En Güvenilir Bitcoin kripto para alış satış borsa siteleri hangileri?

Elon Musk’ın twitter üzerindeki bitcoin paylaşımı üzerine binlerce kişi Bitcoin’e yatırım yaptı. Musk, sahibi olduğu Tesla üzerinden 1.5 milyar dolarını Bitcoin’e yatırdıktan sonra insanlar da paralarını bitcoin ile değerlendirmek istedi. Bunun sonucunda da Bitcoin’de inanılmaz bir değer artışı yaşandı.

Kripto para piyasası bu kadar gözde hale gelmişken de insanlar nasıl kripto para alım satımı yapacaklarını ve hangi site üzerinden yapmaları gerektiğini merak eder oldu.

Bu konu hakkında kullanıcı yorumlarını da göz önünde bulunduran uzmanlar bir liste yapmış durumda. Liste şu şekildedir;

Binance

Thodex

Coinbase Pro

Bitfinex

Kraken

Kucoin

Şeklinde ilerleyen liste en güvenilir ve kullanılır olan kripto alım satım siteleridir.

Kripto para alım satımı sırasında en önemli şey güvenilir bir site bulmaktır. Bunun için de uzun zamandır piyasada olan ve kullanıcı sayısı- yorumları yüksek olan siteleri tercih etmenizi öneririz.