Birçok vatandaş fatura, çek veya senet karşılığında ticari mallarını bazı şirketlere devrediyor. Buna da ‘’faktoring’’ adı veriliyor. Bu işlem küçük işletmelerin acil nakit ihtiyacını sağlayabildiğinden sıklıkla tercih ediliyor. Fakat bazı insanlar bu şirketlerin güvenilir olup olmadığının anlaşılması için intenet üzerinden derin bir araştırma yapıyor. Peki en güvenilir faktöring şirketleri hangileri?
Faktoring Başvurusu İçin Gereken Belgeler Neler?
Faktoring başvurusu yapmak isteyen şirketler anonim, limited ve şahsi şirketler olmak üzere 3 kısma ayrılıyor. Başvuran kişilerden ayrı, şirketlerden ayrı belgeler isteniyor. İşte faktöring başvurusu için istenen belgeler:
- Kimlik bilgileri
- İmza beyanları
- Kuruluşların İkametgah Belgesi
- Vergi Levhası
- Fatura ve fatura yerine geçen belgeler
- Ortakların kimlik belgeleri
- Vergi levhası
- Ticaret Sicil Gazetesi
- Adres beyanı ve ortaklarının ikametgah belgeleri
- İmza sirküleri belgelerinin gösterilmesi gereklidir.
En Güvenilir Faktoring Şirketleri Hangileri?
Faktoring başvurusu yapmak isteyenlerin aklındaki en büyük soru işareti işlem yaptıkları şirketin güvenilir olup olmadığıdır. Bu şirketlerin büyük bir kısmı İstanbul ve İzmir’de bulunmaktadır. Birçok şirket bu konuda kendisini kanıtlamıştır fakat işi şansa bırakmamak adına yine de araştırma yapılması gerekebilir. İşte en güvenilir faktöring şirketleri ve onların adresleri:
ABC Faktoring A.Ş.
(Rüzgarlıbahçe Mah.,Kavak Sokak,Smart Plaza,No:31/1/10 Beykoz/İstanbul)
Acar
(Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sokak No:29 34394 Esentepe/İstanbul)
Ak Faktoring
(Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe/Şişli/İstanbul)
Akdeniz
(Bulgurlu Mah. Gürpınar Caddesi No: 15/7 Üsküdar/İstanbul)
Akın
Teşvikiye, Hüsrev Gerede Caddesi No:100 Kat 5-6 80200 İstanbul
Anadolu Faktoring
Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Kat:3 Ümraniye/İstanbul
Arena
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat:11 Maslak/İstanbul
Başer Faktoring
Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş/İstanbul
Atılım Faktoring
Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi No:4-6, Kat:5, D:25, 26, 27, 28, 29 Şişli/İstanbul
Bien
Pelitözü Mahallesi, Ayazma Sokak, Bien Yapı Sitesi No: 52 Merkez-Bilecik
Bayramoğlu
Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi Vişneli Sokak No:2 Bakırköy/İstanbul
C Faktoring
Rüzgarlıbahçe Mah. Kumlu Sokak Bankpozitif Apt. No:3 K:1 Kavacık Beykoz/İstanbul
Creditwest
Büyükdere Caddesi Enka Binası No:108 Kat:1 34394 Esentepe/Şişli İstanbul
Çağdaş
Esentepe Mah. Yıldız Posta Cad. No 9/4 Şişli İstanbul
Çözüm
Halkalı Merkez Mahallesi, Atlas Sokak, Digicom Plaza Sitesi No:12/10 Küçükçekmece/İstanbul
Deniz
Büyükdere Caddesi No:141 Kat:8 34394 Esentepe Şişli/İstanbul
Destek
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:175/165 Şişli/İstanbul
Doğa
Doruk
Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Cad.No:12 Trump Towers Kule 2, Kat 24, 34387 Mecidiyeköy-Şişli-İstanbul
Devir
Maslak Mah Meydan Sk. Veko Giz Plaza K:7 No:23-24 Sarıyer/İstanbul
Eko Faktoring
Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Ekspo
Spring Giz Plaza B Blok Kat:1 Meydan Sokak 34398 Maslak/İstanbul
Global Faktoring
Aydıntepe Mah. Tersane Sk. No:1 Kat:1-2 D:1-2-3-4-7-8 Tuzla/İstanbul
Gsd
Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe/İstanbul
Huzur
Büyükdere Caddesi No:74/A Torun Center D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
İstanbul Faktoring A.Ş.
Maslak Mah. Bilim Sokak Sun Plaza Apt. No:5a/20 Sarıyer/İstanbul
Kapital
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:3-5/7 Sarıyer/İstanbul
Kent
Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:6 Kat:4/A Elmadağ Şişli-İstanbul
Lider
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 100/102 Mayısa Akar Center Kat:25 No:96/97 Şişli/İstanbul
Kredi Finans
Göktürk Beldesi İstanbul Caddesi Kartal Sok. Başaran Plaza No:6 K:4 Kemerburgaz/İstanbul
Mert Finans
Mahmutbey Mahallesi 2418. Sokak No: 135-137 Bağcılar-İstanbul
Mng Faktoring
İnönü Mah. Cumhuriyet Cd.No:91 Elmadağ – Şişli/İstanbul
Optima Faktoring
Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:1b Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 11 Maslak- Sarıyer / İstanbul
Pamuk
Merkez Mahallesi , Develi Caddesi, No:14 34406 Kagithane Istanbul
Parafinans
Oruç Reis Mahallesi, Tekstilkent Caddesi No: 12/B (Koza Plaza B Blok Kat: 22) Esenler/İstanbul
Sardes
Eski Büyükdere Cad.,No:9, İz Giz Plaza D:71 Maslak/Sarıyer/İstanbul
Sümer Faktoring
Keskinkalem Sok. No:39/1 34394 Esentepe/İstanbul
Şirinoğlu
Levent Mah. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:12/14 No:30-34-35 Beşiktaş/İstanbul
Tam Finans
Cemal Sahir Sokak. Profilo Plaza A Blok Kat:2 Mecidiyeköy/İstanbul
Tradewind
Maslak Mahallesi, Maslak Meydan Sokak, Spring Giz Plaza, No: 5/58 Sarıyer-İstanbul
Tuna
Ankara Cad. Monero İş Merkezi No:221 Kat:2-3 Eminönü/İstanbul
Ulusal
Maslak Mahallesi, Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B. Blok Kat:10 34398 Şişli – İstanbul
Vdf Faktoring
Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi No:14/A Tekfen Ofispark A1 Blok Kat:3 34406 Kağıthane/İstanbul
Yaşar
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cd. Selenium Retro 9 A Blok No:16/1-42 34158 Bakırköy/İstanbul
Yeditepe
Büyükdere Caddesi Oyal İşhanı No:108/1 Kat:6 Esentepe Şişli/İstanbul
Zorlu Faktoring
Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat:1 34394 Şişli/İstanbul
Bu şirketlerin yanında TEB, Şekerbank, Yapı Kredi, Halkbank ve QNB Finansbank gibi tanınmış bankalar da vatandaşlara faktöring hizmetini sağlayabiliyor.