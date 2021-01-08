En fazla kar getiren tavuk cinsi hangisidir? Tavuk cinsi seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye’ de kümes hayvancılığı önemlidir. Tavuk ya da yumurta satışı ile güzel kâr elde edilebilmektedir. Güzel para kazanmak için tavuk cinsleri ve çeşitleri iyi bilinmelidir. Bu sebeple dünya genelinde tercih edilen ve verimi yüksek tavuk cinsleri tercih edilmelidir. Her tavuğun farklı ihtiyaçları ve yetişme koşulları bulunmaktadır. İklim koşulları da önemli bir faktördür.

1-Ligorin (Leghon) Tavuğu

Anavatanı Hollanda’dır. Yumurta verimi yüksektir. Yumurtaları beyaz renktedir. Ülkemizde bu renk yumurtaların organik olmadığı düşünüldüğü için satış miktarı fazla değildir.

Bu tavukların verimi yüksektir. Yetiştirilme ve satış miktarı yüksektir. Az yem yiyerek fazla yumurta verirler. Bu sebeple fazla tercih edilir.

Yetişme ortamı, beslenme düzeni ve bakımı yumurta sayısına etki etmektedir. Bu tavuklar doğal ortamda yılda 250-300, suni ortamda 300-320 yumurta verebilir. Yumurtalar beyaz ve büyüklük olarak (xxl) normalin üzerindedir. Yumurta sayısı ve verimi göz önüne alındığı zaman dünyanın en iyi yumurta tavuğu olarak bilinmektedir.

Bu tavuk cinsi diğer tavuklara oranla daha erken yaşta yumurta verebilmektedir. Hastalıklara karşı dirençli bir yapısı bulunmaktadır.

Doğal ortamda 20. haftada, suni ortamda ise 16. haftada yumurta vermeye başlamaktadır.

Doğal ortamda yetişen tavukların yumurtaları daha kalitelidir ve daha uzun süreli yumurta verirler.

2-Lohman Brown Tavukları

Az yem tüketerek fazla yumurta veren türler arasındadır. Genellikle yalnızca doğal ortama adapte olabilmektedirler. 20. haftadan itibaren yumurta verirler. Yıllık 250-300 yumurta verirler. Yumurtalar kahverengi renklidir. Genelde yumurta satışı için faydalanılan bu tavuk, kesim için 2-2.5 kg olması sebebiyle uygun sayılmamaktadır.

Uysal bir cins olduğu için bakımı kolay ve zahmetsiz olmaktadır. Ancak hastalıklara direnci düşüktür. İyi kümes şartları ve kaliteli yem gereklidir.

3-Rhode Islan Red (RIR) Tavukları

Bu ırkın adı Amerika’ daki Rhode adasından gelmektedir. Dayanıklı ve uysal bir türdür. Yumurta ve et verimi yüksektir. Kırmızı renkli tüylere sahiptir. Yumurtaları kahverengidir. Yılda 200 civarında yumurtası olur. Yumurta ağırlıkları 60-65 gr civarındadır. Bu tavuk ırkı yumurta verimini düşürdüğünde, et verimini de sağlayabileceğiniz ırklardandır.

Tavuklara iyi bakıldığı zaman ağırlıkları 3,5 kg civarına kadar yükselir. Horozları ise 4 kg civarına rahatlıkla ulaşabilirler. Doğru şartlarda bakıldığında uzun süre verimli yumurtalar elde edilmektedir.

4-Nick Brown Tavukları

Gezen tavuk ırkları arasındadır. Yumurta tavuğu olarak bilinir. Yılda 270 civarında yumurta verir. Yem tüketimi kısıtlıdır. Bu tavuklar 2 yıla kadar hayatlarını sürdürebilmektedir. 5 aydan önce yumurta vermezler.

5-Atak-Ataks Tavukları

Kümese alışmaları biraz zaman almaktadır. Doğru bakım ve beslenme sağlayarak yüksek verim elde etmek mümkündür. Kümesin ısısı ve ışıklandırması dikkat edilmesi gereken hususlardandır.

Ülkemizde yetiştirilen ilk yerli yumurta tavuğudur. Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştirilmektedir. 20. haftada yumurta verir.3 yıla kadar verimli yumurtalar elde etmek mümkün. Bu tavukların renkleri beyaz ya da kremsidir. Yılda 250 civarı yumurta verir.

Bulunduğu ortama kolayca adapte olabilir. Türkiye iklim şartlarına dayanıklıdır. Fazla yem tüketmektedir. Hastalıklara karşı direnci yüksektir. 2,5 kg civarındadır. Yağlı besinlerle beslenmesi yanlıştır. Temiz bakmak önemlidir.

6-Atabey Tavukları

Yerli tavuk ırklarındandır. Ankara Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir. Beyaz yumurta verir. 72 haftalık sürede 300 civarında yumurta verir. Az yem tüketir. Hassas ve ürkek tavuklardır. Kötü çevre ve iklim şartlarına kolay adapte olurlar. Hastalıklara karşı dirençleri yüksektir.

7-Amrock Tavukları

Etlik ve yumurta tavuğu olarak beslenebilmektedir. 10 yıla kadar yaşayabilirler. Yılda 200 civarında yumurta verirler. Anaç özellikleri gelişmemiştir. Ağırlıkları 3-3,5 kg civarındadır.

Sakin ve uysallardır. Kuluçkaya yatma ihtimalleri fazla değildir. Çevreye kolay uyum sağlayabilir ve hastalıklara karşı yüksek direnç gösterirler. Doğal ortamda verimlidir.

8- Plymouth Tavukları

Çilli tavuklar olarak bilinirler. 10 yıla kadar yaşayabilirler. Yumurtasından ve etinden verim elde edilebilir. Çevreye kolay adapte olabilir ve yüksek direnç gösterirler. Yılda 250 civarında yumurta verir. Yumurta ağırlığı 70 gr olmaktadır. Bu tavuklar, 3-4 kg civarındadır. Yem tüketimi konusunda dezavantajlıdır.

9-Sussex Tavuk

Yumurta ve et verimi sağlanabilmektedir. Yumurtalık ve etlik olan tavuklar ayrıdır. Etlik olanlar diğerlerine göre 4 kat daha büyüktür.

Farklı renklerde tavuklar vardır. En fazla tercih edilen boyun ve kuyruğu siyah tüylü olan, beyaz gövdeli tavuklardır. Evcil tavuklardır. Geniş ortama ihtiyaç duyarlar. Kış şartlarına dayanıklıdırlar.

Yıl içinde ortalama olarak 250 yumurta verirler. 11 aylıkken yumurtlamaya başlarlar. 4 yıla kadar verimli yumurtalar almak mümkündür.

10-Tinted Yumurta Tavuğu

Yıl içinde ortalama 350 yumurta verir. Az yem tüketirler. Beyaz tüyleri vardır. Doğa şartlarına dirençlidir.

11-Australop Tavuğu

Yıl içinde en çok yumurtlayan tavuk cinsi olarak bilinmektedir. Yılda 364 yumurta verdiği bilinir ancak günümüzde 280 civarı yumurta verir. Ülkemizde astrolog tavukları olarak bilinirler.

Avustralya menşeili bir ırktır. Yumurtalar açık kahverengidir. 20. haftada yumurta vermeye başlar ve 5 yıla kadar verimli yumurta verir. Dirençli olmadığı bilinir.

En çok para kazandıran tavuk cinsi hangisidir?

Kanatlı hayvancılık alanında en fazla tavuklar tercih edilmektedir. Yumurta sebebiyle çiftçiler büyük kârlar elde edebilmektedir.