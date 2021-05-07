En güvenilir kripto para (bitcoin) borsaları hangileri? En iyi kripto para borsası en iyi türk ve yabancı kripto uygulamaları ve özellikleri

En iyi Türk kripto para borsaları siteleri

Btctürk Pro Borsası:

Ülkemizde en iyi Türk sanal para sistemi olarak bilinen btcTürk borsası alım ve satım işlemlerini işlemlerine oldukça kolay bir yol sunmaktadır. Güvenirliğinin yan sıra en geniş hacimli olma özelliğini de taşımaktadır. Türkiye üzerinde çeşidi bankalarla anlaşmalı olan BtcTürk 7/24 saat likit giriş çıkış işlemlerini gerçekleştirdiği tercih noktası olmaktadır. Ayrıca yapılan işlemlerde kullanıcılarına daha düşük dövizci fiyatlar ve para alım satım ücretleri tahsil etmektedir. BtcTürk Türkiye'nin ilk bitcoin sana parası olmasına yönelik dünyadaysa sanal paralar arasında 4. sırada yer almaktadır.

Paribu sitesi:

Ülkemizde başka bir güvenilir sanal para olarak bilinen paribudur. 2010 yılında faaliyete geçerek çalışmalarını halen sürdürülmektedir en geniş borsa hacmini taşıyan sanal paralar içerisinde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra başlattığı kampanyalarla farklı yenilikler sunmaktadır.

Bitexen borsa sitesi:

Güvenirlik bakımından bakıldığında en çok tercih edilen borsa sitesi oldukça kolay alım satım işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bunun dahilinde yapılan işlemlerde kesilen komisyon payını daha düşük tutmaktadır. Son zamanlarda oluşturduğu kendi parası olan exxen coin ile oldukça bir bilgi sahibi oldu. Bu oluşturulan para birimi ile yatırım yapabilme ya da transfer imkanı oluşturma mevcut duruma geldi.

İcrypex borsa sitesi:

Bilinen icdypex borsası diğer döviz türleri ile de işlemlerini gerçekleştirilmesinde mevcut hale getiren bir borsa türüdür. Hızlılığı ve az komisyon fiyatı ile oldukça tercih edilen bir yapıdadır. İcrypex borsası Xbox bilişim A.Ş ye ait kripto para alım satım borsası olarak da bilinmektedir. 2018 yılında meydana gelen borsa türü para transferlerinde komisyon almaması ile ünlüdür.

Koinim borsa sitesi:

Ülkemizde aktifliğini sürekli olarak devam ettiren borsa türlerinden biridir özelliği ise hacim oranı diğer borsa türlerine göre daha idealidir.