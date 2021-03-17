En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Konut kredisi faiz oranlarında son durum

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların konut kredilerine karşı koydukları faizleri takip etmeye devam ediyorlar. Sabah gazetesinin haberine göre bankalarda konut kredisi faizleri yükselmeye başladı. Bankaların faiz oranları şu şekilde…

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: % 1.34

İhtiyaç kredisi: % 1.42

SarıPanjur Konut Kredisi: % 1,32

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: % 1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): % 1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): % 1.56

Konut kredisi: % 1.37

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: % 1.50

Taşıt kredisi: % 1.55

Ev kredisi: % 1.40

YAPI KREDİ BANKASI

Bireysel ihtiyaç kredisi: % 1.79

Konut kredisi: % 1.42

Taşıt kredisi: % 1.46

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: % 1.90

Taşıt kredisi: % 1.43

Konut kredisi: % 1.34

Konut kredisine başvuru yapma

Konut kredisine başvuru yapmak isteyenler ilgili bankalardan başvuru yapabilirler. Bunun yanı sıra çağrı merkezleri sayesinde de başvuru yapılabilir.

Konut kredisi hesaplama

Kişinin seçtiği kredi türüne göre her bankanın farklı paketleri mevcuttur. Çekilecek kredinin faiz oranına göre hesaplamalar yapılmaktadır. Bu hesaplama yapılırken kredi türü, geri ödeme süresi, kredi miktarı baz alınmaktadır.

Kredi faiz tutarı hesaplanırken hesaplama sonucunda geri ödeme tutarından kullanmak istediğiniz kredi ve vergi tutarlarını çıkarttığınız zaman ödemeniz gereken faiz miktarının yaklaşık oranı ortaya çıkar. Aylık olarak ne kadar faiz tahsil edileceğini ise ödeme planı da beli olur.