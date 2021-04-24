En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?

Forex yatırım piyasasında daha fazla kazanmak ve güvenilir yatırımlar yapabilmek için SPK onaylı olan devlet güvenceli bir kurum ya da şirket tercih edilmelidir. Forex’te yatırım yapmak istiyorsanız haberimizi okuyarak en güvenilir yerli ve yabancı şirketlere ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin en güvenilir SPK lisanslı Forex şirketleri

Forex piyasası insanlara, küçük yatırımlar ile büyük kazançlar elde etme imkanı sunuyor. Türkiye’nin en güvenilir Forex şirketlerini, güvenilirlik ve sunduğu avantajlar açısından güven veren, en iyi aracı kurum ödüllü, SPK denetimindeki, SPK’ya kayıtlı şirket listesi ile zengin bir portföye sahiptir. Bu şirketlerde FCA, ASIC gibi lisanslar özellikle aranan niteliklerdendir.

En iyi yerli Forex şirketleri

Ülkemizde SPK lisanslı en iyi Forex şirketleri:

Gcm Yatırım Menkul Kıymet A.Ş:

Türkiye’de bulunan, en büyük sermayaye sahip ve güvenilir olan bir yatırım şirketidir. Gcm Yatırım kaldıraç oranı yüksek ve daha önce para güvenilirliği açısından hakkında olumsuz yorum bulunmayan aracı şirkettir. GCM yatırım yasal ve lisanslı bir şirkettir. En iyi uzmanlık alanları kaldıraç sistemlerinde yapılan işlemlerdir. Gün içinde çabuk ve kolay para transferi yapabilirsiniz. Yatırım ve Piyasa Analizi ve nitelikli yatırım danışmanlarına sahiptir. 24 saat ayrıntılı ve anlaşılır destek eğitimleri sunmaktadır. GCM A.Ş. ARK/KAS-8″ numaralı yetki belgesi ile aracı kurum hizmeti verir. Birçok aracı kuruluş gibi Meta Trader 4 online uygulaması ile hizmet vermektedir.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.:

Ülkemizde İntegral Yatırım forex siteleri arasında en güvenilir şirketlerdendir. Döviz piyasası, ham madde yatırımları konusunda uzmanları ile iyi aracı kurumlardandır. İntegral Yatırım A.Ş. ham madde yatırımları konusunda uzmandır. 7/24 destek ile yatırımcılara güvenilir bir profil çizmektedir. Kaldıraçlı alım-satım yetki belgesine sahiptir. Canlı Analiz imkanı sunar. Vadeli kontrat, Gümüş, altın ve kıymetli madenler gibi değerler üzerinde Meta ve Web Trader uygulamaları ile online yatırım imkanı sağlar. İntegral Yatırım 2015 yılında ‘Türkiye’nin en iyi Forex şirketi’ ünvanına sahip olmuştur.

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.:

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. SPK lisanslı aracı kurum hizmeti vermektedir. Mobil uygulamalar ve web sitelerinden kendilerine ait Paritem Platformları ile işlem yapmak istiyorsanız Meta Trader 5 uygulamasını yükleyerek işlemlerinize devam edebilirsiniz. Anadolu bank şubelerinde açtırdığınız döviz hesabı ve belirlenen tutarda USD yatırarak, Paritem kaldıraçlı işlemler sözleşmesinin imzalanması gerekmektedir. Daha sonra Takasbank A.Ş. bünyesinde adınıza açılan hesaptan transfer işlemleriniz yapılacaktır. 2012 yıldan itibaren SPK onaylı olarak faaliyettedir.

ALB Menkul Değerler A.Ş.:

Şirket, geniş yetkili aracı kurum belgesi ile Foreks piyasasında aracı şirket olarak faaliyet göstermektedir. Bireysel portföy yöneticiliği konusunda güvenilirdir. Geniş Yetkili Aracı Kurum Belgesi’ ne sahip bir kurumdur. Swap oranları ve yatırım analizleri ile güvenilir firmalardandır.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş:

Yatırım piyasasında hızlı alım satım işlemlerini gerçekleştirme performansı, işlem hacmi yönünden güven veren yatırım aracı şirketidir. Yapı kredi kendi sitesi FxBox ile 7 gün 24 saat piyasalara erişim imkanı, alım satım kaldıraçlı işlemleri online yapma olanağı sağlar. Forex piyasası’nda kar zarar emirlerini kolaylıkla yapacağınız finansal uzmanlarla çalışırlar.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş:

Garanti BBVA Yatırım Fx Trader üzerinden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 100 kata kadar kaldıraç oranları ile yatırımlarınızı kâra dönüştürebilirsiniz.

Halkbank Yatırım Forex A.Ş:

Halk Yatırım mobil uygulaması ile online kullanım sağlanır. Halk bank yatırım şubelerinde hesap açtıktan sonra en az 50 deneme işlemini 6 günde yapmak zorunludur. İşlemlerinizi sadece nakit USD ile yapabilirsiniz. Kredi kartı hariç para yatırma ve çekme işlemlerinizi aynı gün yapma imkanı sağlar. Halkbank FX trader uygulaması ve MetaTrader uygulamalarını android ve ios uygulamasına yükledikten sonra işlemlerinize buradan devam edebilirsiniz. İşlemlerinizde komisyon oranı yoktur. İşlem ekstreleriniz e-mail yolu ile iletilir.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş:

Alnus Yatırım kullanıcılara online üyelik işlemlerinde, sağlam teknolojik yapısı ile güvenilir bir profil çizmektedir. Güçlü bir öz sermayesi ve rekabetçi komisyon oranları ile öne çıkıyor. Alt limit olmadan hesap açılışlarınızı yapabilir, hızlı para çekme ve yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Rekabetçi spread oranları ve hesap türleri sunar. Ücretsiz eğitimleri olan SPK onaylı forex firmalarındandır. 2016 yılı içerisinde ‘Türkiye’nin En İyi Yeni Forex Markası’ ödülünü almıştır.

AHL Yatırım Menkul Değerler A.Ş:

Ahlatçı Yatırım Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Efektif Döviz Piyasası 8.üyesidir. SPK onayı ile 2016 yılından beri Forex piyasasında yer alır. Metatrader 5 terminal uygulaması ile hesap açma ve yönetme işlemlerinize ulaşabilirsiniz. Uzman kadrosu ile 5/24 online danışmanlık ve destek hizmetleri ile güvenilirlik sunar. Sermaye yapısının güçlülüğü ve avantajları ile alım satım işlemlerinizde güçlü analizlerle yüksek kazançlar elde etmenizi sağlayan aracı kuruluştur.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş:

QNB Finansinvest Yatırım Menkul Değerler A.Ş:

Gedik A.Ş. 2012 yılında kaldıraçlı sistemler alım-satım yetki belgesini almıştır. Deneme hesabı ve online eğitim destek hizmetleri ile gerçek hesap açmadan önce deneyim kazanabilme imkanı sağlar. 5 gün 24 saat işlem yapılabilen likit ve aktif bir aracı kurumdur. Meta Trader 4 uygulaması ile online işlemlerinizi gerçekleştirir, uzman görüşlerine istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Hesap açılış ve alım satım işlemlerinin yürütülmesi, yatırımcı odaklı hizmet, sağlam teknolojik alt yapısı ve MT4 ile teminatın 100 katına kadar işlem yapma olanağı bulunur.

Yaklaşık 7 farklı paritede sunulan tüm işlemlere QNB Finansinvest uygulaması ile kolaylıkla erişebilir hesap açma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. QNB Finansinvest mobil uygulaması ile piyasaları kolaylıkla takip edebilir, pratik ve kolay kullanımı ile işlemler daha hızlı bu platformda gerçekleştirilebilir. Komisyon oranları düşüktür. SPK onaylıdır.

SPK tarafından yasaklanan Forex şirketleri 2021

Aracı kurumların bazılarının SPK tarafından yetki belgesi iptal edilmiştir. 2012 yılında 2019 yılı itibariyle Destek Yatırım Şirketi ve XTB Menkul Kıymetler A.Ş.’yi satın alarak X Trade Brokers olarak çalışan aracı kurumun faaliyetleri de 2017 yılında Türkiye’de durdurulmuştur.

En iyi yabancı Forex şirketleri

Yurt dışı Forex şirketleri yatırım konusunda özellikle borsa dışında Forex platformu ile detaylı analizleri ve Türkçe destekleri ile yatırım yapmak isteyenler için tercih edilen Forex aracı kurumlarındandır. İşte güvenilir şirketler:

Olive Markets:

Türk yatırımcılar arasında en çok terich edilen yabancı Forex firmalarındandır. Türkçe desteklidir. Hesap açmadan kullanımına kadar uzman desteği sunar. IFSC ve Glofsa lisansı ile kullanıcılar için güvenli bir portföy sunar. Tüm yatırım fonlarınızı güvenli hesaplarda değerlendirir. Alış satış farkı oldukça düşük olduğundan avantajlı alım satım gerçekleştirmenizi sağlar. Meta Trader 4 uygulaması ile kendi çalışma grafiklerinizi oluşturabilir ve günlük işlemlerinizi takip edebilirsiniz.

FxPro Forex Şirketi:

Uyguladığı düşük komisyonlar ile, geniş intenet ağı ile tüm karlı işlemler tek bir siteden sağlandığından en çok tercih edilen yabancı foreks şirketleri arasında yerini almıştır. Marjları küçük oranlarda olup, komisyonlar düşüktür. Para çekme ve yatırma işlemleri oldukça kolaydır. Çok sayıda dilde destek vermekte olup, Türkçe destekli olarak 5/24 hizmet vermektedir. Tek sitede yapılan geniş yüzdeli işlemlerle güven veren bir yatırımcı portföyüne sahiptir.

Exness Forex Broker:

Avrupa’nın da en iyi yatırım şirketlerinden olan Exness, FCA ve CySEC lisansı ile güvenli yatırım tercihi sunmaktadır. Uluslar arası lisanslı, kaldıraç oranı olarak en yüksek oranı sunan firmalardan biridir. Düşük ve yüksek yatırımcılar için ayrı hesaplarda paranın tutulması imkanı sağlar. Forex Exness hesabı ile kolaylıkla para aktarımlarınızı ve kontrollerinizi yapabilirsiniz. Türkçe desteklidir.

Ekol Fx:

Firma birçok avantaja sahiptir. Türkçe destekli ve güvenilir yatırım danışmanlığı sunar. Farklı ülkelerde çok dilli olarak hem online hem telefondan destek sunmaktadır. Komisyon oranı yoktur. Yatırımcılara en çok tercih edilen MetaTrader 4 ve MetaTrader5 uygulaması ile hizmet vermektedir.

Pepperstone:

5/24 destek verir. Avustralya ASIC firmasının denetimi altındadır. Düşük spreadler ile yatırımlarda avantaj sahibi olursunuz. Spread oranları düşüktür. Hesap türleri Razor, Standard ve Swap-Free olup, az oranda komisyon almaktadır. Ancak türkçe desteği olmaması tek dezavantajı arasındadır. Android, mac ve ıos destekli MT4 ve MT5 Web Trader uygulamaları ile işlem yapma olanağı sağlar.

Hantec Fx Global:

Yurtdışı aracı kurumlarından olan Hantec Global’ın güvenilirliği için sahip olduğu FCA, ASIC gibi lisanslarına bakılabilir. Bu lisanslar dünya çapında iyi lisanslar olup, firmanın işlem hacmini ve güvenilirliğini arttırmaktadır. En uygun alt yapı ile kullanıcı güvenilirliği sağlamış durumdadır. Tüm finansal işlemleriniz için komisyon oranı da kesilmez. Tüm yatırımlarınızı anında hesabınıza çekebilirsiniz. Yüksek kaldıraç oranları ile işlem yapma imkanı sunar.

FBS:

2018 yılında ‘En İyi ve En Şeffaf Forex Yatırım Hesabı’, ‘Asya’da en iyi Forex Şirketi’ unvanlarına sahiptir. Sabit marjlara sahip olup, minimum para yatırma 1 usd olarak belirlenmiştir. 2011 -2014 yıllarında ‘En iyi mini Forex aracı kurumu’, ‘En İyi Forex Aracı Kurum’ ödülleri almıştır. 2009 yılında kurulmuş olan lisanslı bir aracı kurum olan FBS, CySec ve IFSC denetimine tabi, Türkçe hizmet vermekte olup, 1:3000 oranı ile yüksek kaldıraç oranına sahiptir. 2,5 milyondan fazla yatırımcı portföyüne sahiptir. Türkçe desteklidir. Çoğu Forex firmasının tercih ettiği MetaTrader4 uygulaması ile kullanımı kolay olup anlaşılır bir kullanım sağlar.

Lite Forex:

Forex MetaTrader4 ve MetaTrader5 uygulamaları ile hizmet vermektedir. Kaldıraç oranları oldukça yüksektir 1:1000 kadar ulaşmaktadır. Tüm hesap türlerinde takassız hizmetler sunan bir aracı kurumdur. 10 yılı aşkın deneyime sahip, CySEC denetimine tabidir. Varlıkların genişliği, günlük 100 usd kadar para çekme imkanı vermesi, Kredi / banka kartı (Visa ve Mastercard), banka transferi veya nakit para yatırma seçenekleri mevcuttur.

AvaTrade:

2006’dan beri aktif olarak piyasada yer alır. İrlanda merkezli ASIC lisansına sahip firma bir çok dilde destek sunmaktadır. Türkçe desteği şu an mevcut değildir. Küçük sermayeler ile yatırımlarınızı yapma olanağı sağlayan AvaTrade ücretsiz demo imkanı ile piyasayı görme imkanı sunar.