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En Güvenilir Bitcoin kripto para alış satış borsa siteleri hangileri?

Son dönemin en çok tartışılan konularından biri de kripto para alım satımıdır. Kripto para birimlerinden biri olan ve muhtemelen de en popüleri olan Bitcoin, Elon Musk sayesinde zirveye oynuyor. Talep bu kadar artmış haldeyken hangi kripto alım satım sitesi en güvenilir? Konu ile ilgili bilgilere yazımızda yer verdik.

11 Şubat 2021 Perşembe 00:47
En Güvenilir Bitcoin kripto para alış satış borsa siteleri hangileri?
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Elon Musk’ın twitter üzerindeki bitcoin paylaşımı üzerine binlerce kişi Bitcoin’e yatırım yaptı. Musk, sahibi olduğu Tesla üzerinden 1.5 milyar dolarını Bitcoin’e yatırdıktan sonra insanlar da paralarını bitcoin ile değerlendirmek istedi. Bunun sonucunda da Bitcoin’de inanılmaz bir değer artışı yaşandı.

 

Kripto para piyasası bu kadar gözde hale gelmişken de insanlar nasıl kripto para alım satımı  yapacaklarını ve hangi site üzerinden yapmaları gerektiğini merak eder oldu.

 

Bu konu hakkında kullanıcı yorumlarını da göz önünde bulunduran uzmanlar bir liste yapmış durumda. Liste şu şekildedir;

 

Binance

 

Thodex

 

Coinbase Pro

 

Bitfinex

 

Kraken

 

Kucoin

 

Şeklinde ilerleyen liste en güvenilir ve kullanılır olan kripto alım satım siteleridir.

 

Kripto para alım satımı sırasında en önemli şey güvenilir bir site bulmaktır. Bunun için de uzun zamandır piyasada olan ve kullanıcı sayısı- yorumları yüksek olan siteleri tercih etmenizi öneririz.

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 00:47
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BitcoinKriptoKripto Para
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