgiler eksiksiz ve tam olarak girilmelidir. Yoksa işlemlerinizde aksamalar meydana gelebilir. 

CEP ŞUBESİNDEN BAŞVURU

Çalışmakta olduğunuz bir bankadan kart talebinde bulunacaksanız cep şubesine giriş yaparak rahatlıkla başvuruda bulunabilirsiniz. Menü kısmından kredi kartı başvuru işlemine tıklayarak, gerekli bilgileri girmelisiniz. Başvurudan sonra onay süreci için birkaç gün beklemeniz gerekebilir. 

BANKADAN BAŞVURU

Daha zor işlemler gerektiren bir yol olsa da bir çok kişinin tercih ettiği yöntemdir. Nüfus cüzdanınız ile banka şubelerinden birine gidip,başvuruda bulunabilirsiniz. Sizden istenilen gerekli belgeleri de götürdükten sonra, işleminiz değerlendirme sürecine alınır. 

MÜŞTERİ HİZMETLERİ BAŞVURU

Kart almak istediğiniz bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak, başvuruda bulunabilirsiniz.



Son Güncelleme: 17.02.2021 13:00
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Anahtar Kelimeler:
AktifbankKredi KartıBanka
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