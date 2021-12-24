Birçok vatandaş fatura, çek veya senet karşılığında ticari mallarını bazı şirketlere devrediyor. Buna da ‘’faktoring’’ adı veriliyor. Bu işlem küçük işletmelerin acil nakit ihtiyacını sağlayabildiğinden sıklıkla tercih ediliyor. Fakat bazı insanlar bu şirketlerin güvenilir olup olmadığının anlaşılması için intenet üzerinden derin bir araştırma yapıyor. Peki en güvenilir faktöring şirketleri hangileri?

Faktoring Başvurusu İçin Gereken Belgeler Neler?

Faktoring başvurusu yapmak isteyen şirketler anonim, limited ve şahsi şirketler olmak üzere 3 kısma ayrılıyor. Başvuran kişilerden ayrı, şirketlerden ayrı belgeler isteniyor. İşte faktöring başvurusu için istenen belgeler:

- Kimlik bilgileri

- İmza beyanları

- Kuruluşların İkametgah Belgesi

- Vergi Levhası

- Fatura ve fatura yerine geçen belgeler

- Ortakların kimlik belgeleri

- Vergi levhası

- Ticaret Sicil Gazetesi

- Adres beyanı ve ortaklarının ikametgah belgeleri

- İmza sirküleri belgelerinin gösterilmesi gereklidir.

En Güvenilir Faktoring Şirketleri Hangileri?

Faktoring başvurusu yapmak isteyenlerin aklındaki en büyük soru işareti işlem yaptıkları şirketin güvenilir olup olmadığıdır. Bu şirketlerin büyük bir kısmı İstanbul ve İzmir’de bulunmaktadır. Birçok şirket bu konuda kendisini kanıtlamıştır fakat işi şansa bırakmamak adına yine de araştırma yapılması gerekebilir. İşte en güvenilir faktöring şirketleri ve onların adresleri:

ABC Faktoring A.Ş.

(Rüzgarlıbahçe Mah.,Kavak Sokak,Smart Plaza,No:31/1/10 Beykoz/İstanbul)

Acar

(Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sokak No:29 34394 Esentepe/İstanbul)

Ak Faktoring

(Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:9 Esentepe/Şişli/İstanbul)

Akdeniz

(Bulgurlu Mah. Gürpınar Caddesi No: 15/7 Üsküdar/İstanbul)

Akın

Teşvikiye, Hüsrev Gerede Caddesi No:100 Kat 5-6 80200 İstanbul

Anadolu Faktoring

Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Kat:3 Ümraniye/İstanbul

Arena

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat:11 Maslak/İstanbul

Başer Faktoring

Kültür Mahallesi, Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:2 34340 Beşiktaş/İstanbul

Atılım Faktoring

Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, Propa Plaza İş Merkezi No:4-6, Kat:5, D:25, 26, 27, 28, 29 Şişli/İstanbul

Bien

Pelitözü Mahallesi, Ayazma Sokak, Bien Yapı Sitesi No: 52 Merkez-Bilecik

Bayramoğlu

Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi Vişneli Sokak No:2 Bakırköy/İstanbul

C Faktoring

Rüzgarlıbahçe Mah. Kumlu Sokak Bankpozitif Apt. No:3 K:1 Kavacık Beykoz/İstanbul

Creditwest

Büyükdere Caddesi Enka Binası No:108 Kat:1 34394 Esentepe/Şişli İstanbul

Çağdaş

Esentepe Mah. Yıldız Posta Cad. No 9/4 Şişli İstanbul

Çözüm

Halkalı Merkez Mahallesi, Atlas Sokak, Digicom Plaza Sitesi No:12/10 Küçükçekmece/İstanbul

Deniz

Büyükdere Caddesi No:141 Kat:8 34394 Esentepe Şişli/İstanbul

Destek

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:175/165 Şişli/İstanbul

Doğa

Doruk

Bağdat Caddesi No:361-4 Ostim Ankara

Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Cad.No:12 Trump Towers Kule 2, Kat 24, 34387 Mecidiyeköy-Şişli-İstanbul

Devir

Maslak Mah Meydan Sk. Veko Giz Plaza K:7 No:23-24 Sarıyer/İstanbul

Eko Faktoring

Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza No:3 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Ekspo

Spring Giz Plaza B Blok Kat:1 Meydan Sokak 34398 Maslak/İstanbul

Global Faktoring

Aydıntepe Mah. Tersane Sk. No:1 Kat:1-2 D:1-2-3-4-7-8 Tuzla/İstanbul

Gsd

Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe/İstanbul

Huzur

Büyükdere Caddesi No:74/A Torun Center D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul

İstanbul Faktoring A.Ş.

Maslak Mah. Bilim Sokak Sun Plaza Apt. No:5a/20 Sarıyer/İstanbul

Kapital

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:3-5/7 Sarıyer/İstanbul

Kent

Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:6 Kat:4/A Elmadağ Şişli-İstanbul

Lider

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 100/102 Mayısa Akar Center Kat:25 No:96/97 Şişli/İstanbul

Kredi Finans

Göktürk Beldesi İstanbul Caddesi Kartal Sok. Başaran Plaza No:6 K:4 Kemerburgaz/İstanbul

Mert Finans

Mahmutbey Mahallesi 2418. Sokak No: 135-137 Bağcılar-İstanbul

Mng Faktoring

İnönü Mah. Cumhuriyet Cd.No:91 Elmadağ – Şişli/İstanbul

Optima Faktoring

Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:1b Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 11 Maslak- Sarıyer / İstanbul

Pamuk

Merkez Mahallesi , Develi Caddesi, No:14 34406 Kagithane Istanbul

Parafinans

Oruç Reis Mahallesi, Tekstilkent Caddesi No: 12/B (Koza Plaza B Blok Kat: 22) Esenler/İstanbul

Sardes

Eski Büyükdere Cad.,No:9, İz Giz Plaza D:71 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Sümer Faktoring

Keskinkalem Sok. No:39/1 34394 Esentepe/İstanbul

Şirinoğlu

Levent Mah. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:12/14 No:30-34-35 Beşiktaş/İstanbul

Tam Finans

Cemal Sahir Sokak. Profilo Plaza A Blok Kat:2 Mecidiyeköy/İstanbul

Tradewind

Maslak Mahallesi, Maslak Meydan Sokak, Spring Giz Plaza, No: 5/58 Sarıyer-İstanbul

Tuna

Ankara Cad. Monero İş Merkezi No:221 Kat:2-3 Eminönü/İstanbul

Ulusal

Maslak Mahallesi, Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B. Blok Kat:10 34398 Şişli – İstanbul

Vdf Faktoring

Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi No:14/A Tekfen Ofispark A1 Blok Kat:3 34406 Kağıthane/İstanbul

Yaşar

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cd. Selenium Retro 9 A Blok No:16/1-42 34158 Bakırköy/İstanbul

Yeditepe

Büyükdere Caddesi Oyal İşhanı No:108/1 Kat:6 Esentepe Şişli/İstanbul

Zorlu Faktoring

Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat:1 34394 Şişli/İstanbul

Bu şirketlerin yanında TEB, Şekerbank, Yapı Kredi, Halkbank ve QNB Finansbank gibi tanınmış bankalar da vatandaşlara faktöring hizmetini sağlayabiliyor.